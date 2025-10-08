Lotto-Pokal: Heute wird die 4. Runde komplettiert

Am heutigen Mittwoch stehen die letzten beiden Partien der 3. Lotto-Pokal-Runde der Herren an. Kreisligist Hamburg Hurricanes empfängt Titelverteidiger FC Eintracht Norderstedt aus der Regionalliga Nord. Die Vorfreude beim Underdog ist groß, doch der traditionsreiche Grantplatz an der „Neuen Welt“ im Stadtpark ist wegen der schwachen Flutlichtanlage nicht bespielbar. Gespielt wird deshalb auf dem Kunstrasen an der Habichtstraße, der Heimstätte des SC Urania. Anstoß: 19.30 Uhr.
Parallel dazu trifft Landesligist TuS Osdorf am Blomkamp auf Ligakonkurrent FC Union Tornesch. Auch hier geht es um einen der letzten beiden freien Plätze der 4. Runde.
Der Sieger des Duells Hamburg Hurricanes gegen Eintracht Norderstedt bekommt es in der 4. Runde des Lotto-Pokals mit Oberligist FC Türkiye zu tun. Der Gewinner aus Osdorf gegen Tornesch reist zum Bezirksligisten SC Schwarzenbek.
Die 4. Runde wird vom 28. bis 30. Oktober 2025 ausgetragen.
Überblick 4. Runde Lotto-Pokal der Herren
FC Türkiye (Oberliga) – Sieger aus Hamburg Hurricanes (Kreisliga) / Eintracht Norderstedt (Regionalliga)
TSC Wellingsbüttel (Bezirksliga) – Altona 93 (Regionalliga)
HEBC (Oberliga) – TSV Buchholz 08 (Oberliga)
Bramfelder SV (Landesliga) – ETSV Hamburg (Oberliga)
SC Nienstedten (Landesliga) – FC Süderelbe (Oberliga)
SV Blankenese (Bezirksliga) – TuS Dassendorf (Oberliga)
TuS Germania Schnelsen (Bezirksliga) – SC V/W 04 Billstedt (Oberliga)
SC Union 03 (Bezirksliga) – Niendorfer TSV (Oberliga)
Hoisbütteler SV (Kreisliga) – USC Paloma (Oberliga)
SV Eidelstedt (Kreisliga) – SC Victoria (Oberliga)
SC Condor (Landesliga) – TBS Pinneberg (Landesliga)
VfL Lohbrügge (Landesliga) – Eintracht Lokstedt (Landesliga)
SC Wentorf (Bezirksliga) – Oststeinbeker SV (Landesliga)
SC Schwarzenbek (Bezirksliga) – Sieger aus TuS Osdorf (Landesliga) / FC Union Tornesch (Landesliga)
SV West-Eimsbüttel (Kreisliga) – TuS Finkenwerder (Bezirksliga)
SVS Mesopotamien (Kreisklasse) – Heidgrabener SV (Bezirksliga)