Loxstedter Fußball Club Stinstedt gewinnt Alfred-Brünjes-Cup

Der neu gegründete Loxstedter Fußball Club (LFC) Stinstedt hat bei der Sportwoche in Donnern den Alfred-Brünjes-Cup gewonnen und damit den ersten Turniersieg der jungen Vereinsgeschichte erzielt.
Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Winckler mit 3:0 gegen den FC Geestland durch. Die Tore erzielten Tom Beckhusen, Collin Joel Odhiambo und Christoph Roes. Die zweite Halbfinalbegegnung gewann der TSV Stotel mit 2:1 gegen die SG FAW.
Im Endspiel trafen die beiden Bezirksligisten LFCS und der TSV Stotel aufeinander. Der LFC Stinstedt entschied das Finale mit 2:0 für sich; die Treffer erzielten Julian Oelfke und Marvin Behrens. Das Spiel um Platz drei zwischen der SG FAW und dem FC Geestland wurde im Elfmeterschießen zugunsten der SG FAW entschieden.
Das für den Mittag angesetzte Turnier der klassenniedrigeren Mannschaften wurde aufgrund der hohen Temperaturen abgesagt.