LSC siegt gegen Berg – umstrittene Zeitstrafe sorgt für Diskussionen

Gedränge vor dem LSC-Gehäuse: Keeper Maxi Kleim und seine Kameraden können Schlimmeres verhindern. – Foto: dh

Die Gäste zeigten von Beginn an, dass sie sich im Isarstadion nicht verstecken wollten. Noch nicht einmal eine Minute war gespielt, da musste sich LSC-Keeper Maxi Klein bei einem Weitschuss mächtig strecken. Es folgte die erste Gelegenheit auf der Gegenseite. Leo Gerg zielte knapp am Pfosten vorbei. Der nächste Versuch von Thomas Simon zischte über die Querlatte des MTV-Kastens. Weitere Chancen waren zunächst Mangelware. Berg bemühte sich, ging intensiver als die Hausherren zu Werk.

Erst nach einem Endspurt konnte sich der Lenggrieser SC durch einen 3:1 (0:1)-Heimsieg gegen den MTV Berg über drei Punkte freuen und setzte seine Erfolgsserie fort.

Lenggries fand nicht so richtig in die Partie, und als die Mannen von Trainer Georg Simon etwas sicherer wurden, schubste Sylvester Ortlieb bei einem Konter der Gäste deren Spielführer Moritz Wopper. Im Strafraum völlig unnötig. Schiedsrichter Simon Hofmann zögerte keinen Augenblick und zeigte auf den Punkt. Auch wenn Kleim in die richtige Ecke flog: Marcel Höhne traf zur Führung seines Teams. Die nächste Möglichkeit hatte ebenfalls der Berger Torjäger, Kleim lenkte die Kugel zur Ecke.

Nach Wiederbeginn kam bei den Hausherren Felix Kreher für Thomas Simon und köpfte bei seiner ersten Aktion knapp über den Kasten. Doch dann war der Defensivspieler im Anschluss an einen Freistoß erneut zur Stelle und beförderte das Spielgerät zum 1:1-Ausgleich über die Linie. Nun wurden die Lenggrieser zielstrebiger, machten deutlich, dass sie mehr als nur einen Punkt wollten. Leo Gerg und Michael Gerg vergaben gute Chancen.

Die Schlussphase wurde durch eine Zeitstrafe für Florian Auburger eingeläutet. Gästecoach Maximilian Wagner: „Völlig übertriebene Reaktion des Schiedsrichters. Gelb wäre vielleicht berechtigt gewesen. Ein gravierender Eingriff in den Spielverlauf.“ Da wuchtete LSC-Spielführer Maximilian Angermeier dann einen Freistoß aus mehr als 20 Metern genau in den Winkel. Wagner: „Ein solcher Kunstschuss gelingt ihm bestimmt auch nicht jeden Tag.“ Berg stemmte sich gegen die drohende Niederlage und kassierte nach aufopferungsvoller Vorarbeit durch Tobias Schlick noch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit von Max Franke. Simon: „Nach Problemen im ersten Abschnitt haben wir uns in der zweiten Halbzeit gesteigert und verdient gewonnen. Die Zeitstrafe gegen Berg war eine harte Entscheidung.“