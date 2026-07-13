Lotto-Pokal Hamburg: HEBC direkt gegen Altona

HEBC hat ein Kracher-Los erwischt. – Foto: HFV / Witters

Der Startschuss für die neue Pokalsaison ist gefallen. Der Hamburger Fußball-Verband hat am Montag, 13. Juli 2026, die erste Runde im LOTTO-Hamburg-Pokal der Frauen und Herren ausgelost. Während Schiedsrichterin Quyen Nguyen die Paarungen der Frauen zog, übernahm Ahmet Sahin, Präsident von HT 16, die Auslosung bei den Herren.

Die erste Runde der Männer wird vom 7. bis 9. August ausgetragen. Die Frauen folgen vom 21. bis 23. August. Die Auslosungen wurden live über den HFV-Stream übertragen und stehen dort auch im Re-Live zur Verfügung.

Auch Sternschanze bekommt mit TSV Buchholz 08 einen Oberligisten zugelost. Der Buxtehuder SV empfängt FC Teutonia 05 Ottensen, während Alsterbrüder gegen FC Eintracht Norderstedt antreten muss.

Das prominenteste Duell der ersten Herrenrunde steigt im Hamburger Westen. HEBC, der als Titelverteidiger am DFB-Pokal teilnimmt und dort auf Borussia Dortmund trifft, empfängt Altona 93. Damit treffen zwei Vereine aufeinander, die in der kommenden Saison gemeinsam in der Oberliga Hamburg spielen. Für den Regionalliga-Absteiger Altona ist es direkt zum Pflichtspielstart eine anspruchsvolle Aufgabe.

Der neu formierte Meister der Oberliga startet bei Hamm United FC. Der ETSV Hamburg reist damit zu einem Klub, der in den vergangenen Jahren selbst in höheren Hamburger Spielklassen unterwegs war. Ein weiteres reizvolles Lokalduell steigt beim FSV Geesthacht, der die TuS Dassendorf empfängt.

Oberliga-Aufsteiger Concordia Hamburg muss beim Escheburger SV antreten. SC Vorwärts/Wacker Billstedt gastiert beim SC Vier- und Marschlande, HT 16 fährt zum FC Guine-Bissau und TSV Sasel spielt beim SC Hellbrook.

Mehrere Aufsteiger vor Auswärtsaufgaben

Auch für weitere Aufsteiger bringt die erste Runde interessante Aufgaben. TBS Pinneberg tritt bei der TuS Osdorf an, der SC Wentorf reist zum FC Preußen Hamburg. Holstein Quickborn empfängt den Niendorfer TSV, während Groß Flottbek beim Waldenauer SV gefordert ist.

Die SV Halstenbek-Rellingen muss beim SV Lurup antreten. SV Voran Ohe gastiert bei Willinghusen, SV Altengamme spielt bei Lorbeer, der SV Börnsen beim TSV Wandsetal.

Weitere interessante Paarungen sind Union Tornesch gegen FK Nikola Tesla, Blau-Weiß 96 Schenefeld gegen SV Rugenbergen, SC Alstertal-Langenhorn gegen TuRa Harksheide und Eintracht Lokstedt gegen SC Condor.

Der USC Paloma reist zu Friedrichsgabe, HSV Barmbek-Uhlenhorst zum Glashütter SV. SC Victoria muss beim VfL 93 Hamburg antreten, der Bramfelder SV bei UH Adler. FC Süderelbe bekommt mit Rot-Weiß Wilhelmsburg einen Gegner aus dem Hamburger Süden.

Frauen starten mit 22 Paarungen

Bei den Frauen wurden 22 Begegnungen ausgelost. Die Teams aus Landesliga und Oberliga greifen erst in der zweiten Runde ein, die Regionalligisten sogar erst ab dem Achtelfinale. Dadurch besteht die erste Runde vor allem aus Duellen der unteren Spielklassen und zweiten beziehungsweise dritten Mannschaften.

Unter anderem trifft die zweite Mannschaft von Grün-Weiß Eimsbüttel auf die ersten Frauen aus Ahrensburg. HNT empfängt SV Eidelstedt, Teutonia 10 spielt gegen Rahlstedt und Paloma gegen VfL 93.

Die Frauen von Curslack-Neuengamme treffen auf Germania, Dassendorf empfängt die zweite Mannschaft der Walddörfer und SV Wilhelmsburg bekommt es mit ASV Bergedorf 85 zu tun. Eintracht Norderstedt startet gegen Bostelbek, der Rellinger FC gegen Barmbek-Uhlenhorst.

