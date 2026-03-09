Lotto-Pokal Hamburg live: SC Nienstedten hofft, Oberliga-Duell

Der Lotto-Verbandspokal Hamburg geht in die entscheidende Phase: Vier Viertelfinals stehen an, darunter ein Oberliga-Duell mit Vorgeschichte, ein Bezirksliga-Außenseiter und der Titelkandidat ETSV Hamburg, der Titelverteidiger FC Eintracht Norderstedt eliminieren möchte.
Im Lotto-Verbandspokal Hamburg stehen die letzten acht Mannschaften vor dem nächsten großen Schritt Richtung Finale. Während mit FC Eintracht Norderstedt noch ein Regionalligist im Wettbewerb vertreten ist, dominieren ansonsten Oberligisten das Feld. Doch der Pokal hat in dieser Saison bereits mehrfach gezeigt, dass Klassenunterschiede nicht zwangsläufig eine Rolle spielen.
Das beste Beispiel dafür liefert bislang SC Nienstedten, der als Landesligist bereits einen Oberligisten aus dem Wettbewerb geworfen hat. Auch der Heidgrabener SV sorgt als Bezirksligist weiterhin für die große Außenseitergeschichte.
Der SC Nienstedten hat in diesem Wettbewerb bereits seine Qualitäten als Pokalschreck bewiesen. In der vierten Runde gelang ein bemerkenswerter 4:2-Erfolg gegen den Oberligisten FC Süderelbe, im Achtelfinale folgte ein 2:1 gegen FC Union Tornesch. Nun wartet mit HEBC Hamburg der nächste Vertreter aus der Oberliga Hamburg.
Der Favorit reist allerdings mit breiter Brust an. HEBC Hamburg überzeugte im Achtelfinale mit einem klaren 7:0 beim SV West-Eimsbüttel und setzte sich zuvor bereits gegen TSV Buchholz 08 durch. Dennoch dürfte der Landesligist vor heimischer Kulisse erneut versuchen, seine Rolle als unangenehmer Außenseiter auszuspielen.
Das wohl prestigeträchtigste Duell der Runde steigt zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und SC Victoria. Beide Teams spielen in der Oberliga Hamburg, kennen sich also bestens - und erst vor wenigen Tagen setzte sich Billstedt im Ligaduell mit 2:1 durch.
Auch im Pokal haben beide Mannschaften bereits starke Gegner aus dem Weg geräumt. SC Victoria sorgte im Achtelfinale für ein Ausrufezeichen, als der Regionalligist Altona 93 mit 1:0 ausgeschaltet wurde. SC Vorwärts/Wacker Billstedt wiederum setzte sich zuvor gegen den starken Ligarivalen TuS Dassendorf durch. Die Ausgangslage ist damit offen - und vieles spricht für ein enges Spiel.
Eine besonders spannende Konstellation bietet das Duell zwischen ETSV Hamburg und FC Eintracht Norderstedt. Während der ETSV in der Oberliga Hamburg zu den Titelkandidaten zählt, spielt Norderstedt eine Klasse höher in der Regionalliga Nord, kämpft dort allerdings gegen den Abstieg. Norderstedt ist zudem der Titelverteidiger.
Im Pokal präsentierte sich FC Eintracht Norderstedt bislang souverän, unter anderem mit einem klaren 5:0 bei TBS Pinneberg. ETSV Hamburg musste sich ebenfalls nicht verstecken und setzte sich etwa mit 3:0 beim VfL Lohbrügge durch.
Die größte Überraschung im Teilnehmerfeld bleibt der Heidgrabener SV. Der Bezirksligist hat sich mit einer starken Pokalreise bis ins Viertelfinale gespielt und dabei bereits für mehrere Highlights gesorgt. Besonders dramatisch war der Erfolg in der vierten Runde, als der HSV mit 10:9 nach Elfmeterschießen gegen SVS Mesopotamien Hamburg weiterkam. Im Achtelfinale folgte ein torreiches 6:4 gegen SC Wentorf. Zur Wahrheit gehört allerdings, dass der kleine "HSV" noch gegen kein klassenhöheres Team antreten musste. Das ändert sich:
Mit USC Paloma wartet nun ein Gegner aus der Oberliga Hamburg, der zuletzt auch Niendorfer TSV mit 3:1 ausschaltete. Für den Bezirksligisten ist die Rollenverteilung klar: Der Druck liegt beim Favoriten, während der Außenseiter auf den nächsten Pokalcoup hofft.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: