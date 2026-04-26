LSC gewinnt Derby gegen TuS Geretsried II und übernimmt die Spitze

25.04.2026, Tus Geretsried - SC Lenggries, MARC THIESS, MAXI KLEIM, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der Lenggrieser SC siegte 2:0 und ist nun Tabellenführer. Die Reserve des TuS Geretsried kämpfte, aber das Tor fehlte.

Vom Gejagten zum Jäger ist es manchmal ein kurzer Weg. Diese Erfahrung macht gerade die Reserve des TuS Geretsried: In einem spannenden Derby gegen den bisherigen Tabellenzweiten Lenggrieser SC unterlag das Team von Trainer Lukas Haustein auf eigenem Platz mit 0:2 und nimmt nun seinerseits für die letzten sechs Spieltage vorerst die Verfolgerrolle ein. „Wir haben es jetzt selbst in der Hand, das tut der Mannschaft gut“, freute sich LSC-Trainer Georg Simon mit einem Strahlen im Gesicht, das der Frühlingssonne Konkurrenz machte. Sein Gegenüber war derweil bemüht, vom Enttäuschungs-Modus schnell in eine Trotz-Reaktion zu wechseln. „Jetzt erst recht“, schloss TuS-Coach Haustein sein Fazit und betonte: „Wie die Mannschaft sich präsentiert hat, darauf kann sie stolz sein.“

In einem Punkt waren sich beide Übungsleiter einig: Das Spitzenduell hatte gehalten, was man sich davon erhofft hatte. „Ein Spiel auf hohem Niveau“ hatte Haustein gesehen. Eine „hochklassige Begegnung vor schöner Kulisse“ erlebte Simon. „Das war mehr als Kreisliga-würdig.“ Die etwas mehr als 200 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich über gute Unterhaltung wirklich nicht beklagen. Die Gastgeber drückten zu Beginn gleich aufs Tempo und verzeichneten die erste Chance nach zwei Minuten, als Fabio Pech den Ball aus halbrechter Position über das Kreuzeck jagte. Auf der Gegenseite verhinderte TuS-Torhüter Lukas Günther wenig später bei einem Kopfball von Michael Gerg mit einem Riesenreflex den Rückstand. Nur hinterher schauen konnte Günther jedoch dem Ball, den Georg Müller beim Freistoß aus dem Halbfeld sauber in den Torwinkel zirkelte – 0:1 (20.).

Der TuS II schüttelte sich nach diesem Rückstand kurz und spielte weiter beherzt nach vorn. Fast im Gegenzug trat Thomas Schnaderbeck den Ball überhastet am Tor vorbei. Einen Freistoß lenkte Maxi Kleim zur Ecke, in der 42. Minute tauchte der LSC-Keeper bei einem Schuss von Fejzullahi blitzschnell ab. Kurz vor der Pause stoppte Mihajlo Vjestica nach ordentlichem Sprint im letzten Moment den allein auf das Tor zueilenden Gäste-Angreifer Michael Schnaderbeck.

Mit schnellen Szenenwechseln in beiden Strafräumen ging es im zweiten Durchgang weiter. Mit zunehmender Spieldauer verlagerte sich das Geschehen in den Lenggrieser Strafraum, wo Torhüter Kleim mehrfach noch eine Hand an den Ball brachte – und in der 78. Minute mit vollem Körpereinsatz im Duell gegen Marc Thiess rettete. „Das ist hart. Ich kann meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen. Das war eine gute Leistung. Wir haben nur das Tor nicht gemacht“, haderte TuS-Coach Lukas Haustein.

Den endgültigen Knock-out fing sich sein Team in der Nachspielzeit per Elfmeter. Daniil Ozkan brachte den kurz zuvor eingewechselten Yasin Filiz zu Fall, und Leo Gerg verwandelte zum 0:2-Endstand. „Wir haben dieses Mal viel leiden müssen. Es haben wie erwartet Kleinigkeiten entschieden“, erklärte LSC-Coach Simon. „Den Sieg haben wir uns in 95 Minuten erarbeitet.“