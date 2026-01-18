LSK gewinnt kurzfristig verlegten ersten Test

Eigentlich sollte die Begegnung in Buchholz ausgetragen werden, doch der dortige Kunstrasenplatz erwies sich als nicht bespielbar. Mittlerweile steht aber auch in Lüneburg ein solches Geläuf zur Verfügung, und zwar auf der Anlage an den Sülzwiesen, wo der LSK ohnehin seine Heimspiele austrägt. Die Mannschaft von Tarek Gibbah benötigte wenig Anlaufzeit. Die Überlegenheit spiegelte sich auch im Resultat wider. Kurz vor der Pause gelang Oke Wilke das Führungstor (44.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten der aus Schneverdingen verpflichtete Angreifer Samir Rabbi sowie Kapitän Marian Kunze, der erst jüngst seine Zusage für eine weitere Saison gab, auf 3:0. Robin Tzinevrakis gelang eine knappe Viertelstunde vor Schluss noch das Anschlusstor.