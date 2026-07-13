Lotto-Pokal Hamburg: HEBC direkt gegen Altona

Der Startschuss für die neue Pokalsaison ist gefallen. Der Hamburger Fußball-Verband hat am Montag, 13. Juli 2026, die erste Runde im LOTTO-Hamburg-Pokal der Frauen und Herren ausgelost. Während Schiedsrichterin Quyen Nguyen die Paarungen der Frauen zog, übernahm Ahmet Sahin, Präsident von HT 16, die Auslosung bei den Herren.
Die erste Runde der Männer wird vom 7. bis 9. August ausgetragen. Die Frauen folgen vom 21. bis 23. August. Die Auslosungen wurden live über den HFV-Stream übertragen und stehen dort auch im Re-Live zur Verfügung.
Das prominenteste Duell der ersten Herrenrunde steigt im Hamburger Westen. HEBC, der als Titelverteidiger am DFB-Pokal teilnimmt und dort auf Borussia Dortmund trifft, empfängt Altona 93. Damit treffen zwei Vereine aufeinander, die in der kommenden Saison gemeinsam in der Oberliga Hamburg spielen. Für den Regionalliga-Absteiger Altona ist es direkt zum Pflichtspielstart eine anspruchsvolle Aufgabe.
Auch Sternschanze bekommt mit TSV Buchholz 08 einen Oberligisten zugelost. Der Buxtehuder SV empfängt FC Teutonia 05 Ottensen, während Alsterbrüder gegen FC Eintracht Norderstedt antreten muss.
Der neu formierte Meister der Oberliga startet bei Hamm United FC. Der ETSV Hamburg reist damit zu einem Klub, der in den vergangenen Jahren selbst in höheren Hamburger Spielklassen unterwegs war. Ein weiteres reizvolles Lokalduell steigt beim FSV Geesthacht, der die TuS Dassendorf empfängt.
Oberliga-Aufsteiger Concordia Hamburg muss beim Escheburger SV antreten. SC Vorwärts/Wacker Billstedt gastiert beim SC Vier- und Marschlande, HT 16 fährt zum FC Guine-Bissau und TSV Sasel spielt beim SC Hellbrook.
Auch für weitere Aufsteiger bringt die erste Runde interessante Aufgaben. TBS Pinneberg tritt bei der TuS Osdorf an, der SC Wentorf reist zum FC Preußen Hamburg. Holstein Quickborn empfängt den Niendorfer TSV, während Groß Flottbek beim Waldenauer SV gefordert ist.
Die SV Halstenbek-Rellingen muss beim SV Lurup antreten. SV Voran Ohe gastiert bei Willinghusen, SV Altengamme spielt bei Lorbeer, der SV Börnsen beim TSV Wandsetal.
Weitere interessante Paarungen sind Union Tornesch gegen FK Nikola Tesla, Blau-Weiß 96 Schenefeld gegen SV Rugenbergen, SC Alstertal-Langenhorn gegen TuRa Harksheide und Eintracht Lokstedt gegen SC Condor.
Der USC Paloma reist zu Friedrichsgabe, HSV Barmbek-Uhlenhorst zum Glashütter SV. SC Victoria muss beim VfL 93 Hamburg antreten, der Bramfelder SV bei UH Adler. FC Süderelbe bekommt mit Rot-Weiß Wilhelmsburg einen Gegner aus dem Hamburger Süden.
Bei den Frauen wurden 22 Begegnungen ausgelost. Die Teams aus Landesliga und Oberliga greifen erst in der zweiten Runde ein, die Regionalligisten sogar erst ab dem Achtelfinale. Dadurch besteht die erste Runde vor allem aus Duellen der unteren Spielklassen und zweiten beziehungsweise dritten Mannschaften.
Unter anderem trifft die zweite Mannschaft von Grün-Weiß Eimsbüttel auf die ersten Frauen aus Ahrensburg. HNT empfängt SV Eidelstedt, Teutonia 10 spielt gegen Rahlstedt und Paloma gegen VfL 93.
Die Frauen von Curslack-Neuengamme treffen auf Germania, Dassendorf empfängt die zweite Mannschaft der Walddörfer und SV Wilhelmsburg bekommt es mit ASV Bergedorf 85 zu tun. Eintracht Norderstedt startet gegen Bostelbek, der Rellinger FC gegen Barmbek-Uhlenhorst.
