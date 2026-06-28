 2026-06-24T10:25:44.617Z

Testspiel

LSK bei erstem Test mit Mühe

Kreisligist OSV hält Spiel lange offen

von FuPa Lüneburg · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

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Oberliga Niedersachs.
Kreisliga Heide-Wend.
Lüneburg SK
Ochtm. SV

Nach nur einer Trainingseinheit bestritt der Lüneburger SK Hansa am heutigen Sonntag bereits sein erstes Vorbereitungsspiel und tat sich dabei gegen den couragiert aufspielenden Kreisligisten Ochtmisser SV ziemlich schwer.

Heute, 15:00 Uhr
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Lüneburger Sport-Klub HansaLüneburg SK
Ochtmisser SV
Ochtmisser SVOchtm. SV
4
2
Abpfiff

Dabei erzielte Leon Perera das frühe Führungstor. Doch der Unterschied von gleich drei Spielklassen kam nur selten zum Vorschein. Der OSV hielt nämlich dagegen, glich vor der Pause sogar durch Lennart Behrend per Außenrist aus. Nach dem Seitenwechsel fehlten ihm bei den hohen Temperaturen mit zunehmender Spielzeit die Kräfte. Darüber hinaus wechselte der LSK auf allen elf Position und zog binnen weniger Minuten durch einen Doppelschlag von Nevio Scheuer davon. Der OSV meldete sich Inder 81. Minute durch Rafee Mahmoud nochmals zurück. Spannung kam aber nicht mehr auf. Stattdessen stellte Nico Hübner per Strafstoß den 4:2-Endstand her.

Der am Spieltag auch noch den Abgang von Ersatzkeeper Bennet Rotetzki (Eintracht Norderstedt II) verkündende LSK besaß noch viel Luft nach oben und wird in den kommenden Wochen schweißtreibende Trainingseinheiten absolvieren. Der nächste Test steigt am Freitagabend beim ambitionierten Bezirksligisten TSV Bardowick.