Lotto-Pokal Hamburg live: Highlights im Überblick

Der ETV hat in der Regionalliga gewonnen und will jetzt den Pokal rocken. – Foto: IMAGO

Favoriten unter Druck, reizvolle Liga-Duelle und einige echte Stolperfallen: In der 2. Runde des Lotto-Pokals Hamburg stehen gleich mehrere Partien besonders im Fokus. Neben Altona 93 gegen FC Süderelbe und dem Gastspiel von FC Eintracht Norderstedt bei HSV Barmbek-Uhlenhorst lohnt sich auch der Blick auf Meiendorfer SV gegen Bramfelder SV.

Ein besonders interessantes Duell zweier Mannschaften aus der Landesliga Hansa steigt zwischen dem Meiendorfer SV und dem Bramfelder SV. Meiendorf ist als Aufsteiger hervorragend in die neue Saison gestartet und setzte zum Auftakt mit dem deutlichen 5:0 gegen den Rahlstedter SC direkt ein Ausrufezeichen. Bramfeld bringt dagegen die Erfahrung aus einer starken Vorsaison mit, in der der Sprung in die Oberliga Hamburg erst in der Relegation verpasst wurde. Der Start in die neue Spielzeit verlief allerdings nicht nach Wunsch: Gegen den SC Condor gab es eine 1:2-Niederlage. Im Pokal bietet sich nun früh die Gelegenheit zur Reaktion - gegen einen Aufsteiger, der bereits gezeigt hat, dass er in der neuen Liga sofort konkurrenzfähig ist. Duvenstedt wartet auf den Regionalligisten ETV

Größer könnte die sportliche Herausforderung für den Duvenstedter SV kaum sein. Mit dem Eimsbütteler TV gastiert ein Regionalligist, der bereits in der 1. Runde keinerlei Zweifel an seiner Favoritenstellung aufkommen ließ. Beim 13:0 gegen BLS Hamburg 01 erzielte der ETV das deutlichste Ergebnis unter den großen Namen. Nun muss der Favorit auswärts beweisen, dass er auch gegen einen hochmotivierten Außenseiter konzentriert bleibt. Für Duvenstedt lautet das erste Ziel dagegen wohl, die Partie möglichst lange offen zu gestalten und den Favoriten ins Grübeln zu bringen. Norderstedt muss beim Traditionsklub BU auf der Hut sein

Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar: FC Eintracht Norderstedt spielt in der Regionalliga Nord, der HSV Barmbek-Uhlenhorst darunter. Doch schon die 1. Runde dürfte dem Favoriten eine Warnung gewesen sein. Beim FC Alsterbrüder entwickelte sich ein völlig wildes Pokalspiel, das Norderstedt erst mit 7:5 im Elfmeterschießen für sich entschied. Nun wartet auswärts ein traditionsreicher Hamburger Klub, der vor eigenem Publikum ohne großen Druck antreten kann. Für BU ist es eines der attraktivsten Spiele der Runde, während Norderstedt verhindern muss, dass sich erneut ein vermeintlich einfacher Pokalabend verselbstständigt. Altona will nach dem Dassendorf-Debakel die Pokalantwort geben

Heute, 19:00 Uhr Altona 93 Altona 93 FC Süderelbe Süderelbe 19:00 live PUSH

Altona 93 steht in der 2. Runde des Lotto-Pokals Hamburg direkt vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Mit dem FC Süderelbe kommt ein Konkurrent aus der Oberliga Hamburg an die Adolf-Jäger-Kampfbahn, gegen den Altona zum Saisonauftakt knapp mit 2:1 gewonnen hatte. Seitdem hat sich die Stimmung beim Regionalliga-Absteiger allerdings deutlich verändert. Nach dem 0:2 gegen den TSV Sasel folgte zuletzt das heftige 0:6 bei der TuS Dassendorf. Süderelbe reist dagegen mit neuem Selbstvertrauen an. Für Altona geht es deshalb nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch um eine Reaktion auf den schwachen Saisonstart. Concordia und HT 16 kämpfen um das Oberliga-Ticket

Heute, 19:00 Uhr Concordia Hamburg Concordia HT 16 HT 16 19:00 PUSH

Bei Concordia Hamburg gegen HT 16 gibt es keine klare Klassenhierarchie, denn beide Mannschaften gehören der Oberliga Hamburg an. Damit ist schon vor dem Anpfiff sicher, dass ein weiterer Oberligist früh aus dem Wettbewerb ausscheiden wird. Anders als bei vielen anderen Partien dieser Runde kann sich hier niemand hinter einer Außenseiterrolle verstecken. Gerade deshalb dürfte es auf Kleinigkeiten ankommen. Für beide Klubs bietet der Pokal zudem die Chance, unabhängig vom Ligaalltag früh ein Ausrufezeichen zu setzen und sich einen Platz in der 3. Runde zu sichern. Vier- und Marschlande will die nächste Pokalgeschichte schreiben

Der SC Vier- und Marschlande hat sich bereits in Runde eins einen Namen gemacht. Das 3:0 gegen den Oberligisten SC Vorwärts/Wacker Billstedt gehörte zu den größten Überraschungen des Auftakts. Nun wartet mit dem VfL Lohbrügge die nächste Aufgabe, bei der der SCVM zeigen kann, ob aus einem außergewöhnlichen Abend eine echte Pokalreise wird. Nach dem Coup gegen Billstedt dürfte der Gegner gewarnt sein. Gelingt Vier- und Marschlande dennoch der nächste Erfolg, hätte der Wettbewerb früh einen neuen Pokalschreck. Rahlstedt fordert den großen Mitfavoriten ETSV

Heute, 20:00 Uhr Rahlstedter SC Rahlstedt ETSV Hamburg ETSV Hamburg 20:00 PUSH

Der Rahlstedter SC bekommt in der 2. Pokalrunde einen der schwersten möglichen Gegner. Der ETSV Hamburg gehört zu den absoluten Schwergewichten der Oberliga Hamburg und unterstrich seine Offensivstärke bereits in Runde eins beim 8:1 gegen Hamm United. Entsprechend klar liegt die Favoritenrolle beim ETSV. Rahlstedt besitzt allerdings Heimrecht und darf auf einen typischen Pokalabend unter Flutlicht hoffen. Je länger der Außenseiter die Begegnung offenhalten kann, desto unangenehmer dürfte die Aufgabe für den großen Favoriten werden. Voran Ohe bekommt Dassendorf vor die eigene Haustür

Morgen, 19:30 Uhr FC Voran Ohe Voran Ohe TuS Dassendorf Dassendorf 19:30 PUSH

Für den FC Voran Ohe ist die 2. Runde des Lotto-Pokals Hamburg ein echtes Highlight. Mit der TuS Dassendorf kommt einer der prominentesten Oberligisten Hamburgs. Dassendorf löste seine erste Aufgabe beim FSV Geesthacht mit 4:1 und geht erneut als deutlicher Favorit in die Partie. Für Ohe ist die Ausgangslage dagegen bequem: Der Außenseiter kann vor heimischer Kulisse praktisch nur gewinnen. Gerade diese Konstellation macht den Pokalreiz aus - Dassendorf muss die Pflicht erfüllen, Ohe darf auf den großen Abend hoffen. Im Fokus: Torjäger Maxi Dittrich, der erst im Sommer von Dassendorf nach Ohe ging.

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