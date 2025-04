LSK bedient sich beim Nachbarn und holt Torjäger Prigge

Wie der LSK in der Transferverkündung berichtete, waren sogar Regionalligisten am erst 22-jährigen Angreifer interessiert. Der erst im Januar 2024 vom SV Grün-Weiß Helvesiek (1. Kreisklasse) in die Landesliga wechselnde Prigge entschied sich dennoch für den aktuellen Landesliga-Primus. „Es ist die gute sportliche Perspektive in der Oberliga. Im Topteam des LSK kann ich mich optimal weiterentwickeln", erklärte er seinen Wechsel.

Tarek Gibbah, ab 01.07.2025 Cheftrainer des Lüneburger SK Hansa, zeigte sich angetan von der Verpflichtung: „Unser Ziel, die besten Spieler der Region zum LSK zu holen, verfolgen wie nach wie vor! Mit Jona ist uns daher ein wirklicher Transfercoup gelungen, da er in den letzten zwei Jahren bereits extrem auf sich aufmerksam gemacht hat." In der Tat gab Prigge seit seinem Wechsel zum MTV Treubund Lüneburg eine glänzende Figur ab, erzielte in 30 Landesliga-Einsätzen herausragende 32 Tore.