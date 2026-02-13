Louis Hiepen: MLS knapp verpasst, Neustart in der Regionalliga

Geholfen hat schließlich ein Beraterwechsel. Die neue Agentur vermittelte Hiepen im Januar 2026 ein Probetraining bei den Sportfreunden Lotte, einem Verein nahe Osnabrück. Für zwei Tage war das Probetraining angesetzt, doch bereits nach dem ersten Tag signalisierte ihm der Klub, dass er einen Vertrag erhalten werde. Das Winterwetter samt Trainingsausfällen verzögerte die Verpflichtung noch um einige Tage – doch dann galt Hiepen mit seiner Unterschrift tatsächlich als Profispieler. „Ich habe immer daran geglaubt, dass dieser Moment kommt. Dafür habe ich jeden Tag trainiert“, sagt Hiepen nun. Er fügt aber auch an: „Der Trainer hat mir sofort Vertrauen gegeben. Das hat gutgetan, weil ich durch die vergangenen Monate nicht mehr so viel Selbstvertrauen hatte.“