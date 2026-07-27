Lotto-Pokal Hamburg: Das sind die Ansetzungen - ETV mit Auftakt

HEBC hat ein Kracher-Los erwischt. – Foto: HFV / Witters

Der Startschuss für die neue Pokalsaison ist gefallen. Der Hamburger Fußball-Verband hat am Montag, 13. Juli 2026, die erste Runde im LOTTO-Hamburg-Pokal der Frauen und Herren ausgelost. Während Schiedsrichterin Quyen Nguyen die Paarungen der Frauen zog, übernahm Ahmet Sahin, Präsident von HT 16, die Auslosung bei den Herren.

Die erste Runde der Männer wird vom 7. bis 9. August ausgetragen. Die Frauen folgen vom 21. bis 23. August. Die Auslosungen wurden live über den HFV-Stream übertragen und stehen dort auch im Re-Live zur Verfügung.

Auch Sternschanze bekommt mit TSV Buchholz 08 einen Oberligisten zugelost. Der Buxtehuder SV empfängt FC Teutonia 05 Ottensen, während Alsterbrüder gegen FC Eintracht Norderstedt antreten muss.

Das prominenteste Duell der ersten Herrenrunde steigt im Hamburger Westen. HEBC, der als Titelverteidiger am DFB-Pokal teilnimmt und dort auf Borussia Dortmund trifft, empfängt Altona 93. Damit treffen zwei Vereine aufeinander, die in der kommenden Saison gemeinsam in der Oberliga Hamburg spielen. Für den Regionalliga-Absteiger Altona ist es direkt zum Pflichtspielstart eine anspruchsvolle Aufgabe.

Der neu formierte Meister der Oberliga startet bei Hamm United FC. Der ETSV Hamburg reist damit zu einem Klub, der in den vergangenen Jahren selbst in höheren Hamburger Spielklassen unterwegs war. Ein weiteres reizvolles Lokalduell steigt beim FSV Geesthacht, der die TuS Dassendorf empfängt.

Oberliga-Aufsteiger Concordia Hamburg muss beim Escheburger SV antreten. SC Vorwärts/Wacker Billstedt gastiert beim SC Vier- und Marschlande, HT 16 fährt zum FC Guine-Bissau und TSV Sasel spielt beim SC Hellbrook.

Mehrere Aufsteiger vor Auswärtsaufgaben

Auch für weitere Aufsteiger bringt die erste Runde interessante Aufgaben. TBS Pinneberg tritt bei der TuS Osdorf an, der SC Wentorf reist zum FC Preußen Hamburg. Holstein Quickborn empfängt den Niendorfer TSV, während Groß Flottbek beim Waldenauer SV gefordert ist.

Die SV Halstenbek-Rellingen muss beim SV Lurup antreten. SV Voran Ohe gastiert bei Willinghusen, SV Altengamme spielt bei Lorbeer, der SV Börnsen beim TSV Wandsetal.

Weitere interessante Paarungen sind Union Tornesch gegen FK Nikola Tesla, Blau-Weiß 96 Schenefeld gegen SV Rugenbergen, SC Alstertal-Langenhorn gegen TuRa Harksheide und Eintracht Lokstedt gegen SC Condor.

Der USC Paloma reist zu Friedrichsgabe, HSV Barmbek-Uhlenhorst zum Glashütter SV. SC Victoria muss beim VfL 93 Hamburg antreten, der Bramfelder SV bei UH Adler. FC Süderelbe bekommt mit Rot-Weiß Wilhelmsburg einen Gegner aus dem Hamburger Süden.

Frauen starten mit 22 Paarungen

Bei den Frauen wurden 22 Begegnungen ausgelost. Die Teams aus Landesliga und Oberliga greifen erst in der zweiten Runde ein, die Regionalligisten sogar erst ab dem Achtelfinale. Dadurch besteht die erste Runde vor allem aus Duellen der unteren Spielklassen und zweiten beziehungsweise dritten Mannschaften.

Unter anderem trifft die zweite Mannschaft von Grün-Weiß Eimsbüttel auf die ersten Frauen aus Ahrensburg. HNT empfängt SV Eidelstedt, Teutonia 10 spielt gegen Rahlstedt und Paloma gegen VfL 93.

