Lotto-Pokal Hamburg: Fast alle Spiele der 1. Runde sind gespielt

Die 1. Runde des Lotto-Pokals Hamburg ist im vollen Gange. Auf FuPa Hamburg findet ihr aktuelle Ergebnisse, Liveticker, Daten und mehr!
1. Runde
Di., 04.08.26 20:00 Uhr BLS Hamburg 01 - Eimsbütteler TV 0:13 - mehr hier
Do., 06.08.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - FC Eintracht Norderstedt 5:7 n.E. - mehr hier
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr FSV Geesthacht - TuS Dassendorf 1:4
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr HEBC Hamburg - Altona 93 1:3
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Alstertal/Langenhorn - TuRa Harksheide 1:5
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Sperber - Meiendorfer SV 2:5
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TuS Osdorf - TBS Pinneberg 0:3
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Nettelnburg/Allermöhe - VfL Lohbrügge 1:2
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Lauenburger SV - Rahlstedter SC 2:3
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr HafenCity FC - TSV Reinbek 1:2
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TSG Bergedorf - SportClub Feine Ukraine 0:7
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Poppenbüttel - Lemsahler SV 6:1
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr VfL 93 Hamburg - SC Victoria 0:4
Fr., 07.08.26 19:15 Uhr SV Billstedt-Horn - TSV Glinde 4:0
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr Hamm United FC - ETSV Hamburg 1:8
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr SC Hamm - FC Bergedorf 85 2:6
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Mümmelmannsberger SV Hamburg - Barsbütteler SV 2:6
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Hoisbütteler SV - SV Grün-Weiss Eimsbüttel 0:2
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Escheburger SV - Concordia Hamburg 0:7
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Nordlichter im NSV - HFC Falke 1:2
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Eintracht Lokstedt - SC Condor Hamburg 1:3
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr BFSV Atlantik 97 - Oststeinbeker SV 4:5
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Hansa 11 - SV Este 06/70 12:1
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Ellerau - Hetlinger MTV 0:2
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SV Friedrichsgabe - USC Paloma 0:2 - NICHTANTRITT HEIM
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SV Bergstedt - FC Winterhude Hamburg 7:6
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Rissener SV - Gencler Birligi Elmshorn 2:1
Fr., 07.08.26 20:30 Uhr SC Nienstedten - TuS Germania Schnelsen 3:0
Sa., 08.08.26 10:00 Uhr FC Guinea-Bissau - HT 16 0:9
Sa., 08.08.26 11:00 Uhr SV Alter Teichweg - Hummelsbütteler SV 2:0 - NICHTANTRITT GAST
Sa., 08.08.26 11:00 Uhr SV Barmbek - FC Gregs 3:4
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr FC Viktoria Harburg - FSV Harburg-Rönneburg 4:1
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr SC Sternschanze - TSV Buchholz 08 0:5
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr FC Hamburg - SV K. S. Polonia Hamburg 0:14
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr Holsatia Elmshorn im EMTV - SV Lieth 4:2
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Glashütter SV - HSV Barmbek-Uhlenhorst 0:9
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Harburg - Klub Kosova 2:1
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - SC Vorwärts/Wacker Billstedt 3:0
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr Buxtehuder SV - FC Teutonia 05 Ottensen 1:5
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV DJK Hamburg - SV Groß Borstel 1:16
