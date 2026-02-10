Louis Klatt findet beim MTSV Hohenwestedt nach Verletzung gut zurück

Louis Klatt (re., MTSV Hohenwestedt) gegen Tim Möller (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Der MTSV Hohenwestedt ist bei der Bekanntgabe der Vertragsverlängerungen sehr fleißig und aktiv. Louis Klatt, der von Heider SV II, Meister der Verbandsliga Nord 2024/25, zum Oberligisten wechselte, wird weiterhin „die Stimmung beim Training und Einstellung der Mannschaft“ genießen. Der 19-Jährige wird wohl auch 2026/26 vornehmlich als Linksverteidiger oder eine Position davor im Sportpark Wilhelmshöh auflaufen.

Fußballwurzeln liegen beim SG Geest 05

Die erste Ausbildung gab es für Klatt bei der SG Geest 05, ehe dann sechs Jahre bei den Dithmarscher Jungs aus Heide folgten. In seinem zweiten Herrenjahr kam der Defensivspieler beim MTSV nur zu fünf Einsätzen, da ein Sehnenriss im Oberschenkel zu einer längeren Pause zwang. Sukzessive kam der Neuzugang in den Spielbetrieb zurück.

„Louis ist ein junges Talent, das perfekt zu uns passt“

Chefcoach Arend Müller betont: „Louis ist ein junges Talent, das perfekt zu uns passt. Sein Start bei uns wurde zunächst durch eine Verletzung ausgebremst, sodass er individuell mit unserem Athletiktrainer Henning Gieseler arbeiten musste. Nach seiner Rückkehr hat Louis dann seine Chance bekommen – und sie sofort genutzt. Im Derby gegen den TuS Rotenhof zeigte er eindrucksvoll, was in ihm steckt und welches Potenzial er trotz seines jungen Alters mitbringt. Wir wollen Louis weiterhin gezielt fördern und ihn auf seinem Weg unterstützen. Umso mehr freuen wir uns, dass du dich schnell klar positioniert hast und auch künftig für den MTSV die Fußballschuhe schnürst.“