BLS Hamburg 01 - Eimsbüttel
DUWO 08 - Ahrensburg
Hamburger Hurricanes - Urania
Eintracht Lokstedt - Condor
FC Hamburg - Polonia
SV Alter Teichweg - Hummelsbüttel
DSC Hanseat - Eilbek
Hoisbüttel - GW Eimsbüttel
VfL 93 - Victoria
UH Adler - Bramfeld
Poppenbüttel - Lemsahl
DJK Hamburg - SV Groß Borstel
Friedrichsgabe - Paloma
SV Barmbek - FC Gregs
Glashütte - BU
Nordlichter im NSV - HFC Falke
Farmsen - Wellingsbüttel
Bergstedt - FC Winterhude
Alstertal-Langenhorn - Harksheide
Walddörfer - Croatia
Hellbrook - Sasel
Sperber - Meiendorf
Alsterbrüder - Eintracht Norderstedt
TuS Berne - Duvenstedt
Waldenau - Groß Flottbek
Haseldorf - Rantzau
Rissen - Gencler Birligi
Holsatia im EMTV - Lieth
Nienstedten - Germania
Osdorfer Born - Borstel
Rellinger FC - VfL Pinneberg
Hörnerkirchen - Heidgraben
Ellerau - Hetlingen
SC Pinneberg - SV Eidelstedt
dingen-Bilsen/Moorrege - Kummerfeld
Moorrege - Blankenese
Tangstedt - FC Elmshorn
Lurup - Halstenbek-Rellingen
Kickers Halstenbek - Appen
Hasloh - Sparrieshoop
Roland Wedel - Cosmos Wedel
TuS Osdorf - TBS Pinneberg
Blau-Weiß 96 - Rugenbergen
Komet Blankenese - Wedel
Lohkamp - West-Eimsbüttel
TuS Holstein Quickborn - Niendorf
Union Tornesch - Nikola Tesla
Seestermühle - Egenbüttel
Einigkeit - Finkenwerder
Zonguldakspor - FFC 08
FC Veddel United - Mesopotamien
FC Bingöl - Dersimspor
RW Wilhelmsburg - Süderelbe
SV Wilhelmsburg - Harburger Türk-Sport
Bostelbek - Harburger TB
FC Wilhelmsburg - Union 03
HEBC - Altona 93
Sternschanze - Buchholz
Hansa 11 - Este 06/70
Buxtehude - Teutonia 05
Vorwärts Ost - Juventude
Altenwerder - FC Türkiye
Gehörlosen SV - Harburger SC
Victoria Harburg - FSV Harburg-Rönneburg
Teutonia 10 - Moorburg
Blau-Weiss Ellas - Hammonia
GW Harburg - Kosova
MSV Hamburg - Barsbüttel
Tonndorf-Lohe - Schwarzenbek
Atlantik 97 - Oststeinbek
SVNA - Lohbrügge
SC Vier- und Marschlande - Vorwärts/Wacker
Hamm United - ETSV Hamburg
Horner TV - Düneberg
FC Guine-Bissau - HT 16
Lauenburg - Rahlstedt
Escheburg - Concordia
SC Hamm - FC Bergedorf 85
FSV Geesthacht - TuS Dassendorf
Lorbeer - Altengamme
Grünhof-Tesperhude - ASV Bergedorf 85
Wandsetal - Börnsen
Störtebeker SV - Curslack-Neuengamme
Billstedt-Horn - Glinde
SC Europa - Aumühle
FC Preußen Hamburg - SC Wentorf
Hafencity - Reinbek
TSG Bergedorf - SC FU
Willinghusen - Voran Ohe
TuS Hamburg - ASV Hamburg
Hamwarde - Stapelfeld
GW Eimsbüttel II - Ahrensburg
Union Tornesch II - Condor II
SV Eidelstedt II - Hafencity
HNT - SV Eidelstedt
VfL Pinneberg - St. Pauli IV
Teutonia 10 - Rahlstedt
Concordia II - Komet Blankenese
HEBC - Sternschanze III
UH Adler II - Niendorf II
Rahlstedt II - Lieth/Holsatia/Sparrieshoop
Altona 93 II - Nienstedten
SC Vier- und Marschlande II - Sternschanze II
Curslack-Neuengamme - Germania
Dassendorf - Walddörfer II
Paloma - VfL 93
Ellerau - GW Eimsbüttel III
Eilbek III - Victoria III
SV Wilhelmsburg - ASV Bergedorf 85
Rahlstedt III - St. Pauli III
Escheburg - Reinbek
Eintracht Norderstedt - Bostelbek
Rellinger FC - Barmbek-Uhlenhorst
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