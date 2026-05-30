Loy ist Meister – 1:1 in Scharrel reicht zum Aufstieg

– Foto: Sebastian Garweski

Bereits vor dem Anpfiff war die Stimmung am Sportplatz außergewöhnlich. Über 150 Zuschauer sorgten gemeinsam mit den Ultras und Trommlern des TSV für echte Endspiel-Atmosphäre. Auf dem Platz entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Besonders Loy setzte immer wieder offensive Akzente, während Scharrel defensiv stabil blieb.

Doch die Gäste zeigten Moral. Nach einem Fehler in der TSV-Abwehr reagierte Alessandro Mull am schnellsten und schob den Ball präzise zum umjubelten Ausgleich in die rechte Ecke. Der Treffer brachte nicht nur die Loy-Fans zum Explodieren, sondern sicherte am Ende auch die Meisterschaft.

In der zweiten Halbzeit ging der TSV Scharrel zunächst in Führung. Der Kapitän nahm sich aus rund 15 Metern ein Herz und traf sehenswert unten links ins Eck. Loy stand nun unter Druck, denn mindestens ein Punkt wurde für den sicheren Aufstieg benötigt.

Nach dem Spiel beschrieb Torschütze Alessandro Mull seine Gefühle:

„Unbeschreibliches Gefühl nach dem Tor. Wir haben die ganze Saison dafür gearbeitet. Geiler kann man so einen Moment eigentlich nicht erleben.“

Zutun Gefühl beim Treffer selbst sagte er:

„Lass den Ball einfach da reingehen – mehr Worte finde ich dafür gerade nicht.“

Auch zur anschließenden Feier hatte Trainer Jan-Leon „JLO“ Köne bereits klare Vorstellungen:

„Jetzt geht’s mit dem Bus zurück zum Vereins-Sportplatz und dann wird richtig gefeiert. Heute gibt es definitiv kein Ende.“

Trainer Jan-Leon „JLO“ Köne lobte vor allem die Mentalität seiner Mannschaft:

„Kämpferisch war das heute eines unserer besten Spiele. Spielerisch dagegen eher nicht.“

Außerdem zeigte der Coach großen Respekt vor dem Gegner:

„Der TSV war ein starker Gegner und hat ebenfalls ein gutes Spiel gemacht.“

Besondere Worte richtete das Team zudem an Leo Schönfeld:

„Leo Schönfeld hat uns die ganze Saison immer wieder vor den Spielen motiviert, auch wenn er nicht immer dabei sein konnte. Dafür bedanken wir uns herzlich bei ihm. Er belebt das Vereinsleben einfach enorm.“

Mit dem Abpfiff verwandelte sich der Sportplatz schließlich in eine große Feier. Spieler, Trainer und Fans lagen sich in den Armen und feierten gemeinsam den verdienten beim Aufstieg in die 2. Kreisklasse.