Die Frauen von Curslack-Neuengamme treffen auf Germania, Dassendorf empfängt die zweite Mannschaft der Walddörfer und SV Wilhelmsburg bekommt es mit ASV Bergedorf 85 zu tun. Eintracht Norderstedt startet gegen Bostelbek, der Rellinger FC gegen Barmbek-Uhlenhorst.

Die erste Runde der Herren im Überblick

1. Runde

Di., 04.08.26 20:00 Uhr BLS Hamburg 01 - Eimsbütteler TV

Do., 06.08.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - FC Eintracht Norderstedt

Fr., 07.08.26 18:30 Uhr FSV Geesthacht - TuS Dassendorf

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Alstertal/Langenhorn - TuRa Harksheide

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Sperber - Meiendorfer SV

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TuS Osdorf - TBS Pinneberg

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Nettelnburg/Allermöhe - VfL Lohbrügge

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Lauenburger SV - Rahlstedter SC

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr HafenCity FC - TSV Reinbek

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TSG Bergedorf - SportClub Feine Ukraine

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Poppenbüttel - Lemsahler SV

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr VfL 93 Hamburg - SC Victoria

Fr., 07.08.26 19:15 Uhr SV Billstedt-Horn - TSV Glinde

Fr., 07.08.26 19:30 Uhr Hamm United FC - ETSV Hamburg

Fr., 07.08.26 19:30 Uhr SC Hamm - FC Bergedorf 85

Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Hoisbütteler SV - SV Grün-Weiss Eimsbüttel

Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Meiendorfer SV - Barsbütteler SV

Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Escheburger SV - Concordia Hamburg

Fr., 07.08.26 20:00 Uhr BFSV Atlantik 97 - Oststeinbeker SV

Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Hansa 11 - SV Este 06/70

Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Ellerau - Hetlinger MTV

Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - TuS Germania Schnelsen

Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SV Bergstedt - FC Winterhude Hamburg

Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Nordlichter im NSV - HFC Falke

Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SV Friedrichsgabe - USC Paloma

Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Rissener SV - Gencler Birligi Elmshorn

Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Eintracht Lokstedt - SC Condor Hamburg

Sa., 08.08.26 11:00 Uhr SV Alter Teichweg - Hummelsbütteler SV

Sa., 08.08.26 11:00 Uhr SV Barmbek - FC Gregs

Sa., 08.08.26 13:00 Uhr FC Hamburg - SV K. S. Polonia Hamburg

Sa., 08.08.26 13:00 Uhr Holsatia Elmshorn im EMTV - SV Lieth

Sa., 08.08.26 13:00 Uhr FC Viktoria Harburg - FSV Harburg-Rönneburg

Sa., 08.08.26 13:00 Uhr SC Sternschanze - TSV Buchholz 08

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Buxtehuder SV - FC Teutonia 05 Ottensen

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Harburg - Klub Kosova

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Glashütter SV - HSV Barmbek-Uhlenhorst

Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Sa., 08.08.26 15:00 Uhr FC Guinea-Bissau - HT 16

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV DJK Hamburg - SV Groß Borstel

