Louis Hiepen: MLS knapp verpasst, Neustart in der Regionalliga

Eine Busfahrt mit Ankunft am Dortmunder Westfalenstadion, dazu ein Sitzplatz in einer Kabine, in der sich vor wenigen Tagen noch die Spieler von Inter Mailand für ein Champions-League-Spiel umgezogen haben – bedeutsamer hätte der Neustart für Louis Hiepen im deutschen Fußball kaum ausfallen können.
Zwar trägt der Mönchengladbacher künftig nicht das Trikot des BVB, sein neuer Klub ist aber dennoch keine unbekannte Adresse: die Sportfreunde Lotte – ein ambitionierter Regionalligist mit Drittliga‑Vergangenheit. Nach monatelanger Zwangspause hätte es Hiepen deutlich schlechter treffen können. Dazu später mehr.