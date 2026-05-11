LSC patzt: Waldram gelingt Coup gegen den Tabellenführer

Die Defensive hielt stand: Viel Arbeit hatten die Waldramer um Torhüter Florian Schubert (rotes Trikot) gegen die Lenggrieser, wie hier bei einem Kopfball von Leo Georg (5.v.re.). Am Ende gewann die DJK überraschend mit 2:1. – Foto: Hans Lippert

Dank einer starken Defensive und eines disziplinierten Auftritts feierte die DJK Waldram gegen den Lenggrieser SC einen 2:1-Sieg. Für die Gäste war es die erste Rückrunden-Niederlage.

Dabei sah es nach zehn Minuten noch so aus, als würde der Kreisliga-Tabellenführer die Partie ähnlich dominant gestalten können, wie beim 5:0-Erfolg im Hinspiel. Eine etwas ungestüme Herangehensweise der Waldramer Abwehr ahndete Schiedsrichter Fridolin Angerer mit Elfmeter, den Leo Gerg zur 1:0-Führung für die Gäste verwandelte. Bei Benedikt Buchner sorgte der Treffer für erhöhten Puls, weil die Entstehung im krassen Widerspruch zur ausgegebenen Defensivtaktik stand. „Aber die Köpfe blieben dieses Mal oben“, stellte der DJK-Coach fest, dass seine Spieler trotz des frühen Rückschlags eine positive Haltung bewahrten.

Zwei Serien gingen in einem spannenden Kreisligaspiel auf der Waldramer Schulsportanlage zu Ende: Die gastgebende DJK beendete mit dem 2:1-Heimerfolg ihre lange Pleitenserie und fügte dem Lenggrieser SC damit die erste Niederlage in der Rückrunde zu. „Der Sieg für Waldram geht in Ordnung“, räumte ein sichtlich enttäuschter LSC-Trainer Georg Simon nach dem Schlusspfiff ein. „Das war von uns spielerisch einfach zu wenig, wir haben überhaupt keine Durchschlagskraft entwickelt.“

Zwar hatten die Gäste optisch deutlich Oberwasser, blieben vor dem Waldramer Gehäuse jedoch harmlos. „Da fehlte es an Genauigkeit beim letzten Ball“, beobachtete Georg Simon. Zudem stand die verstärkte Waldramer Abwehrreihe nach dem Lapsus zu Beginn sehr stabil. Die Hausherren sorgten ihrerseits vor allem mit Standards für Alarmbereitschaft im Lenggrieser Strafraum. Zum ersten Mal mit Erfolg in der 40. Minute: Bei einer Ecke von Jakob Bahnmüller köpfte DJK-Innenverteidiger Julian Birker den Ball zum 1:1-Ausgleich ins lange Eck. Auf der Gegenseite traf Jakob Gerg mit einem Freistoß nur die Latte. So ging es mit dem Remis in die Pause.

Im zweiten Durchgang bot sich den rund 200 Zuschauern optisch dasselbe Bild: Lenggries im Vorwärtsgang, Waldram weiterhin überwiegend mit Abwehraufgaben beschäftigt. Den wenigen Kontern der Gastgeber fehlte es „im letzten Drittel“ (neudeutsche Definition von Strafraum) ebenso an Präzision, wie den Angriffsbemühungen der Gäste. „Wir haben sehr gut verteidigt, sind kompakt gestanden, alle waren diesmal super diszipliniert“, hob Benedikt Buchner später hervor. „Dass unsere Tore durch zwei Standards fielen, passt da ins Bild.“

In der 64. Minute zog Johannes Bahnmüller auf halblinker Position einen Freistoß. Der eingewechselte Paul Schlott trat den Ball an Freund und Feind vorbei ins hintere Toreck zur 2:1-Führung für die Gastgeber. Die sahen sich in den verbleibenden knapp 30 Minuten einem regelrechen Powerplay des Spitzenreiters ausgesetzt – und hatten das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Beim Freistoß von Jakob Gerg klärte Yannick Kutz den Ball auf der Linie, einen Gewaltschuss von Martin Wasensteiner lenkte DJK-Torhüter Florian Schubert über die Latte.

„Wir sind keinen Zentimeter von unserem Plan abgewichen“, freut sich Waldrams Trainer Buchner über die konsequente taktische Umsetzung seines Teams. „Ein 2:1 war das Maximum, was herauszuholen war. Das Spielglück, das wir in den vergangenen Wochen nicht hatten, das hatten wir diesmal.“ Für Georg Simon war die Partie bezeichnend für das, was in den verbleibenden Spielen auf seine Mannschaft zukommt. „Gegen uns wird jeder Gegner 110 Prozent motiviert sein“, schwant dem LSC-Coach. „Für uns ist das vielleicht der richtige Warnschuss, dass die Spieler rechtzeitig merken: So geht’s nicht.“

Zumal Verfolger TuS Geretsried II – vorbehaltlich der Wertung des Sportgerichts – kampflos zu drei Punkten kommt: Die Gäste vom WSV Unterammergau traten am Samstag zu der Partie im Isarau-Stadion nicht an.