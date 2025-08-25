Louis Breunig für zwei Spiele gesperrt

Louis Breunig wurde vom DFB-Sportgericht für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Der Abwehrspieler sah am vergangenen Samstag beim Auswärtsspiel in Karlsruhe in der 90. Spielminute aufgrund einer Notbremse von Schiedsrichter Felix Wagner die Rote Karte.

Damit wird der 21-jährige Defensivspieler sowohl am kommenden Samstag gegen Arminia Bielefeld als auch beim SV Darmstadt am 13. September im Ligabetrieb fehlen. Für das morgige Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart ist Breunig jedoch spielberechtigt.

Eintracht Braunschweig hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.