Loxstedter Gemeindeturnier findet in Düring statt

Am 4. Juli startet um 19.00 das Turnier mit den Altherren. Am Samstag, 5. Juli sind alle acht Mannschaften im Einsatz und tragen ihr erstes Gruppenspiel aus.

Acht Mannschaften aus der Gemeinde spielen den Pokal aus. Wie in den Vorjahren gehen die beiden Bezirksligisten SG Stinstedt und TSV Stotel als Favoriten ins Turnier.



In der Gruppe A muss Bezirksligist TSV Stotel gegen die Kreisklassisten SG Stinstedt II, TV Donnern und der SG Landw./L‘moor/Bü-N bestehen.

Die Stinstedter treffen in der Gruppe B auf den Gastgeber TSV Düring, der mit seinem neuen Trainer Sascha Friedrich in der 2. Kreisklasse beheimatet ist. Ebenfalls in der 2. Kreisklasse ist der TSV Nesse nach dem Abstieg einsortiert. Dritter Gegner ist Kreisliga-Aufsteiger TV Loxstedt.