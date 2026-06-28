Loxstedter Fußball Club Stinstedt gewinnt Alfred-Brünjes-Cup

– Foto: LFCS

Der neu gegründete Loxstedter Fußball Club (LFC) Stinstedt hat bei der Sportwoche in Donnern den Alfred-Brünjes-Cup gewonnen und damit den ersten Turniersieg der jungen Vereinsgeschichte erzielt.

Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Winckler mit 3:0 gegen den FC Geestland durch. Die Tore erzielten Tom Beckhusen, Collin Joel Odhiambo und Christoph Roes. Die zweite Halbfinalbegegnung gewann der TSV Stotel mit 2:1 gegen die SG FAW.

Im Endspiel trafen die beiden Bezirksligisten LFCS und der TSV Stotel aufeinander. Der LFC Stinstedt entschied das Finale mit 2:0 für sich; die Treffer erzielten Julian Oelfke und Marvin Behrens. Das Spiel um Platz drei zwischen der SG FAW und dem FC Geestland wurde im Elfmeterschießen zugunsten der SG FAW entschieden.