Lotto-Pokal: Favoriten souverän – Blankenese & Eidelstedt überraschen

In der 3. Runde des Lotto-Pokals gaben sich die Topteams der Oberliga keine Blöße. TuS Dassendorf, ETSV Hamburg und Vorwärts-Wacker Billstedt setzten sich souverän durch. Für Aufsehen sorgten dagegen der SV Eidelstedt und die SV Blankenese mit Achtungserfolgen gegen höherklassige Gegner.
ASV Hamburg – TuS Dassendorf 0:9
Tore: 0:1 Kleine (16.), 0:2 Maggio (21.), 0:3 Kurczynski (49.), 0:4 Kremberg (52.), 0:5 Kobert (53.), 0:6 Franke (70.), 0:7 von Knebel (72.), 0:8 Carolus (83.), 0:9 Kurczynski (84.)
Die TuS Dassendorf fertigte den ASV Hamburg mit 9:0 ab. Trainer Özden Kocadal bilanzierte: „Wir hätten schon nach fünf Minuten klar führen können und haben insgesamt viermal den Pfosten getroffen. Dazu hat ASV einige Bälle von der Linie gekratzt. Über das ganze Spiel war es nur eine Frage der Höhe. In der ersten Halbzeit haben wir besser gespielt, aber die Chancen nicht genutzt, in der zweiten Halbzeit zwar viel liegen lassen, aber mehr Treffer erzielt. Am Ende wurde es etwas unschön mit Tritten und Pöbeleien, nach Abpfiff war es aber wieder in Ordnung. Bitter ist die Verletzung von Fabian Gaudenz, weshalb wir auch sauer waren. Insgesamt ein starkes Spiel meiner Mannschaft. Ohne despektierlich zu werden, aber es hätte auch 20:0 ausgehen können.“
SV Börnsen – ETSV Hamburg 0:6
Tore: 0:1 Düzgüner (7.), 0:2 Sendzik (12.), 0:3 Selutin (38.), 0:4 Heinbockel (77.), 0:5 Zimmermann (80.), 0:6 Zimmermann (87.)
Beim 6:0-Erfolg in Börnsen war Jan-Philipp Rose mit dem Auftritt seiner Mannschaft vom ETSV Hamburg hochzufrieden: „Es war eine sehr seriöse und vor allem konzentrierte Leistung. Wir haben viel rotiert, da wir aktuell einige angeschlagene und kranke Spieler haben. Umso erfreulicher ist es, dass sich Jungs, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten, nahtlos eingefügt und eine starke Leistung gezeigt haben. So sind wir verdient und souverän in die nächste Runde eingezogen. Jetzt gilt es, sich zu erholen und den Akku aufzuladen, denn schon morgen beginnt der Fokus auf das nächste Spiel gegen Teutonia – ein sehr guter Gegner, gegen den es sicher schwer wird. Aber genau darauf freuen wir uns.“
SV Blankenese – SSV Rantzau Barmstedt 3:0
Tore: 1:0 Mansour (34.), 2:0 Schnoor (52.), 3:0 Mansour (66.)
Die SV Blankenese (Bezirksliga) besiegte den favorisierten SSV Rantzau aus der Landesliga mit 3:0. Fußball-Abteilungsleiter Marc Zippel betonte:
„Nach einigen Rückschlägen in den letzten Wochen war es heute sicherlich ein sehr besonderer Tag mit einem sehr starken Ergebnis. Ohne die verhinderten Routiniers Pavlovic und Kwame hat sich die Mannschaft den Erfolg heute sehr stark erarbeitet. Auch wenn man das nicht überbewerten sollte, ein Ergebnis, welches auf jeden Fall nachhallt!“
TSV Wandsetal – SC Vorwärts-Wacker Billstedt 0:5
Tore: 0:1 Ates (20.), 0:2 Netzbandt (45.), 0:3 Netzbandt (48.), 0:4 Sejdija (58.), 0:5 Begun (87.)
Mit einem 5:0 beim TSV Wandsetal meldete sich Vorwärts-Wacker Billstedt zurück. Trainer Ümit Taytanli sagte: „Wandsetal hat eine gute Truppe, da war ich schon etwas überrascht, dass sie nur Kreisliga spielen. Das war fast schon oberes Bezirksliga-Niveau. Nach dem scheiß Saisonstart wollten wir unsere Abläufe konsequent durchbringen. Wir haben es uns nicht nehmen lassen zu rotieren. Die Jungs, die reingekommen sind, haben es ausnahmslos gut gemacht, das war premium. Jetzt hoffe ich, dass die Jungs am Sonntag in der Liga nachlegen.“
SV Rugenbergen – SC Nienstedten 1:2
Tore: 0:1 Gielnik (23.), 1:1 Sinemus (65.), 1:2 Verbeck (75.)
