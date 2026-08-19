Lotto-Pokal Hamburg live: zwei Spiele - Dassendorf in Ohe

Die 2. Runde des Lotto-Pokals Hamburg geht in dieser Woche über die Bühne. Auf FuPa Hamburg findet ihr aktuelle Ergebnisse, Liveticker, Daten und mehr!
Di., 18.08.26 18:00 Uhr Concordia Hamburg - HT 16 2:7 - Martin Harnik trifft doppelt im Debüt!
Di., 18.08.26 18:30 Uhr Meiendorfer SV - Bramfelder SV 2:1
Di., 18.08.26 18:30 Uhr Heidgrabener SV - Kummerfelder SV 8:9 - nach Elfmeterschießen
Di., 18.08.26 18:30 Uhr SC Cosmos Wedel - SC Nienstedten 2:6
Di., 18.08.26 18:30 Uhr Holsatia Elmshorn im EMTV - SV Rugenbergen 2:4
Di., 18.08.26 18:30 Uhr SV Hamwarde - SC Wentorf 1:3
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SV Alter Teichweg - Ahrensburger TSV 0:5
Di., 18.08.26 19:00 Uhr FC Gregs - SC Poppenbüttel 2:4
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SV Grün-Weiss Eimsbüttel - SC Victoria 0:4
Di., 18.08.26 19:00 Uhr HFC Falke - USC Paloma 0:2
Di., 18.08.26 19:00 Uhr TSC Wellingsbüttel - TSV Sasel 1:5
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SV Bergstedt - SV Groß Borstel 1:3
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SC Urania Hamburg - TuRa Harksheide 1:3
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Hetlinger MTV 5:1
Di., 18.08.26 19:00 Uhr TuS Borstel-Hohenraden - TuS Appen
Di., 18.08.26 19:00 Uhr FC Elmshorn - Niendorfer TSV 1:7
Di., 18.08.26 19:00 Uhr TSV Sparrieshoop - VfL Pinneberg 3:4
Di., 18.08.26 19:00 Uhr TuS Finkenwerder - SC Hansa 11 1:2
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SC Union Altona - TSV Buchholz 08 0:2 - NICHTANTRITT HEIM
Di., 18.08.26 19:00 Uhr Harburger Sportclub - FFC 08 Finkenwerder 3:2
Di., 18.08.26 19:00 Uhr Juventude do Minho - FC Teutonia 05 Ottensen 1:11
Di., 18.08.26 19:00 Uhr Harburger Türksport - Harburger TB 1:2
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SVS Mesopotamien Hamburg - VfL Hammonia 10:11 nach Elfmeterschießen
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SV Grün-Weiß Harburg - FC Türkiye Wilhelmsburg 2:8
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SC Teutonia 10 - Dersimspor Hamburg 0:4
Di., 18.08.26 19:00 Uhr Altona 93 - FC Süderelbe 2:0
Di., 18.08.26 19:00 Uhr ASV Hamburg - SV Curslack-Neuengamme 4:7
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - VfL Lohbrügge 14:15 nach Elfmeterschießen
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SC Europa Hamburg - TuS Aumühle-Wohltorf - TSV Reinbek - Gegner offen
Di., 18.08.26 19:00 Uhr FC Bergedorf 85 - SV Billstedt-Horn 0:19
Di., 18.08.26 19:00 Uhr SportClub Feine Ukraine - SV Börnsen 2:4
Di., 18.08.26 19:00 Uhr ASV Bergedorf 85 - Barsbütteler SV 1:3
Di., 18.08.26 19:00 Uhr Düneberger SV - SC Schwarzenbek 0:1
Di., 18.08.26 19:30 Uhr Duvenstedter SV - Eimsbütteler TV 0:8
Di., 18.08.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - FC Eintracht Norderstedt 0:6
Di., 18.08.26 19:30 Uhr SV Krupunder/Lohkamp - SC Egenbüttel 3:2
Di., 18.08.26 20:00 Uhr Walddörfer SV - SC Condor Hamburg 3:2
Di., 18.08.26 20:00 Uhr SC Cosmos Wedel - SSV Rantzau Barmstedt 0:4
Di., 18.08.26 20:00 Uhr Rissener SV - TBS Pinneberg 0:6
Di., 18.08.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - ETSV Hamburg 1:3
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SV Eidelstedt - SV Blankenese
Mi., 19.08.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - TuS Dassendorf
Do., 20.08.26 19:00 Uhr Dulsberger SC Hanseat - SV K. S. Polonia Hamburg
Do., 20.08.26 19:30 Uhr Groß Flottbeker SpVgg - FK Nikola Tesla
Di., 25.08.26 18:30 Uhr SV Altengamme - Oststeinbeker SV
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