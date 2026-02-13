 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Louis Hiepen: MLS knapp verpasst, Neustart in der Regionalliga

Fast wäre der Innenverteidiger Profi in der US‑Profiliga MLS geworden. Die Vereinssuche zurück in Deutschland gestaltete sich jedoch zäh. Nach achtmonatiger Auszeit ist der Ex‑Borusse nun wieder Teil einer Profimannschaft – und stand in Dortmund direkt in der Startelf.

von Daniel Brickwedde · Gestern, 23:00 Uhr
Das ist Louis Hiepen.
Das ist Louis Hiepen. – Foto: SFL

Eine Busfahrt mit Ankunft am Dortmunder Westfalenstadion, dazu ein Sitzplatz in einer Kabine, in der sich vor wenigen Tagen noch die Spieler von Inter Mailand für ein Champions-League-Spiel umgezogen haben – bedeutsamer hätte der Neustart für Louis Hiepen im deutschen Fußball kaum ausfallen können.

Zwar trägt der Mönchengladbacher künftig nicht das Trikot des BVB, sein neuer Klub ist aber dennoch keine unbekannte Adresse: die Sportfreunde Lotte – ein ambitionierter Regionalligist mit Drittliga‑Vergangenheit. Nach monatelanger Zwangspause hätte es Hiepen deutlich schlechter treffen können. Dazu später mehr.