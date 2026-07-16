Louis Hecht wechselt vom SV Mundingen zum FC Bötzingen

Der sportliche Leiter Rüdiger Bächle (rechts) mit Neuzugang Louis Hecht – Foto: Verein

Louis Hecht wechselt zur neuen Saison vom SV Mundingen zum FC Bötzingen und kehrt damit in seine Heimat zurück. Der schnelle und körperlich starke Stürmer erzielte in der vergangenen Saison beachtliche 22 Tore für die zweite Mannschaft des SV Mundingen und absolvierte zudem einige Spiele in der Landesliga für die erste Mannschaft.

Der FC Bötzingen freut sich, mit dem ersten Neuzugang dieses Sommers einen weiteren sehr talentierten Stürmer für sich gewinnen zu können. Zudem rücken sieben Spieler aus der A-Jugend in die erste und zweite Mannschaft auf: Matheo Ambs, Simon Armenat, Felix Brenn, Lorik Emini und Jan Gleichauf kommen aus der eigenen Jugend, Iulian Kertesz wechselt aus der A-Jugend des Bahlinger SC nach Bötzingen, Erdal Bark vom SV Gottenheim. Matheo und Jan konnten in der vergangenen Saison bereits erste Einsätze in der ersten Mannschaft sammeln.

Der FC Bötzingen freut sich darüber, seine Mannschaft mit jungen, einheimischen Spielern verstärken zu können und blickt zuversichtlich auf eine spannende Saison.