Lotto-Pokal: Heute wird die 4. Runde komplettiert

Am heutigen Mittwoch stehen die letzten beiden Partien der 3. Lotto-Pokal-Runde der Herren an. Kreisligist Hamburg Hurricanes empfängt Titelverteidiger FC Eintracht Norderstedt aus der Regionalliga Nord. Die Vorfreude beim Underdog ist groß, doch der traditionsreiche Grantplatz an der „Neuen Welt“ im Stadtpark ist wegen der schwachen Flutlichtanlage nicht bespielbar. Gespielt wird deshalb auf dem Kunstrasen an der Habichtstraße, der Heimstätte des SC Urania. Anstoß: 19.30 Uhr.

Parallel dazu trifft Landesligist TuS Osdorf am Blomkamp auf Ligakonkurrent FC Union Tornesch. Auch hier geht es um einen der letzten beiden freien Plätze der 4. Runde.