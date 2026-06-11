Louis Köster verstärkt die Alemannia-Offensive Alemannia Aachen gab einen weiteren Zugang für die kommende Drittliga-Spielzeit bekannt. Louis Köster wechselt vom VfL Bochum II zu den Schwarz-Gelben. von Tristan Benten · Heute, 19:51 Uhr · 0 Leser

Köster zieht es nach Aachen – Foto: Holstein Kiel

Alemannia Aachen kommt langsam ins Rollen auf dem Transfermarkt. Nach der Verpflichtung von Stefan Bajic gab der Drittligist nun auch den Transfer von Louis Köster bekannt. Der 23-jährige Angreifer kommt vom VfL Bochum II und soll den Anhängern der Alemannia mit seinem Torriecher in der kommenden Saison Freude bereiten.

Wichtiger Baustein für den Klassenerhalt Köster wechselte aus der Jugend des FC Schalke 04 zum F.C. Hansa Rostock. In seiner ersten Herrensaison konnte der junge Angreifer gleich mit 15 Toren in 22 Oberliga-Partien glänzen. Zudem konnte er zwei Einsätze in der 2. Bundesliga feiern. Nach erfolgreichen Jahren in Rostock, in denen Köster auch einen Aufstieg in die Regionalliga feierte, zog es ihn zu Holstein Kiel. Dort markierte er in der vergangenen Spielzeit seinen ersten Zweitliga-Treffer. In der Winterpause entschied sich der Stürmer für eine Leihe zur Zweitvertretung des VfL Bochum. Mit sieben Toren und zwei Vorlagen war er ein wichtiges Puzzlestück für den erreichten Klassenerhalt. Gleichzeitig empfahl sich Köster für weitere Aufgaben.

Die Freude ist groß In der kommenden Saison will der Angreifer an dem vergangenen Jahr anknüpfen. "Ich freue mich sehr darauf, in Zukunft im Trikot der Alemannia zu spielen. Der Verein hat eine große Strahlkraft und bietet jungen Spielern hervorragende Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal auf dem Tivoli zu spielen", sagte Köster auf der offiziellen Vereinsseite der Alemannia. Auch Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport, freute sich über den Transfer: "„Mit Louis gewinnen wir einen sehr spannenden Spieler für die Alemannia. Er ist offensiv variabel einsetzbar und arbeitet sehr mannschaftsdienlich. Dazu setzt er immer wieder wichtige Impulse im Gegenpressing und ist aus der Tiefe heraus gefährlich. Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns passt und unsere Offensive verstärken wird."