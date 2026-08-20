Lotto-Pokal Hamburg: Tesla müht sich, eine Wertung am Donnerstag Zwei unterschiedliche Wege in Runde drei: DSC Hanseat kommt ohne Spiel weiter, FK Nikola Tesla muss beim Bezirksligisten Groß Flottbek hart arbeiten. von red · Heute, 21:39 Uhr · 0 Leser

Nikola Tesla ist weiter. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Die 2. Runde des Lotto-Pokals Hamburg geht in dieser Woche über die Bühne. Auf FuPa Hamburg findet ihr aktuelle Ergebnisse, Liveticker, Daten und mehr! Das Update am Donnerstag: FK Nikola Tesla gewinnt im LOTTO-Pokal Hamburg mit 4:2 bei der Groß Flottbeker SpVgg, der DSC Hanseat zieht kampflos weiter.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Donnerstag: Hanseat weiter, Tesla mit Mühe Der DSC Hanseat steht kampflos in der 3. Runde des LOTTO-Pokals Hamburg. Das Duell mit KS Polonia Hamburg fand nicht statt, weil Polonia bereits am Folgetag ein Ligaspiel bestreiten muss und eine Verlegung der Partie nach Angaben des DSC nicht möglich war. Damit wird die Partie mit 2:0 für Hanseat gewertet. Sportlich deutlich mehr zu tun hatte der FK Nikola Tesla. Der Oberligist setzte sich bei der Groß Flottbeker SpVgg zwar mit 4:2 durch, musste beim Bezirksligisten aber lange kämpfen. Malik Salim Daniel Schorsch brachte die Gastgeber nach 30 Minuten in Führung, Mohamed Sabah glich kurz vor der Pause aus (41.).