So., 09.08.26 10:00 Uhr Hamburger Gehörlosen SV - Harburger Sportclub 0:9
So., 09.08.26 10:30 Uhr Störtebeker SV - SV Curslack-Neuengamme 0:22
So., 09.08.26 11:00 Uhr Bostelbeker SV - Harburger TB 1:2
So., 09.08.26 11:00 Uhr SC Europa Hamburg - TuS Aumühle-Wohltorf - ABGESAGT
So., 09.08.26 11:00 Uhr FC Preußen Hamburg - SC Wentorf 1:5
So., 09.08.26 11:00 Uhr SV Wilhelmsburg - Harburger Türksport 0:11
So., 09.08.26 11:00 Uhr TuS Hemdingen-Bilsen - Kummerfelder SV - NICHTANTRITT HEIM
So., 09.08.26 11:15 Uhr Dulsberger SC Hanseat - Sport-Club Eilbek 8:1
So., 09.08.26 11:30 Uhr Kickers Halstenbek - TuS Appen - ABGESAGT
So., 09.08.26 11:30 Uhr FC Veddel United - SVS Mesopotamien Hamburg 2:3
So., 09.08.26 12:00 Uhr 1. FC Hellbrook - TSV Sasel 1:7
So., 09.08.26 12:30 Uhr TuS Berne - Duvenstedter SV 6:7
So., 09.08.26 12:30 Uhr SuS Waldenau - Groß Flottbeker SpVgg 2:9
So., 09.08.26 13:00 Uhr TSV DuWo - Ahrensburger TSV 2:0
So., 09.08.26 13:00 Uhr FTSV Lorbeer Rothenburgsort - SV Altengamme 1:7
So., 09.08.26 13:00 Uhr FTSV Altenwerder - FC Türkiye Wilhelmsburg 0:17
So., 09.08.26 13:00 Uhr FC Wilhelmsburg - SC Union Altona 0:11
So., 09.08.26 13:00 Uhr FC Bingöl 12 - Dersimspor Hamburg 4:6
So., 09.08.26 13:00 Uhr TuS Holstein Quickborn - Niendorfer TSV 0:6
So., 09.08.26 13:00 Uhr Farmsener TV - TSC Wellingsbüttel 0:8
So., 09.08.26 13:00 Uhr SV Uhlenhorst-Adler - Bramfelder SV 1:4
So., 09.08.26 13:00 Uhr HH Hurricanes - SC Urania Hamburg 2:3
So., 09.08.26 13:30 Uhr SV Vorwärts 93 Ost - Juventude do Minho 0:17
So., 09.08.26 13:30 Uhr FTSV Komet Blankenese - Wedeler TSV 1:9
So., 09.08.26 13:30 Uhr Moorreger SV - SV Blankenese 1:6
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - FK Nikola Tesla 1:4
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Pinneberg - Rellinger FC 8:0
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hamwarde - VSG Stapelfeld 1:0
So., 09.08.26 15:00 Uhr Willinghusener SC - FC Voran Ohe 1:4
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Wandsetal Hamburg - SV Börnsen 4:6
So., 09.08.26 15:00 Uhr Horner TV Hamburg - Düneberger SV 0:15
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Tonndorf-Lohe - SC Schwarzenbek 0:5
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rot Weiss Wilhelmsburg - FC Süderelbe - NICHTANTRITT HEIM
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Teutonia 10 - Moorburger TSV - NICHTANTRITT GAST
So., 09.08.26 15:00 Uhr Zonguldakspor Hamburg - FFC 08 Finkenwerder 2:5
So., 09.08.26 15:00 Uhr ESV Einigkeit Wilhelmsburg - TuS Finkenwerder 0:9
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Seestermüher Marsch - SC Egenbüttel 2:3
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Krupunder/Lohkamp - SV West-Eimsbüttel 3:2
So., 09.08.26 15:00 Uhr SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld - SV Rugenbergen 1:4
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Cosmos Wedel - FC Roland Wedel 6:2
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Hasloh - TSV Sparrieshoop 3:5
So., 09.08.26 15:00 Uhr Tangstedter SV - FC Elmshorn 1:2
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Pinneberg - SV Eidelstedt 4:5
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hörnerkirchen - Heidgrabener SV 1:2
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Osdorfer Born - TuS Borstel-Hohenraden 0:3
So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Haseldorf - SSV Rantzau Barmstedt 0:5
So., 09.08.26 15:00 Uhr Walddörfer SV - Croatia Hamburg 2:1
So., 09.08.26 15:30 Uhr VSK Blau Weiss Ellas - VfL Hammonia 2:6
So., 09.08.26 18:00 Uhr VfL Grünhof-Tesperhude - ASV Bergedorf 85 0:3
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Lurup - SV Halstenbek-Rellingen
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