LSK bei erstem Test mit Mühe

– Foto: Sascha Drenth

Dabei erzielte Leon Perera das frühe Führungstor. Doch der Unterschied von gleich drei Spielklassen kam nur selten zum Vorschein. Der OSV hielt nämlich dagegen, glich vor der Pause sogar durch Lennart Behrend per Außenrist aus. Nach dem Seitenwechsel fehlten ihm bei den hohen Temperaturen mit zunehmender Spielzeit die Kräfte. Darüber hinaus wechselte der LSK auf allen elf Position und zog binnen weniger Minuten durch einen Doppelschlag von Nevio Scheuer davon. Der OSV meldete sich Inder 81. Minute durch Rafee Mahmoud nochmals zurück. Spannung kam aber nicht mehr auf. Stattdessen stellte Nico Hübner per Strafstoß den 4:2-Endstand her.