Louis Drews aus der Rosenstadt Eutin an den Hasseldieksdammer Weg

Louis Drews wechselt ab dem Sommer zum FC Kilia Kiel. – Foto: Kilia Kiel

Der Oberligist Kilia Kiel präsentiert den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit: Louis Drews wurde für die Defensive verpflichtet. Der Abwehrspieler kommt vom abstiegsgefährdeten Ligakonkurrenten Eutin 08 in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt.

Drews ist im Kieler Fußball kein Unbekannter. Seine fußballerische Ausbildung genoss der Rechtsfuß unter anderem in den Nachwuchsabteilungen von Holstein Kiel und dem TSV Kronshagen. Nach ersten Stationen im Herrenbereich beim Kieler MTV und dem Osterrönfelder TSV schloss sich der 22-Jährige Eutin 08 an.

In der laufenden Spielzeit kam Drews bei den „Rosenstädtern“ in der Flens-Oberliga auf bisher 16 Einsätze. Auch wenn ihm dabei noch kein eigener Treffer gelang, überzeugte er die Verantwortlichen in Kiel durch seine defensiven Qualitäten und seine Entwicklung in der höchsten schleswig-holsteinischen Spielklasse.

Potenzial noch nicht ausgeschöpft

Bei Kilia Kiel ist man sich sicher, mit Drews einen Spieler verpflichtet zu haben, der in das Anforderungsprofil des Vereins passt. Volker Roese, der Vorsitzende von Kilia Kiel, zeigt sich hocherfreut über den Transfer-Coup: „In den letzten Jahren bei Eutin 08 hat er sein Potenzial gezeigt, von dem wir überzeugt sind, dass es noch lange nicht ausgeschöpft ist“.

Die Kieler Verantwortlichen sehen in dem jungen Verteidiger einen entwicklungsfähigen Akteur für die Zukunft. „Wir sind sicher, dass wir gemeinsam die nächsten Schritte machen werden, und freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat“, so Roese weiter. Für Drews bedeutet der Wechsel nicht nur eine Rückkehr nach Kiel, sondern auch die Chance, sich bei einem ambitionierten Oberligisten seine Leistungsgrenze nach oben zu verschieben.