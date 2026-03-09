Lotto-Pokal Hamburg live: SC Nienstedten hofft, Oberliga-Duell

Altona 93 ist schon raus, Eintracht Norderstedt hofft auf die Titelverteidigung. – Foto: Imago Images

Der Lotto-Verbandspokal Hamburg geht in die entscheidende Phase: Vier Viertelfinals stehen an, darunter ein Oberliga-Duell mit Vorgeschichte, ein Bezirksliga-Außenseiter und der Titelkandidat ETSV Hamburg, der Titelverteidiger FC Eintracht Norderstedt eliminieren möchte.

Das beste Beispiel dafür liefert bislang SC Nienstedten, der als Landesligist bereits einen Oberligisten aus dem Wettbewerb geworfen hat. Auch der Heidgrabener SV sorgt als Bezirksligist weiterhin für die große Außenseitergeschichte.

Im Lotto-Verbandspokal Hamburg stehen die letzten acht Mannschaften vor dem nächsten großen Schritt Richtung Finale. Während mit FC Eintracht Norderstedt noch ein Regionalligist im Wettbewerb vertreten ist, dominieren ansonsten Oberligisten das Feld. Doch der Pokal hat in dieser Saison bereits mehrfach gezeigt, dass Klassenunterschiede nicht zwangsläufig eine Rolle spielen.

Lotto-Pokal Hamburg live: SC Nienstedten - HEBC Hamburg

Heute, 19:00 Uhr SC Nienstedten Nienstedten HEBC Hamburg HEBC Hamburg 19:00 PUSH

Der SC Nienstedten hat in diesem Wettbewerb bereits seine Qualitäten als Pokalschreck bewiesen. In der vierten Runde gelang ein bemerkenswerter 4:2-Erfolg gegen den Oberligisten FC Süderelbe, im Achtelfinale folgte ein 2:1 gegen FC Union Tornesch. Nun wartet mit HEBC Hamburg der nächste Vertreter aus der Oberliga Hamburg.

Der Favorit reist allerdings mit breiter Brust an. HEBC Hamburg überzeugte im Achtelfinale mit einem klaren 7:0 beim SV West-Eimsbüttel und setzte sich zuvor bereits gegen TSV Buchholz 08 durch. Dennoch dürfte der Landesligist vor heimischer Kulisse erneut versuchen, seine Rolle als unangenehmer Außenseiter auszuspielen. >>> Liveticker SC Nienstedten - HEBC Hamburg Lotto-Pokal Hamburg live: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria

Das wohl prestigeträchtigste Duell der Runde steigt zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und SC Victoria. Beide Teams spielen in der Oberliga Hamburg, kennen sich also bestens - und erst vor wenigen Tagen setzte sich Billstedt im Ligaduell mit 2:1 durch. Auch im Pokal haben beide Mannschaften bereits starke Gegner aus dem Weg geräumt. SC Victoria sorgte im Achtelfinale für ein Ausrufezeichen, als der Regionalligist Altona 93 mit 1:0 ausgeschaltet wurde. SC Vorwärts/Wacker Billstedt wiederum setzte sich zuvor gegen den starken Ligarivalen TuS Dassendorf durch. Die Ausgangslage ist damit offen - und vieles spricht für ein enges Spiel. >>> Liveticker SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria Lotto-Pokal Hamburg live: ETSV Hamburg - FC Eintracht Norderstedt

Morgen, 19:30 Uhr ETSV Hamburg ETSV Hamburg FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 19:30 live PUSH

Eine besonders spannende Konstellation bietet das Duell zwischen ETSV Hamburg und FC Eintracht Norderstedt. Während der ETSV in der Oberliga Hamburg zu den Titelkandidaten zählt, spielt Norderstedt eine Klasse höher in der Regionalliga Nord, kämpft dort allerdings gegen den Abstieg. Norderstedt ist zudem der Titelverteidiger. Im Pokal präsentierte sich FC Eintracht Norderstedt bislang souverän, unter anderem mit einem klaren 5:0 bei TBS Pinneberg. ETSV Hamburg musste sich ebenfalls nicht verstecken und setzte sich etwa mit 3:0 beim VfL Lohbrügge durch. >>> Liveticker ETSV Hamburg - FC Eintracht Norderstedt Lotto-Pokal Hamburg live: Heidgrabener SV - USC Paloma

Morgen, 19:30 Uhr Heidgrabener SV Heidgraben USC Paloma USC Paloma 19:30 PUSH