 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Lotto-Pokal startet am Freitag in die erste Runde

Auftakt am Freitag mit Bremen United gegen 1. FC Burg – Bremerhavener Derby am Samstag

von Sören Mundt · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Garcewski

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Landespokal Bremen
Bremer SV
SFL Bremerh.
Geesterm. TV
BSC Grünhöfe

Der Bremer Fußballpokal geht am Wochenende in seine erste Runde. Den Auftakt macht am Freitag die Partie zwischen Bremen United und dem 1. FC Burg. Dabei stellt sich früh die Frage, ob United erneut in die Rolle des Favoritenschrecks schlüpfen kann – in der vergangenen Saison hatte die mittlerweile in die Landesliga aufgestiegene Mannschaft mit einer bemerkenswerten Pokalreise bis ins Halbfinale für Aufsehen gesorgt.

Am Samstag steht unter anderem ein Bremerhavener Derby auf dem Programm: Der TSV Imsum empfängt den FC Sparta Bremerhaven, sodass bereits die erste Runde ein direktes Duell zweier Mannschaften aus der Seestadt bereithält – eine Konstellation, die den besonderen Reiz des Pokalwettbewerbs unterstreicht, in dem unabhängig von Liga und Ausgangslage ein einziges Spiel über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheidet.

Der Großteil der ersten Runde wird am Sonntag ausgetragen. Den Pokaltag eröffnen um 11 Uhr die All Stars FC und die SG Findorff. Um 13 Uhr bestreitet der AFC Bremen auf der Bezirkssportanlage in Blockdiek gegen den TSV Hasenbüren das erste Pflichtspiel seiner noch jungen Vereinsgeschichte im Bremer Fußball-Verband. Den Abschluss der ersten Runde bilden um 16 Uhr die Partien AGSV Bremen gegen den VfL 07 Bremen sowie TV Bremen-Walle 1875 gegen den ATS Buntentor.

Für die 50 teilnehmenden Mannschaften der ersten Runde zählt am Wochenende nur der Einzug in die nächste Runde – und damit der erste Schritt auf dem langen Weg in Richtung DFB-Pokal.

Morgen, 19:45 Uhr
Bremen United
Bremen UnitedUnited
1. FC Burg
1. FC BurgFC Burg
19:45

Sa., 15.08.2026, 13:00 Uhr
FC Riensberg
FC RiensbergFC Riensberg
Leher Turnerschaft
Leher TurnerschaftLeher TS
13:00

Sa., 15.08.2026, 13:00 Uhr
FC Roland Bremen
FC Roland BremenFC Roland
FC Union 60 Bremen
FC Union 60 BremenFC Union 60 Bremen
13:00

Sa., 15.08.2026, 13:00 Uhr
SG Marßel
SG MarßelMarßel
SC Borgfeld
SC BorgfeldSC Borgfeld
13:00

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Imsum
TSV ImsumImsum
FC Sparta Bremerhaven
FC Sparta BremerhavenFC Sparta
15:00

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Lesum-Burgdamm
TSV Lesum-BurgdammTSV Lesum
Tura Bremen
Tura BremenTura Bremen
15:00

Sa., 15.08.2026, 17:00 Uhr
SV MFandena
SV MFandenaMFandena
TuSpo Surheide
TuSpo SurheideSurheide
17:00

Sa., 15.08.2026, 18:00 Uhr
Geestemünder TV
Geestemünder TVGeesterm. TV
TS Woltmershausen
TS WoltmershausenWoltmershau.
18:00

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
All Stars FC
All Stars FCAll Stars FC
SG Findorff
SG FindorffFindorff
11:00

So., 16.08.2026, 12:00 Uhr
SG Bremen-Ost
SG Bremen-OstSG BremenOst
KSV Vatan Sport
KSV Vatan SportVatan Sport
12:00

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
SVGO Bremen
SVGO BremenSVGO Bremen
SC Vahr Blockdiek
SC Vahr BlockdiekSC Vahr
13:00

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
DJK Germania Blumenthal
DJK Germania BlumenthalDJK Blumenth
TuS Schwachhausen
TuS SchwachhausenSchw'hausen
13:00

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
AFC Bremen
AFC BremenAFC Bremen
TSV Hasenbüren
TSV HasenbürenHasenbüren
13:00

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
TSV Farge Rekum
TSV Farge RekumTSV Farge
Habenhauser FV
Habenhauser FVHabenhausen
13:00

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
BSC Hastedt
BSC HastedtHastedt
SG Aumund-Vegesack
SG Aumund-VegesackSG Aumund-V.
14:00

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
OT Bremen
OT BremenOT Bremen
FC Oberneuland
FC OberneulandOberneuland
14:00

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Melchiorshausen
TSV MelchiorshausenMelchiorshau
TuS Komet Arsten
TuS Komet ArstenKomet Arsten
14:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
CF Victoria Bremen
CF Victoria BremenVictoria Bre
TSV Grolland
TSV GrollandGrolland
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
BSC Grünhöfe
BSC GrünhöfeBSC Grünhöfe
TSV Wulsdorf
TSV WulsdorfWulsdorf
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Aumund
SV Eintracht AumundEint. Aumund
ESC Geestemünde
ESC GeestemündeGeestemünde
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Lemwerder
SV LemwerderSV Lemwerder
FC Huchting
FC HuchtingHuchting
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SFL Bremerhaven
SFL BremerhavenSFL Bremerh.
ATSV Sebaldsbrück
ATSV SebaldsbrückSebaldsbrück
15:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SV Türkspor Bremen
SV Türkspor BremenSV Türkspor
SV Grohn
SV GrohnGrohn
15:30

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
AGSV Bremen
AGSV BremenAGSV Bremen
VfL 07 Bremen
VfL 07 BremenVfL Bremen
16:00

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
TV Bremen Walle 1875
TV Bremen Walle 1875Bremen Walle
ATS Buntentor
ATS BuntentorBuntentor
16:00