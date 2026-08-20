Lotto-Pokal Hamburg: Tesla müht sich, eine Wertung am Donnerstag

Die 2. Runde des Lotto-Pokals Hamburg geht in dieser Woche über die Bühne. Auf FuPa Hamburg findet ihr aktuelle Ergebnisse, Liveticker, Daten und mehr!
Das Update am Donnerstag:
FK Nikola Tesla gewinnt im LOTTO-Pokal Hamburg mit 4:2 bei der Groß Flottbeker SpVgg, der DSC Hanseat zieht kampflos weiter.
Der DSC Hanseat steht kampflos in der 3. Runde des LOTTO-Pokals Hamburg. Das Duell mit KS Polonia Hamburg fand nicht statt, weil Polonia bereits am Folgetag ein Ligaspiel bestreiten muss und eine Verlegung der Partie nach Angaben des DSC nicht möglich war. Damit wird die Partie mit 2:0 für Hanseat gewertet.
Sportlich deutlich mehr zu tun hatte der FK Nikola Tesla. Der Oberligist setzte sich bei der Groß Flottbeker SpVgg zwar mit 4:2 durch, musste beim Bezirksligisten aber lange kämpfen. Malik Salim Daniel Schorsch brachte die Gastgeber nach 30 Minuten in Führung, Mohamed Sabah glich kurz vor der Pause aus (41.).
Nach dem Seitenwechsel drehte Sepehr Nikroo die Partie zur 2:1-Führung für Tesla (65.), doch Groß Flottbek antwortete nur drei Minuten später durch Francisco Javier Bacabo Ebongo. Erst in der Schlussphase setzte sich der Favorit entscheidend ab: Mustafa Ercetin traf zum 3:2 (74.), Kaan Cankaya machte in der 90. Minute den Deckel drauf. Tesla steht in Runde drei - überzeugend war der Weg dorthin aber nur bedingt.
Di., 18.08.26 18:00 Uhr Concordia Hamburg - HT 16 2:7 - Martin Harnik trifft doppelt im Debüt!
Di., 18.08.26 18:30 Uhr Meiendorfer SV - Bramfelder SV 2:1
Di., 18.08.26 18:30 Uhr Heidgrabener SV - Kummerfelder SV 8:9 - nach Elfmeterschießen
Di., 18.08.26 18:30 Uhr SC Cosmos Wedel - SC Nienstedten 2:6
Di., 18.08.26 18:30 Uhr Holsatia Elmshorn im EMTV - SV Rugenbergen 2:4
Di., 18.08.26 18:30 Uhr SV Hamwarde - SC Wentorf 1:3
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SV Alter Teichweg - Ahrensburger TSV 0:5
Di., 18.08.26 19:00 Uhr FC Gregs - SC Poppenbüttel 2:4
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SV Grün-Weiss Eimsbüttel - SC Victoria 0:4
Di., 18.08.26 19:00 Uhr HFC Falke - USC Paloma 0:2
Di., 18.08.26 19:00 Uhr TSC Wellingsbüttel - TSV Sasel 1:5
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SV Bergstedt - SV Groß Borstel 1:3
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SC Urania Hamburg - TuRa Harksheide 1:3
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Hetlinger MTV 5:1
Di., 18.08.26 19:00 Uhr TuS Borstel-Hohenraden - TuS Appen
Di., 18.08.26 19:00 Uhr FC Elmshorn - Niendorfer TSV 1:7
Di., 18.08.26 19:00 Uhr TSV Sparrieshoop - VfL Pinneberg 3:4
Di., 18.08.26 19:00 Uhr TuS Finkenwerder - SC Hansa 11 1:2
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SC Union Altona - TSV Buchholz 08 0:2 - NICHTANTRITT HEIM
Di., 18.08.26 19:00 Uhr Harburger Sportclub - FFC 08 Finkenwerder 3:2
Di., 18.08.26 19:00 Uhr Juventude do Minho - FC Teutonia 05 Ottensen 1:11
Di., 18.08.26 19:00 Uhr Harburger Türksport - Harburger TB 1:2
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SVS Mesopotamien Hamburg - VfL Hammonia 10:11 nach Elfmeterschießen
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SV Grün-Weiß Harburg - FC Türkiye Wilhelmsburg 2:8
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SC Teutonia 10 - Dersimspor Hamburg 0:4
Di., 18.08.26 19:00 Uhr Altona 93 - FC Süderelbe 2:0
Di., 18.08.26 19:00 Uhr ASV Hamburg - SV Curslack-Neuengamme 4:7
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - VfL Lohbrügge 14:15 nach Elfmeterschießen
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SC Europa Hamburg - TuS Aumühle-Wohltorf - TSV Reinbek - Gegner offen
Di., 18.08.26 19:00 Uhr FC Bergedorf 85 - SV Billstedt-Horn 0:19
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SportClub Feine Ukraine - SV Börnsen 2:4
Di., 18.08.26 19:00 Uhr ASV Bergedorf 85 - Barsbütteler SV 1:3
Di., 18.08.26 19:00 Uhr Düneberger SV - SC Schwarzenbek 0:1
Di., 18.08.26 19:30 Uhr Duvenstedter SV - Eimsbütteler TV 0:8
Di., 18.08.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - FC Eintracht Norderstedt 0:6
Di., 18.08.26 19:30 Uhr SV Krupunder/Lohkamp - SC Egenbüttel 3:2
Di., 18.08.26 20:00 Uhr Walddörfer SV - SC Condor Hamburg 3:2
Di., 18.08.26 20:00 Uhr SC Cosmos Wedel - SSV Rantzau Barmstedt 0:4
Di., 18.08.26 20:00 Uhr Rissener SV - TBS Pinneberg 0:6
Di., 18.08.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - ETSV Hamburg 1:3
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SV Eidelstedt - SV Blankenese - 0:1
Mi., 19.08.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - TuS Dassendorf - 0:4
Do., 20.08.26 19:00 Uhr Dulsberger SC Hanseat - SV K. S. Polonia Hamburg --- NICHTANTRITT GAST
Do., 20.08.26 19:30 Uhr Groß Flottbeker SpVgg - FK Nikola Tesla 2:4
Di., 25.08.26 18:30 Uhr SV Altengamme - Oststeinbeker SV
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