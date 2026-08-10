Lotto-Pokal Hamburg: 2. Runde bringt Kracher-Duelle

Die Duelle im Lotto-Pokal. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Hamburger Fußball-Verband hat die 2. Runde im LOTTO-Pokal Hamburg ausgelost - und die bringt direkt einige Paarungen mit ordentlich Klang. Gespielt werden soll laut Rahmenterminkalender des HFV bereits zwischen dem 18. und 20. August. Nur einzelne Platzhalter sind noch offen, unter anderem wegen der Partie zwischen SV Lurup und der SV Halstenbek-Rellingen, die erst am Mittwoch ausgetragen wird.

Nach dem Pokalsieg bei Titelverteidiger HEBC Hamburg bekommt Altona 93 gleich das nächste reizvolle Los. Gegen FC Süderelbe wartet ein Oberliga-Duell, das nach deutlich späterer Runde klingt. Für Altona ist es die Chance, den positiven Pokalimpuls mitzunehmen. Süderelbe wiederum bekommt früh die Gelegenheit, gegen einen großen Namen der Liga ein Zeichen zu setzen.

Das prominenteste Duell steigt im Süden: Altona 93 empfängt FC Süderelbe. Auch im Osten gibt es ein reines Oberliga-Spiel, denn Concordia Hamburg trifft auf HT 16. Dazu müssen mehrere Favoriten auswärts ran: FC Eintracht Norderstedt reist zu HSV Barmbek-Uhlenhorst, der Eimsbütteler TV spielt beim Duvenstedter SV, die TuS Dassendorf muss zum FC Voran Ohe.

Auch Concordia gegen HT 16 hat seinen Reiz. Beide Teams kennen sich aus der Oberliga Hamburg, beide wollen früh vermeiden, dass der Pokal schon nach zwei Runden vorbei ist. In einer Phase, in der die Liga gerade erst Fahrt aufnimmt, kann so ein Duell direkt ein Stimmungsgeber werden.

Regionalligisten mit Auswärtsaufgaben

Die beiden Regionalligisten aus Topf Nord müssen auswärts antreten. Norderstedt spielt bei HSV Barmbek-Uhlenhorst, der ETV beim Duvenstedter SV. Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt, aber gerade diese Spiele machen den Pokal aus: kleinerer Platz, großer Gegner, volle Motivation beim Außenseiter.

Auch die TuS Dassendorf bekommt eine Aufgabe, die Konzentration verlangt. Beim FC Voran Ohe ist der Oberligist Favorit, doch Ohe hat Heimrecht und dürfte genau auf diesen Abend hinfiebern. Der ETSV Hamburg reist zum Rahlstedter SC, Niendorfer TSV muss beim ambitionierten FC Elmshorn ran, TBS Pinneberg spielt beim Rissener SV.

Freilos für Viktoria Harburg

Eine Besonderheit gibt es in Topf Süd. FC Viktoria Harburg steht durch ein Freilos bereits in der nächsten Runde. Alle anderen Teams müssen auf den Platz. Neben Altona gegen Süderelbe sind dort unter anderem Union 03 gegen TSV Buchholz 08, Juventude do Minho gegen FC Teutonia 05 Ottensen und Grün-Weiß Harburg gegen FC Türkiye Wilhelmsburg ausgelost worden.

Im Osten warten neben Concordia gegen HT 16 weitere spannende Paarungen: ASV Bergedorf 85 empfängt Barsbütteler SV, Oststeinbeker SV trifft nach seinem irren 5:4 in Runde eins auf SV Altengamme, und Düneberger SV spielt gegen SC Schwarzenbek.

Die 2. Runde des Lotto-Pokals im Überblick

Topf Nord

HSV Barmbek-Uhlenhorst - FC Eintracht Norderstedt

Duvenstedter SV - Eimsbütteler TV

TSC Wellingsbüttel - TSV Sasel

HFC Falke - USC Paloma

SV Grün-Weiss Eimsbüttel - SC Victoria

SC Urania - TuRa Harksheide

Meiendorfer SV - Bramfelder SV

Walddörfer SV - SC Condor

Dulsberger SC Hanseat - SV K. S. Polonia Hamburg

SV Bergstedt - SV Groß Borstel

SV Alter Teichweg - Ahrensburger TSV

FC Gregs - SC Poppenbüttel

Topf West

FC Elmshorn - Niendorfer TSV

Groß Flottbeker SpVgg - FK Nikola Tesla

Rissener SV - TBS Pinneberg

SV Lurup/SV Halstenbek-Rellingen - Hetlinger MTV

Wedeler TSV - SC Nienstedten

SC Cosmos Wedel - SSV Rantzau Barmstedt

Holsatia Elmshorn im EMTV - SV Rugenbergen

SV Eidelstedt - SV Blankenese

Heidgrabener SV - Kummerfelder SV

TSV Sparrieshoop - VfL Pinneberg

SV Lohkamp - SC Egenbüttel

TuS Borstel - TuS Appen

Topf Süd

Freilos: FC Viktoria Harburg

Altona 93 - FC Süderelbe

SC Union 03 - TSV Buchholz 08

Juventude do Minho - FC Teutonia 05 Ottensen

Grün-Weiß Harburg - FC Türkiye Wilhelmsburg

SC Teutonia 10 - Dersimspor Hamburg

Harburger SC - FFC 08 Finkenwerder

Harburger Türksport - Harburger TB

SVS Mesopotamien Hamburg - VfL Hammonia

TuS Finkenwerder - SC Hansa 11

Topf Ost

Concordia Hamburg - HT 16

Rahlstedter SC - ETSV Hamburg

FC Voran Ohe - TuS Dassendorf

ASV Hamburg - SV Curslack-Neuengamme

SC Vier- und Marschlande - VfL Lohbrügge

Oststeinbeker SV - SV Altengamme

SV Hamwarde - SC Wentorf

ASV Bergedorf 85 - Barsbütteler SV

SC FU - SV Börnsen

Düneberger SV - SC Schwarzenbek

SC Europa Hamburg/TuS Aumühle-Wohltorf - TSV Reinbek

FC Bergedorf 85 - SV Billstedt-Horn

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