LSK bei eigenem Hallenturnier starker Dritter!

Der Lüneburger SK Hansa richtete am Samstag den BRUNS-Neujahrscup aus und empfing ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Im Vergleich mit anderen Oberligisten gab er genauso wie der TuS Barendorf und Lüneburger SV in der hervorragend besuchten Adendorfer Sporthalle eine sehr gute Figur gab.

Der LSK schnupperte sogar am Turniersieg, nachdem er seine stark besetzte Vorrundengruppe mit dem VfR Neumünster, Victoria Hamburg, Anker Wismar, dem SV Eintracht Lüneburg und TuS Erbstorf gewann. Im Viertelfinale rang er den TSV Buchholz mit 1:0 nieder, ehe anschließend wieder Neumünster wartete, das im Vorrundenduell mit 1:0 siegte. Diesmal trennten sich beide Teams ausgeglichen. Doch im Neunmeterschießen setzt sich der Oberligist aus Schleswig-Holstein knapp durch. Letztlich holte er sich - ebenfalls nach Neunmeterschießen - den Titel im Endspiel gegen Vorjahressieger Victoria Hamburg. Dieser stellte dafür mit Luca Palzer den besten Torschützen (8 Tore) sowie besten Spieler des Turniers.

Der LSK holte dank eines 2:0-Erfolgs über Hemelingen Rang drei. Neben dem Ausrichter überzeugten weitere Vertreter aus der Region, insbesondere der TuS Barendorf sowie der Lüneburger SV, die beide das Viertelfinale erreichten und auf dem Weg dorthin unter anderem Buchholz und den MTV Gifhorn hinter sich ließen. Letztlich erwiesen sich Neumünster bzw. Victoria Hamburg als eine Nummer zu groß.