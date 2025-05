LSK bedient sich bei kommenden Konkurrenten

Der Mittelfeldspieler sammelte bereits einige Minuten Oberliga-Erfahrung. Denn er gehörte in der abgelaufenen Spielzeit dem Kader des Heeslinger SC an, konnte sich gegen die starke Konkurrenz aber kaum durchsetzen. So lief Bütefür überwiegend für die Zweitvertretung in der Bezirksliga Lüneburg III auf.

Dennoch äußerte sich Tarek Gibbah, der zum 01.07. als Cheftrainer übernimmt, optimistisch bezüglich eines baldigen Durchbruchs: „Der Sprung in den Herrenfußball ist nicht immer leicht, das durfte Tom in seinem ersten Herrenjahr im Oberligateam von Heeslingen spüren. Nun will er beim LSK richtig angreifen und ich bin mir sicher, dass wir ihm hier die richtige Plattform bieten können.“