Lotto-Pokal Hamburg: Das sind die Ansetzungen - ETV mit Auftakt

HEBC trifft auf Altona 93
Das prominenteste Duell der ersten Herrenrunde steigt im Hamburger Westen. HEBC, der als Titelverteidiger am DFB-Pokal teilnimmt und dort auf Borussia Dortmund trifft, empfängt Altona 93. Damit treffen zwei Vereine aufeinander, die in der kommenden Saison gemeinsam in der Oberliga Hamburg spielen. Für den Regionalliga-Absteiger Altona ist es direkt zum Pflichtspielstart eine anspruchsvolle Aufgabe.
Auch Sternschanze bekommt mit TSV Buchholz 08 einen Oberligisten zugelost. Der Buxtehuder SV empfängt FC Teutonia 05 Ottensen, während Alsterbrüder gegen FC Eintracht Norderstedt antreten muss.
Der neu formierte Meister der Oberliga startet bei Hamm United FC. Der ETSV Hamburg reist damit zu einem Klub, der in den vergangenen Jahren selbst in höheren Hamburger Spielklassen unterwegs war. Ein weiteres reizvolles Lokalduell steigt beim FSV Geesthacht, der die TuS Dassendorf empfängt.
Oberliga-Aufsteiger Concordia Hamburg muss beim Escheburger SV antreten. SC Vorwärts/Wacker Billstedt gastiert beim SC Vier- und Marschlande, HT 16 fährt zum FC Guine-Bissau und TSV Sasel spielt beim SC Hellbrook.
Mehrere Aufsteiger vor Auswärtsaufgaben
Auch für weitere Aufsteiger bringt die erste Runde interessante Aufgaben. TBS Pinneberg tritt bei der TuS Osdorf an, der SC Wentorf reist zum FC Preußen Hamburg. Holstein Quickborn empfängt den Niendorfer TSV, während Groß Flottbek beim Waldenauer SV gefordert ist.
Die SV Halstenbek-Rellingen muss beim SV Lurup antreten. SV Voran Ohe gastiert bei Willinghusen, SV Altengamme spielt bei Lorbeer, der SV Börnsen beim TSV Wandsetal.
Weitere interessante Paarungen sind Union Tornesch gegen FK Nikola Tesla, Blau-Weiß 96 Schenefeld gegen SV Rugenbergen, SC Alstertal-Langenhorn gegen TuRa Harksheide und Eintracht Lokstedt gegen SC Condor.
Der USC Paloma reist zu Friedrichsgabe, HSV Barmbek-Uhlenhorst zum Glashütter SV. SC Victoria muss beim VfL 93 Hamburg antreten, der Bramfelder SV bei UH Adler. FC Süderelbe bekommt mit Rot-Weiß Wilhelmsburg einen Gegner aus dem Hamburger Süden.
Frauen starten mit 22 Paarungen
Bei den Frauen wurden 22 Begegnungen ausgelost. Die Teams aus Landesliga und Oberliga greifen erst in der zweiten Runde ein, die Regionalligisten sogar erst ab dem Achtelfinale. Dadurch besteht die erste Runde vor allem aus Duellen der unteren Spielklassen und zweiten beziehungsweise dritten Mannschaften.
Unter anderem trifft die zweite Mannschaft von Grün-Weiß Eimsbüttel auf die ersten Frauen aus Ahrensburg. HNT empfängt SV Eidelstedt, Teutonia 10 spielt gegen Rahlstedt und Paloma gegen VfL 93.
Die Frauen von Curslack-Neuengamme treffen auf Germania, Dassendorf empfängt die zweite Mannschaft der Walddörfer und SV Wilhelmsburg bekommt es mit ASV Bergedorf 85 zu tun. Eintracht Norderstedt startet gegen Bostelbek, der Rellinger FC gegen Barmbek-Uhlenhorst.
Die erste Runde der Herren im Überblick
1. Runde
Di., 04.08.26 20:00 Uhr BLS Hamburg 01 - Eimsbütteler TV
Do., 06.08.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - FC Eintracht Norderstedt
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr FSV Geesthacht - TuS Dassendorf
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Alstertal/Langenhorn - TuRa Harksheide
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Sperber - Meiendorfer SV
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TuS Osdorf - TBS Pinneberg
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Nettelnburg/Allermöhe - VfL Lohbrügge
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Lauenburger SV - Rahlstedter SC
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr HafenCity FC - TSV Reinbek
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TSG Bergedorf - SportClub Feine Ukraine
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Poppenbüttel - Lemsahler SV
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr VfL 93 Hamburg - SC Victoria
Fr., 07.08.26 19:15 Uhr SV Billstedt-Horn - TSV Glinde
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr Hamm United FC - ETSV Hamburg
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr SC Hamm - FC Bergedorf 85
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Hoisbütteler SV - SV Grün-Weiss Eimsbüttel
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Meiendorfer SV - Barsbütteler SV
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Escheburger SV - Concordia Hamburg
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr BFSV Atlantik 97 - Oststeinbeker SV
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Hansa 11 - SV Este 06/70
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Ellerau - Hetlinger MTV
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - TuS Germania Schnelsen
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SV Bergstedt - FC Winterhude Hamburg
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Nordlichter im NSV - HFC Falke
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SV Friedrichsgabe - USC Paloma
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Rissener SV - Gencler Birligi Elmshorn
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Eintracht Lokstedt - SC Condor Hamburg
