LSK gewinnt kurzfristig verlegten ersten Test

Der Lüneburger SK Hansa legte einen erfolgreichen Start in die Wintervorbereitung hin und bezwang den Hamburger Oberligisten TSV Buchholz 08 erstaunlich ungefährdet.
Eigentlich sollte die Begegnung in Buchholz ausgetragen werden, doch der dortige Kunstrasenplatz erwies sich als nicht bespielbar. Mittlerweile steht aber auch in Lüneburg ein solches Geläuf zur Verfügung, und zwar auf der Anlage an den Sülzwiesen, wo der LSK ohnehin seine Heimspiele austrägt. Die Mannschaft von Tarek Gibbah benötigte wenig Anlaufzeit. Die Überlegenheit spiegelte sich auch im Resultat wider. Kurz vor der Pause gelang Oke Wilke das Führungstor (44.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten der aus Schneverdingen verpflichtete Angreifer Samir Rabbi sowie Kapitän Marian Kunze, der erst jüngst seine Zusage für eine weitere Saison gab, auf 3:0. Robin Tzinevrakis gelang eine knappe Viertelstunde vor Schluss noch das Anschlusstor.
Letztlich fuhr der LSK aber einen souveränen Sieg ein. Am kommenden Wochenende begibt er sich ins Trainingslager und trifft dort in einem Testspiel auf den SV Thüle (Bezirksliga Weser-Ems IV).