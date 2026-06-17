LSK bedient sich im Wolfsburger Nachwuchs! Brammer kommt mit großen Zielen +++ Mekic bringt Regionalliga-Erfahrung mit von FuPa Lüneburg · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje, Lennart Blö

Abseits der Planungen für den DFB-Pokal-Kracher gegen Werder Bremen bastelt der Lüneburger SK Hansa am Kader für die kommende Spielzeit und präsentierte gleich zwei Neuzugänge, die bei renommierten Nordclubs bestens ausgebildet wurden.

Dazu zählt Ole Brammer, der direkt aus U19 des VfL Wolfsburg zum Oberligisten wechselt. Sehr zur Freude von Trainer Tarek Gibbah, der in der Vereinsmitteilung verlauten ließ: „Mit Ole Brammer gewinnen wir das nächste vielversprechende Talent aus der Region für unseren Kader. Ole hat seit der C-Jugend eine hervorragende Ausbildung in einem der besten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands genossen und bringt dadurch ein äußerst spannendes Gesamtpaket mit." Besonders erfreute er sich an der Vielseitigkeit seines eher defensiv orientierten neuen Schützlings, der auf beiden Seiten einsetzbar ist. Allerdings sammelte Brammer verletzungsbedingt zuletzt nur wenig Spielpraxis. Sein letzter Pflichtspiel-Einsatz datiert vom 03.08.2025.

So wird der 19-Jährige zweifellos Zeit benötigen, um sein gesamtes Leistungsvermögen abrufen zu können. Dennoch geht er höchst ambitioniert in seine erste Station im Erwachsenenfußball: Der LSK ist in der Region der beste Klub, bei dem ich mich weiterentwickeln kann. Der Aufstieg in die Regionalliga muss unser Ziel sein – das halte ich nach den Leistungen der Mannschaft in der vorigen Saison für möglich.“ Mekic vor Wiedersehen mit Ex-Verein