Sa., 08.08.26 11:00 Uhr SV Alter Teichweg - Hummelsbütteler SV
Sa., 08.08.26 11:00 Uhr SV Barmbek - FC Gregs
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr FC Hamburg - SV K. S. Polonia Hamburg
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr Holsatia Elmshorn im EMTV - SV Lieth
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr FC Viktoria Harburg - FSV Harburg-Rönneburg
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr SC Sternschanze - TSV Buchholz 08
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Buxtehuder SV - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Harburg - Klub Kosova
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Glashütter SV - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr FC Guinea-Bissau - HT 16
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV DJK Hamburg - SV Groß Borstel
So., 09.08.26 10:00 Uhr Hamburger Gehörlosen SV - Harburger Sportclub
So., 09.08.26 10:30 Uhr Störtebeker SV - SV Curslack-Neuengamme
So., 09.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Altona 93
So., 09.08.26 11:00 Uhr FC Preußen Hamburg - SC Wentorf
So., 09.08.26 11:00 Uhr SC Europa Hamburg - TuS Aumühle-Wohltorf
So., 09.08.26 11:00 Uhr SV Wilhelmsburg - Harburger Türksport
So., 09.08.26 11:00 Uhr Bostelbeker SV - Harburger TB
So., 09.08.26 11:00 Uhr Rellinger FC - VfL Pinneberg
So., 09.08.26 11:00 Uhr TuS Hemdingen-Bilsen - Kummerfelder SV
So., 09.08.26 11:15 Uhr Dulsberger SC Hanseat - Sport-Club Eilbek
So., 09.08.26 11:30 Uhr Kickers Halstenbek - TuS Appen
So., 09.08.26 11:30 Uhr FC Veddel United - SVS Mesopotamien Hamburg
So., 09.08.26 12:00 Uhr 1. FC Hellbrook - TSV Sasel
So., 09.08.26 12:00 Uhr VfL Grünhof-Tesperhude - ASV Bergedorf 85
So., 09.08.26 12:30 Uhr TuS Berne - Duvenstedter SV
So., 09.08.26 12:30 Uhr SuS Waldenau - Groß Flottbeker SpVgg
So., 09.08.26 13:00 Uhr FTSV Altenwerder - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 09.08.26 13:00 Uhr FTSV Lorbeer Rothenburgsort - SV Altengamme
So., 09.08.26 13:00 Uhr FC Wilhelmsburg - SC Union Altona
So., 09.08.26 13:00 Uhr FC Bingöl 12 - Dersimspor Hamburg
So., 09.08.26 13:00 Uhr Farmsener TV - TSC Wellingsbüttel
So., 09.08.26 13:00 Uhr SV Uhlenhorst-Adler - Bramfelder SV
So., 09.08.26 13:00 Uhr HH Hurricanes - SC Urania Hamburg
So., 09.08.26 13:00 Uhr TSV DuWo - Ahrensburger TSV
So., 09.08.26 13:00 Uhr TuS Holstein Quickborn - Niendorfer TSV
So., 09.08.26 13:30 Uhr Moorreger SV - SV Blankenese
So., 09.08.26 13:30 Uhr FTSV Komet Blankenese - Wedeler TSV
So., 09.08.26 13:30 Uhr SV Vorwärts 93 Ost - Juventude do Minho
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Seestermüher Marsch - SC Egenbüttel
So., 09.08.26 15:00 Uhr ESV Einigkeit Wilhelmsburg - TuS Finkenwerder
So., 09.08.26 15:00 Uhr Zonguldakspor Hamburg - FFC 08 Finkenwerder
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rot Weiss Wilhelmsburg - FC Süderelbe
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Teutonia 10 - Moorburger TSV
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Tonndorf-Lohe - SC Schwarzenbek
So., 09.08.26 15:00 Uhr Horner TV Hamburg - Düneberger SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Wandsetal Hamburg - SV Börnsen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Willinghusener SC - FC Voran Ohe
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hamwarde - VSG Stapelfeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr Walddörfer SV - Croatia Hamburg
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - FK Nikola Tesla
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Krupunder/Lohkamp - SV West-Eimsbüttel
So., 09.08.26 15:00 Uhr SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld - SV Rugenbergen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Roland Wedel - SC Cosmos Wedel
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Hasloh - TSV Sparrieshoop
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Lurup - SV Halstenbek-Rellingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Tangstedter SV - FC Elmshorn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Pinneberg - SV Eidelstedt
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hörnerkirchen - Heidgrabener SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Osdorfer Born - TuS Borstel-Hohenraden
So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Haseldorf - SSV Rantzau Barmstedt
So., 09.08.26 15:30 Uhr VSK Blau Weiss Ellas - VfL Hammonia
Die erste Runde der Frauen im Überblick
GW Eimsbüttel II - Ahrensburg
Union Tornesch II - Condor II
SV Eidelstedt II - Hafencity
HNT - SV Eidelstedt
VfL Pinneberg - St. Pauli IV
Teutonia 10 - Rahlstedt
Concordia II - Komet Blankenese
HEBC - Sternschanze III
UH Adler II - Niendorf II
Rahlstedt II - Lieth/Holsatia/Sparrieshoop
Altona 93 II - Nienstedten
SC Vier- und Marschlande II - Sternschanze II
Curslack-Neuengamme - Germania
Dassendorf - Walddörfer II
Paloma - VfL 93
Ellerau - GW Eimsbüttel III
Eilbek III - Victoria III
SV Wilhelmsburg - ASV Bergedorf 85
Rahlstedt III - St. Pauli III
Escheburg - Reinbek
Eintracht Norderstedt - Bostelbek
Rellinger FC - Barmbek-Uhlenhorst
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