So., 09.08.26 10:00 Uhr Hamburger Gehörlosen SV - Harburger Sportclub

So., 09.08.26 10:30 Uhr Störtebeker SV - SV Curslack-Neuengamme

So., 09.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Altona 93

So., 09.08.26 11:00 Uhr FC Preußen Hamburg - SC Wentorf

So., 09.08.26 11:00 Uhr SC Europa Hamburg - TuS Aumühle-Wohltorf

So., 09.08.26 11:00 Uhr SV Wilhelmsburg - Harburger Türksport

So., 09.08.26 11:00 Uhr Bostelbeker SV - Harburger TB

So., 09.08.26 11:00 Uhr Rellinger FC - VfL Pinneberg

So., 09.08.26 11:00 Uhr TuS Hemdingen-Bilsen - Kummerfelder SV

So., 09.08.26 11:15 Uhr Dulsberger SC Hanseat - Sport-Club Eilbek

So., 09.08.26 11:30 Uhr Kickers Halstenbek - TuS Appen

So., 09.08.26 11:30 Uhr FC Veddel United - SVS Mesopotamien Hamburg

So., 09.08.26 12:00 Uhr 1. FC Hellbrook - TSV Sasel

So., 09.08.26 12:00 Uhr VfL Grünhof-Tesperhude - ASV Bergedorf 85

So., 09.08.26 12:30 Uhr TuS Berne - Duvenstedter SV

So., 09.08.26 12:30 Uhr SuS Waldenau - Groß Flottbeker SpVgg

So., 09.08.26 13:00 Uhr FTSV Altenwerder - FC Türkiye Wilhelmsburg

So., 09.08.26 13:00 Uhr FTSV Lorbeer Rothenburgsort - SV Altengamme

So., 09.08.26 13:00 Uhr FC Wilhelmsburg - SC Union Altona

So., 09.08.26 13:00 Uhr FC Bingöl 12 - Dersimspor Hamburg

So., 09.08.26 13:00 Uhr Farmsener TV - TSC Wellingsbüttel

So., 09.08.26 13:00 Uhr SV Uhlenhorst-Adler - Bramfelder SV

So., 09.08.26 13:00 Uhr HH Hurricanes - SC Urania Hamburg

So., 09.08.26 13:00 Uhr TSV DuWo - Ahrensburger TSV

So., 09.08.26 13:00 Uhr TuS Holstein Quickborn - Niendorfer TSV

So., 09.08.26 13:30 Uhr Moorreger SV - SV Blankenese

So., 09.08.26 13:30 Uhr FTSV Komet Blankenese - Wedeler TSV

So., 09.08.26 13:30 Uhr SV Vorwärts 93 Ost - Juventude do Minho

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Seestermüher Marsch - SC Egenbüttel

So., 09.08.26 15:00 Uhr ESV Einigkeit Wilhelmsburg - TuS Finkenwerder

So., 09.08.26 15:00 Uhr Zonguldakspor Hamburg - FFC 08 Finkenwerder

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rot Weiss Wilhelmsburg - FC Süderelbe

So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Teutonia 10 - Moorburger TSV

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Tonndorf-Lohe - SC Schwarzenbek

So., 09.08.26 15:00 Uhr Horner TV Hamburg - Düneberger SV

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Wandsetal Hamburg - SV Börnsen

So., 09.08.26 15:00 Uhr Willinghusener SC - FC Voran Ohe

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hamwarde - VSG Stapelfeld

So., 09.08.26 15:00 Uhr Walddörfer SV - Croatia Hamburg

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - FK Nikola Tesla

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Krupunder/Lohkamp - SV West-Eimsbüttel

So., 09.08.26 15:00 Uhr SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld - SV Rugenbergen

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Roland Wedel - SC Cosmos Wedel

So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Hasloh - TSV Sparrieshoop

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Lurup - SV Halstenbek-Rellingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr Tangstedter SV - FC Elmshorn

So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Pinneberg - SV Eidelstedt

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hörnerkirchen - Heidgrabener SV

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Osdorfer Born - TuS Borstel-Hohenraden

So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Haseldorf - SSV Rantzau Barmstedt

So., 09.08.26 15:30 Uhr VSK Blau Weiss Ellas - VfL Hammonia

Die erste Runde der Frauen im Überblick

GW Eimsbüttel II - Ahrensburg

Union Tornesch II - Condor II

SV Eidelstedt II - Hafencity

HNT - SV Eidelstedt

VfL Pinneberg - St. Pauli IV

Teutonia 10 - Rahlstedt

Concordia II - Komet Blankenese

HEBC - Sternschanze III

UH Adler II - Niendorf II

Rahlstedt II - Lieth/Holsatia/Sparrieshoop

Altona 93 II - Nienstedten

SC Vier- und Marschlande II - Sternschanze II

Curslack-Neuengamme - Germania

Dassendorf - Walddörfer II

Paloma - VfL 93

Ellerau - GW Eimsbüttel III

Eilbek III - Victoria III

SV Wilhelmsburg - ASV Bergedorf 85

Rahlstedt III - St. Pauli III

Escheburg - Reinbek

Eintracht Norderstedt - Bostelbek

Rellinger FC - Barmbek-Uhlenhorst

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