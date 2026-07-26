LSK bezwingt den HSV erneut!

– Foto: Laura Bornemann

Unter der Woche bezwang der Lüneburger SK Hansa die HSV-Zweitvertretung. Am heutigen Sonntag maß er sich mit der U19 des Bundesligisten und setzte sich in einer sehr unterhaltsamen Begegnung knapp durch.

Den ersten Treffer des Vormittags erzielten die spielfreudigen Gäste. Eine Viertelstunde war vorüber, als Jahnoa Hensel zum 0:1 einnetzte. Auch in der Folge blieb der HSV agil, doch der LSK hielt dagegen. Marian Kunze gelang der Ausgleich, gleichbedeutend mit dem Pausenstand. Besser aus der Kabine kam der zahlreiche Wechsel vornehmende Oberligist. Tjark Dörr befand sich aber bereits im ersten Abschnitt auf dem Feld und traf in der 49. Minute zum 2:1. Die ebenfalls nicht mehr allzu weit vom Saisonstart entfernten Hamburger fanden jedoch eine Antwort. Tyron Conrädel egalisierte in der 67. Minute. Das letzte Wort besaßen die erneut nach Winsen ausweichenden Lüneburger. Neuzugang Lenny Borges, der sich in seiner kurzen Daseinsphase schon hervorragend einfügte, stellte mit seinem Treffer zum 3:2 den Unterschied her.