Die erste Runde der Herren im Überblick

Topf 1

BLS Hamburg 01 - Eimsbüttel

DUWO 08 - Ahrensburg

Hamburger Hurricanes - Urania

Eintracht Lokstedt - Condor

FC Hamburg - Polonia

SV Alter Teichweg - Hummelsbüttel

DSC Hanseat - Eilbek

Hoisbüttel - GW Eimsbüttel

VfL 93 - Victoria

UH Adler - Bramfeld

Poppenbüttel - Lemsahl

DJK Hamburg - SV Groß Borstel

Friedrichsgabe - Paloma

SV Barmbek - FC Gregs

Glashütte - BU

Nordlichter im NSV - HFC Falke

Farmsen - Wellingsbüttel

Bergstedt - FC Winterhude

Alstertal-Langenhorn - Harksheide

Walddörfer - Croatia

Hellbrook - Sasel

Sperber - Meiendorf

Alsterbrüder - Eintracht Norderstedt

TuS Berne - Duvenstedt

Topf 2

Waldenau - Groß Flottbek

Haseldorf - Rantzau

Rissen - Gencler Birligi

Holsatia im EMTV - Lieth

Nienstedten - Germania

Osdorfer Born - Borstel

Rellinger FC - VfL Pinneberg

Hörnerkirchen - Heidgraben

Ellerau - Hetlingen

SC Pinneberg - SV Eidelstedt

dingen-Bilsen/Moorrege - Kummerfeld

Moorrege - Blankenese

Tangstedt - FC Elmshorn

Lurup - Halstenbek-Rellingen

Kickers Halstenbek - Appen

Hasloh - Sparrieshoop

Roland Wedel - Cosmos Wedel

TuS Osdorf - TBS Pinneberg

Blau-Weiß 96 - Rugenbergen

Komet Blankenese - Wedel

Lohkamp - West-Eimsbüttel

TuS Holstein Quickborn - Niendorf

Union Tornesch - Nikola Tesla

Seestermühle - Egenbüttel

Topf 3

Einigkeit - Finkenwerder

Zonguldakspor - FFC 08

FC Veddel United - Mesopotamien

FC Bingöl - Dersimspor

RW Wilhelmsburg - Süderelbe

SV Wilhelmsburg - Harburger Türk-Sport

Bostelbek - Harburger TB

FC Wilhelmsburg - Union 03

HEBC - Altona 93

Sternschanze - Buchholz

Hansa 11 - Este 06/70

Buxtehude - Teutonia 05

Vorwärts Ost - Juventude

Altenwerder - FC Türkiye

Gehörlosen SV - Harburger SC

Victoria Harburg - FSV Harburg-Rönneburg

Teutonia 10 - Moorburg

Blau-Weiss Ellas - Hammonia

GW Harburg - Kosova

Topf 4

MSV Hamburg - Barsbüttel

Tonndorf-Lohe - Schwarzenbek

Atlantik 97 - Oststeinbek

SVNA - Lohbrügge

SC Vier- und Marschlande - Vorwärts/Wacker

Hamm United - ETSV Hamburg

Horner TV - Düneberg

FC Guine-Bissau - HT 16

Lauenburg - Rahlstedt

Escheburg - Concordia

SC Hamm - FC Bergedorf 85

FSV Geesthacht - TuS Dassendorf

Lorbeer - Altengamme

Grünhof-Tesperhude - ASV Bergedorf 85

Wandsetal - Börnsen

Störtebeker SV - Curslack-Neuengamme

Billstedt-Horn - Glinde

SC Europa - Aumühle

FC Preußen Hamburg - SC Wentorf

Hafencity - Reinbek

TSG Bergedorf - SC FU

Willinghusen - Voran Ohe

TuS Hamburg - ASV Hamburg

Hamwarde - Stapelfeld

Die erste Runde der Frauen im Überblick

GW Eimsbüttel II - Ahrensburg

Union Tornesch II - Condor II

SV Eidelstedt II - Hafencity

HNT - SV Eidelstedt

VfL Pinneberg - St. Pauli IV

Teutonia 10 - Rahlstedt

Concordia II - Komet Blankenese

HEBC - Sternschanze III

UH Adler II - Niendorf II

Rahlstedt II - Lieth/Holsatia/Sparrieshoop

Altona 93 II - Nienstedten

SC Vier- und Marschlande II - Sternschanze II

Curslack-Neuengamme - Germania

Dassendorf - Walddörfer II

Paloma - VfL 93

Ellerau - GW Eimsbüttel III

Eilbek III - Victoria III

SV Wilhelmsburg - ASV Bergedorf 85

Rahlstedt III - St. Pauli III

Escheburg - Reinbek

Eintracht Norderstedt - Bostelbek

Rellinger FC - Barmbek-Uhlenhorst

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