Der SC Nienstedten siegte 2:1 beim SV Rugenbergen und nahm erfolgreich Revanche für das 0:4 aus der Liga vor 23 Tagen. Trainer Robin Graupner erklärte:
„Auch wenn es sich um zwei unterschiedliche Wettbewerbe handelt, hatten wir in Rugenbergen noch was gut zu machen, da wir dort vor drei Wochen ein wirklich schwaches Auswärtsspiel angeliefert haben. Das ist der Truppe gut gelungen, weil unser Mindset mittlerweile ein anderes ist und wir immer besser in unsere Abläufe kommen. Die Vorzeichen waren eigentlich nicht so gut, da uns die Erkältungswelle hart getroffen hat und wir wieder ordentlich basteln mussten. Aber an solchen Tagen sieht man wieder, wie wichtig ein breiter Kader ist. Obwohl der SVR in der 1. Halbzeit immer wieder Nadelstiche setzen konnte und durchaus gute Möglichkeiten hatte, haben wir nach der Pausenführung, vor allem in der 2. Halbzeit dominant gespielt und hätten eigentlich in den zehn Minuten nach der Halbzeit 2-3:0 in Führung gehen müssen. Stattdessen holen wir den Gegner mit einem verunglückten Querpass, der zum Gegentor führt, zurück ins Spiel. Umso mehr freut es mich, dass die Mannschaft geschlossen geantwortet hat und das Spiel am Ende verdient zieht. Wir hoffen jetzt auf ein Heimspiel bei uns am Quellental – gern gegen einen attraktiven Gegner.“
Die weiteren Partien der 3. Runde:
Harburger TB – Altona 93 5:6 n.E.
Tore: 1:0 Ademi (91. i.E.), 2:0 Hoyer (93. i.E.), 2:1 Sulejmani (94. i.E.), 3:1 Hourani (97. i.E.), 3:2 Düwel (98. i.E.), 3:3 Przondziono (100. i.E.), 4:3 Oben (101. i.E.), 4:4 Stefaniuk (102. i.E.), 5:4 Gashi (103. i.E.), 5:5 Grosche (104. i.E.), 5:6 Tsimba-Eggers (106. i.E.)
SV Eidelstedt – Ahrensburger TSV 3:0
Tore: 1:0 Kiesewetter (12.), 2:0 Wiemer (44.), 3:0 Kiesewetter (67. Foulelfmeter)
SV Uhlenhorst-Adler – Eintracht Lokstedt 1:6
Tore: 0:1 Gäde (7.), 0:2 Boutrif (22.), 1:2 Konteh (40.), 1:3 Oppong-Agyare (53.), 1:4 Kutschke (65.), 1:5 Kutschke (69.), 1:6 Kutschke (78.)
SVS Mesopotamien Hamburg – Störtebeker SV 4:0
Tore: 1:0 El Youbi (32.), 2:0 Schneider (40.), 3:0 Bekdas (61.), 4:0 Kuffour (88.)
Ausstehende Spiele Lotto-Pokal Hamburg (3. Runde):
Dienstag, 01.10.: Klub Kosova (Landesliga) – FC Türkiye (Oberliga), 19:00 Uhr
Mittwoch, 02.10.: USC Paloma (Oberliga) – TuRa Harksheide (Oberliga), 19:30 Uhr
Donnerstag, 03.10.: TBS Pinneberg (Landesliga) – FK Nikola Tesla (Oberliga), 13:00 Uhr
Dienstag, 08.10.: TuS Osdorf (Landesliga) – FC Union Tornesch (Landesliga), 19:00 Uhr
Dienstag, 08.10.: Hamburg Hurricanes (Kreisliga) – FC Eintracht Norderstedt (Regionalliga), 19:30 Uhr
Freilose in der 3. Runde
Direkt für die nächste Runde qualifiziert sind 18 Mannschaften:
Oberliga: TSV Buchholz 08, HEBC, Niendorfer TSV, FC Süderelbe, SC Victoria
Landesliga: Bramfelder SV, SC Condor, VfL Lohbrügge, Oststeinbeker SV
Bezirksliga: TuS Finkenwerder, Heidgrabener SV, TuS Germania Schnelsen, SC Schwarzenbek, SC Union 03, TSC Wellingsbüttel, SC Wentorf
Kreisliga: Hoisbütteler SV, SV West-Eimsbüttel
Auslosung 4. Runde:
Montag, 6. Oktober, 18:30 Uhr