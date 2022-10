LSC: Der erste Matchball für die Meisterrunden-Quali soll sitzen FUSSBALL - KREISLIGA 1

Der Lenggrieser SC will sich mit einem weiteren Sieg definitiv für die Meisterrunde qualifizieren.

Lenggries – Zwei Punkte braucht der Lenggrieser SC rechnerisch, um die Meisterrunde klar zu machen. Der Sieg soll beim Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den TSV Sauerlach gelingen. Die Gäste sind im Oberland bekannt wie die bunten Hunde; kein Team in den vier Kreisligen hat eine ähnlich desaströse Bilanz: null Punkte, 2:86 Tore. Auch LSC-Trainer Stefan Simon geht von einem Sieg aus. „Mit unserer Qualität sollten wir die Partie frühestmöglich entscheiden. Nicht dass bei uns noch die Nerven flattern.“ Die Sauerlacher stemmten sich zuletzt lange gegen ihre elfte Saisonniederlage: Erst in den letzten 30 Minuten erzielte Real Kreuth die fünf Treffer zum letztlich deutlichen 7:1-Sieg. Noch deutlicher gestalteten die Lenggrieser das Hinspiel, das sie mit 9:1 gewannen. Allerdings mussten sie dabei den Sauerlachern nach 537 erfolglosen Minuten den ersten Torjubel gönnen.

Georg Müller spielt bei den A-Junioren

Personell hat sich zum Spiel in Otterfing (1:1) kaum etwas getan; die beiden zuletzt angeschlagenen Innenverteidiger Sebastian Biagini und Max Angermeier können inzwischen wieder schmerzfrei kicken. Lediglich der 17-jährige Georg Müller wird nach seinem Ausflug in der Ersten wieder zu den A-Junioren zurückkehren. Dafür bietet sich in der Offensive eine Variante an. Michael Demmel, der turnusmäßig alle zwei Wochen von der Technikerschule nach Hause kommt, steht am Samstag zur Verfügung. Er und Jakob Gerg waren mit je zwei Treffern besonders erfolgreich beim Hinspielsieg.

Daran, dass dies auch auf heimischen Geläuf gelingt, hat der Trainer keinen Zweifel. „Ich gehe davon aus, dass der erste Matchball sitzt“, stellt Simon klar. „Wir haben drei Endspiele, mit denen können wir uns auf die Endrunde vorbereiten.“ Denn Platz drei ist noch nicht in Stein gemeißelt, zumal die Lenggrieser in einer Woche beim Primus SV Miesbach antreten.

Lenggrieser SC: Kleim – Kreher, Biagini, Angermeier, Mürnseer – Rinner, Filiz, (?), Dix, L. Gerg – J. Gerg, Schnaderbeck – Hartmann, Freiberger, Demmel, Müller (?).