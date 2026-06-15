Louis von Ahnen gewinnt halbe Torjägerkrone

Louis von Ahnen schoss drei Tore und zog mit seinem Konkurrenten gleich. – Foto: Michael Brunsch

Am letzten Spieltag gab es für den SV Ottensen im letzten Heimspiel gegen den SV Burweg eine heftige 1:5-Pleite. Torjäger Louis von Ahnen schraubte sein Torkonto noch einmal in die Höhe. So ganz zufrieden wird er nicht sein.

"Louis wollte seine Torjägerkrone verteidigen und dabei wollten wir ihn unterstützen. Drei Tore erzielte er, für den alleinigen Titel reichte es leider nicht", sagt Burwegs Coach Franz Olenberger. Er wollte mit seinem Team noch Platz fünf sichern und das gelang dank des hohen Sieges. Die Gäste riefen über die vollen 90 Minuten noch einmal eine gute Leistung ab, ließen nie nach. Bereits zur Pause stand es 0:2. "Wir blieben immer dran und setzten sofort nach, wenn wir den Ball verloren. Mit dem Tabellenplatz sind wir voll zufrieden, da es eigentlich eine eher durchwachsene Saison war. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Saison. Unsere Entwicklung schreitet voran. Diesen Prozess wollen wir weitergehen. Es kommen immer wieder neue junge Spieler dazu", so ein zufriedener Franz Olenberger.

Mit 23 Treffern teilt sich Louis von Ahnen Platz eins in der Torschützenliste mit Ismail Topcu vom FC Oste/Oldendorf II.