Zweifacher Torschütze: Michel Netzbandt (SC VW Billstedt).

Lotto-Pokal: Favoriten souverän – Blankenese & Eidelstedt überraschen

In der 3. Runde des Lotto-Pokals gaben sich die Topteams der Oberliga keine Blöße. TuS Dassendorf, ETSV Hamburg und Vorwärts-Wacker Billstedt setzten sich souverän durch. Für Aufsehen sorgten dagegen der SV Eidelstedt und die SV Blankenese mit Achtungserfolgen gegen höherklassige Gegner. ASV Hamburg – TuS Dassendorf 0:9

Tore: 0:1 Kleine (16.), 0:2 Maggio (21.), 0:3 Kurczynski (49.), 0:4 Kremberg (52.), 0:5 Kobert (53.), 0:6 Franke (70.), 0:7 von Knebel (72.), 0:8 Carolus (83.), 0:9 Kurczynski (84.)

Die TuS Dassendorf fertigte den ASV Hamburg mit 9:0 ab. Trainer Özden Kocadal bilanzierte: „Wir hätten schon nach fünf Minuten klar führen können und haben insgesamt viermal den Pfosten getroffen. Dazu hat ASV einige Bälle von der Linie gekratzt. Über das ganze Spiel war es nur eine Frage der Höhe. In der ersten Halbzeit haben wir besser gespielt, aber die Chancen nicht genutzt, in der zweiten Halbzeit zwar viel liegen lassen, aber mehr Treffer erzielt. Am Ende wurde es etwas unschön mit Tritten und Pöbeleien, nach Abpfiff war es aber wieder in Ordnung. Bitter ist die Verletzung von Fabian Gaudenz, weshalb wir auch sauer waren. Insgesamt ein starkes Spiel meiner Mannschaft. Ohne despektierlich zu werden, aber es hätte auch 20:0 ausgehen können.“

SV Börnsen – ETSV Hamburg 0:6

Tore: 0:1 Düzgüner (7.), 0:2 Sendzik (12.), 0:3 Selutin (38.), 0:4 Heinbockel (77.), 0:5 Zimmermann (80.), 0:6 Zimmermann (87.)

Beim 6:0-Erfolg in Börnsen war Jan-Philipp Rose mit dem Auftritt seiner Mannschaft vom ETSV Hamburg hochzufrieden: „Es war eine sehr seriöse und vor allem konzentrierte Leistung. Wir haben viel rotiert, da wir aktuell einige angeschlagene und kranke Spieler haben. Umso erfreulicher ist es, dass sich Jungs, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten, nahtlos eingefügt und eine starke Leistung gezeigt haben. So sind wir verdient und souverän in die nächste Runde eingezogen. Jetzt gilt es, sich zu erholen und den Akku aufzuladen, denn schon morgen beginnt der Fokus auf das nächste Spiel gegen Teutonia – ein sehr guter Gegner, gegen den es sicher schwer wird. Aber genau darauf freuen wir uns.“ SV Blankenese – SSV Rantzau Barmstedt 3:0

Tore: 1:0 Mansour (34.), 2:0 Schnoor (52.), 3:0 Mansour (66.)

Die SV Blankenese (Bezirksliga) besiegte den favorisierten SSV Rantzau aus der Landesliga mit 3:0. Fußball-Abteilungsleiter Marc Zippel betonte:

„Nach einigen Rückschlägen in den letzten Wochen war es heute sicherlich ein sehr besonderer Tag mit einem sehr starken Ergebnis. Ohne die verhinderten Routiniers Pavlovic und Kwame hat sich die Mannschaft den Erfolg heute sehr stark erarbeitet. Auch wenn man das nicht überbewerten sollte, ein Ergebnis, welches auf jeden Fall nachhallt!“