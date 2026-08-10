Lotto-Pokal Hamburg: 2. Runde bringt Kracher-Duelle

Der Hamburger Fußball-Verband hat die 2. Runde im LOTTO-Pokal Hamburg ausgelost - und die bringt direkt einige Paarungen mit ordentlich Klang. Gespielt werden soll laut Rahmenterminkalender des HFV bereits zwischen dem 18. und 20. August. Nur einzelne Platzhalter sind noch offen, unter anderem wegen der Partie zwischen SV Lurup und der SV Halstenbek-Rellingen, die erst am Mittwoch ausgetragen wird.
Das prominenteste Duell steigt im Süden: Altona 93 empfängt FC Süderelbe. Auch im Osten gibt es ein reines Oberliga-Spiel, denn Concordia Hamburg trifft auf HT 16. Dazu müssen mehrere Favoriten auswärts ran: FC Eintracht Norderstedt reist zu HSV Barmbek-Uhlenhorst, der Eimsbütteler TV spielt beim Duvenstedter SV, die TuS Dassendorf muss zum FC Voran Ohe.
Nach dem Pokalsieg bei Titelverteidiger HEBC Hamburg bekommt Altona 93 gleich das nächste reizvolle Los. Gegen FC Süderelbe wartet ein Oberliga-Duell, das nach deutlich späterer Runde klingt. Für Altona ist es die Chance, den positiven Pokalimpuls mitzunehmen. Süderelbe wiederum bekommt früh die Gelegenheit, gegen einen großen Namen der Liga ein Zeichen zu setzen.
Auch Concordia gegen HT 16 hat seinen Reiz. Beide Teams kennen sich aus der Oberliga Hamburg, beide wollen früh vermeiden, dass der Pokal schon nach zwei Runden vorbei ist. In einer Phase, in der die Liga gerade erst Fahrt aufnimmt, kann so ein Duell direkt ein Stimmungsgeber werden.
Die beiden Regionalligisten aus Topf Nord müssen auswärts antreten. Norderstedt spielt bei HSV Barmbek-Uhlenhorst, der ETV beim Duvenstedter SV. Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt, aber gerade diese Spiele machen den Pokal aus: kleinerer Platz, großer Gegner, volle Motivation beim Außenseiter.
Auch die TuS Dassendorf bekommt eine Aufgabe, die Konzentration verlangt. Beim FC Voran Ohe ist der Oberligist Favorit, doch Ohe hat Heimrecht und dürfte genau auf diesen Abend hinfiebern. Der ETSV Hamburg reist zum Rahlstedter SC, Niendorfer TSV muss beim ambitionierten FC Elmshorn ran, TBS Pinneberg spielt beim Rissener SV.
Eine Besonderheit gibt es in Topf Süd. FC Viktoria Harburg steht durch ein Freilos bereits in der nächsten Runde. Alle anderen Teams müssen auf den Platz. Neben Altona gegen Süderelbe sind dort unter anderem Union 03 gegen TSV Buchholz 08, Juventude do Minho gegen FC Teutonia 05 Ottensen und Grün-Weiß Harburg gegen FC Türkiye Wilhelmsburg ausgelost worden.
Im Osten warten neben Concordia gegen HT 16 weitere spannende Paarungen: ASV Bergedorf 85 empfängt Barsbütteler SV, Oststeinbeker SV trifft nach seinem irren 5:4 in Runde eins auf SV Altengamme, und Düneberger SV spielt gegen SC Schwarzenbek.
Topf Nord
HSV Barmbek-Uhlenhorst - FC Eintracht Norderstedt
Duvenstedter SV - Eimsbütteler TV
TSC Wellingsbüttel - TSV Sasel
HFC Falke - USC Paloma
SV Grün-Weiss Eimsbüttel - SC Victoria
SC Urania - TuRa Harksheide
Meiendorfer SV - Bramfelder SV
Walddörfer SV - SC Condor
Dulsberger SC Hanseat - SV K. S. Polonia Hamburg
SV Bergstedt - SV Groß Borstel
SV Alter Teichweg - Ahrensburger TSV
FC Gregs - SC Poppenbüttel
Topf West
FC Elmshorn - Niendorfer TSV
Groß Flottbeker SpVgg - FK Nikola Tesla
Rissener SV - TBS Pinneberg
SV Lurup/SV Halstenbek-Rellingen - Hetlinger MTV
Wedeler TSV - SC Nienstedten
SC Cosmos Wedel - SSV Rantzau Barmstedt
Holsatia Elmshorn im EMTV - SV Rugenbergen
SV Eidelstedt - SV Blankenese
Heidgrabener SV - Kummerfelder SV
TSV Sparrieshoop - VfL Pinneberg
SV Lohkamp - SC Egenbüttel
TuS Borstel - TuS Appen
Topf Süd
Freilos: FC Viktoria Harburg
Altona 93 - FC Süderelbe
SC Union 03 - TSV Buchholz 08
Juventude do Minho - FC Teutonia 05 Ottensen
Grün-Weiß Harburg - FC Türkiye Wilhelmsburg
SC Teutonia 10 - Dersimspor Hamburg
Harburger SC - FFC 08 Finkenwerder
Harburger Türksport - Harburger TB
SVS Mesopotamien Hamburg - VfL Hammonia
TuS Finkenwerder - SC Hansa 11
Topf Ost
Concordia Hamburg - HT 16
Rahlstedter SC - ETSV Hamburg
FC Voran Ohe - TuS Dassendorf
ASV Hamburg - SV Curslack-Neuengamme
SC Vier- und Marschlande - VfL Lohbrügge
Oststeinbeker SV - SV Altengamme
SV Hamwarde - SC Wentorf
ASV Bergedorf 85 - Barsbütteler SV
SC FU - SV Börnsen
Düneberger SV - SC Schwarzenbek
SC Europa Hamburg/TuS Aumühle-Wohltorf - TSV Reinbek
FC Bergedorf 85 - SV Billstedt-Horn
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