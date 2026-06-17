LSK bedient sich im Wolfsburger Nachwuchs!

Abseits der Planungen für den DFB-Pokal-Kracher gegen Werder Bremen bastelt der Lüneburger SK Hansa am Kader für die kommende Spielzeit und präsentierte gleich zwei Neuzugänge, die bei renommierten Nordclubs bestens ausgebildet wurden.
Dazu zählt Ole Brammer, der direkt aus U19 des VfL Wolfsburg zum Oberligisten wechselt. Sehr zur Freude von Trainer Tarek Gibbah, der in der Vereinsmitteilung verlauten ließ: „Mit Ole Brammer gewinnen wir das nächste vielversprechende Talent aus der Region für unseren Kader. Ole hat seit der C-Jugend eine hervorragende Ausbildung in einem der besten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands genossen und bringt dadurch ein äußerst spannendes Gesamtpaket mit."
Besonders erfreute er sich an der Vielseitigkeit seines eher defensiv orientierten neuen Schützlings, der auf beiden Seiten einsetzbar ist. Allerdings sammelte Brammer verletzungsbedingt zuletzt nur wenig Spielpraxis. Sein letzter Pflichtspiel-Einsatz datiert vom 03.08.2025.
So wird der 19-Jährige zweifellos Zeit benötigen, um sein gesamtes Leistungsvermögen abrufen zu können. Dennoch geht er höchst ambitioniert in seine erste Station im Erwachsenenfußball: Der LSK ist in der Region der beste Klub, bei dem ich mich weiterentwickeln kann. Der Aufstieg in die Regionalliga muss unser Ziel sein – das halte ich nach den Leistungen der Mannschaft in der vorigen Saison für möglich.“
Mekic vor Wiedersehen mit Ex-Verein
In der abgelaufenen Spielzeit belegten die Lüneburger als Aufsteiger einen starken sechsten Platz und gewannen den Niedersachsenpokal, woraus das DFB-Pokal-Duell mit Werder Bremen resultierte. Beim SVW kannte sich Elmin Mekic bestens aus, verbrachte er doch gleich neuen Jahre im dortigen Nachwuchs. Anschließend zog es ihn zu Altona 93, wo der Sprung in die Regionalliga gelang, aber auch umgehend der Abstieg folgte.
Der zentrale Mittelfeldspieler selbst, der sogar zwei Länderspiele für die deutsche U16-Nationalmannschaft absolvierte, kam auf 19 Einsätze und könnte beim LSK eine prägende Rolle einnehmen. „Er ist ein spielstarker Zentrumspieler, der über seine gesamte Jugendzeit bis hin zur U23 eine Top-Ausbildung auf höchstem Niveau genossen hat. Trotz seiner erst 22 Jahre bringt er bereits eine gute Portion Erfahrung mit. Im Training hat er schon Dinge gezeigt, die Trainerherzen höherschlagen lassen. Da erkennt man schnell, welche Qualität er mitbringt und warum wir uns so sehr um seine Verpflichtung bemüht haben", lobte Coach Gibbah.
Möglicherweise gibt der Oberligist in den nächsten Tagen weitere Neuzugänge bekannt. Denn er verlor mit Tomek Pauer (Karriereende), William Monteiro (Jahn Schneverdingen) und Paul Knacke (MTV Römstedt) gleich drei Akteure, die sehr regelmäßig spielten. Dazu zog es auch Samir Rabbi (TuS Harsefeld) und Oke Wilke (Kanada) fort.
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