LSK bei erstem Test mit Mühe

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach nur einer Trainingseinheit bestritt der Lüneburger SK Hansa am heutigen Sonntag bereits sein erstes Vorbereitungsspiel und tat sich dabei gegen den couragiert aufspielenden Kreisligisten Ochtmisser SV ziemlich schwer.
Dabei erzielte Leon Perera das frühe Führungstor. Doch der Unterschied von gleich drei Spielklassen kam nur selten zum Vorschein. Der OSV hielt nämlich dagegen, glich vor der Pause sogar durch Lennart Behrend per Außenrist aus. Nach dem Seitenwechsel fehlten ihm bei den hohen Temperaturen mit zunehmender Spielzeit die Kräfte. Darüber hinaus wechselte der LSK auf allen elf Position und zog binnen weniger Minuten durch einen Doppelschlag von Nevio Scheuer davon. Der OSV meldete sich Inder 81. Minute durch Rafee Mahmoud nochmals zurück. Spannung kam aber nicht mehr auf. Stattdessen stellte Nico Hübner per Strafstoß den 4:2-Endstand her.
Der am Spieltag auch noch den Abgang von Ersatzkeeper Bennet Rotetzki (Eintracht Norderstedt II) verkündende LSK besaß noch viel Luft nach oben und wird in den kommenden Wochen schweißtreibende Trainingseinheiten absolvieren. Der nächste Test steigt am Freitagabend beim ambitionierten Bezirksligisten TSV Bardowick.