Lotto-Pokal startet am Freitag in die erste Runde

– Foto: Sebastian Garcewski

Der Bremer Fußballpokal geht am Wochenende in seine erste Runde. Den Auftakt macht am Freitag die Partie zwischen Bremen United und dem 1. FC Burg. Dabei stellt sich früh die Frage, ob United erneut in die Rolle des Favoritenschrecks schlüpfen kann – in der vergangenen Saison hatte die mittlerweile in die Landesliga aufgestiegene Mannschaft mit einer bemerkenswerten Pokalreise bis ins Halbfinale für Aufsehen gesorgt.

Am Samstag steht unter anderem ein Bremerhavener Derby auf dem Programm: Der TSV Imsum empfängt den FC Sparta Bremerhaven, sodass bereits die erste Runde ein direktes Duell zweier Mannschaften aus der Seestadt bereithält – eine Konstellation, die den besonderen Reiz des Pokalwettbewerbs unterstreicht, in dem unabhängig von Liga und Ausgangslage ein einziges Spiel über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheidet.

Der Großteil der ersten Runde wird am Sonntag ausgetragen. Den Pokaltag eröffnen um 11 Uhr die All Stars FC und die SG Findorff. Um 13 Uhr bestreitet der AFC Bremen auf der Bezirkssportanlage in Blockdiek gegen den TSV Hasenbüren das erste Pflichtspiel seiner noch jungen Vereinsgeschichte im Bremer Fußball-Verband. Den Abschluss der ersten Runde bilden um 16 Uhr die Partien AGSV Bremen gegen den VfL 07 Bremen sowie TV Bremen-Walle 1875 gegen den ATS Buntentor.