LOTTO-Pokal: Erste Runde wird am 16. Juli ausgelost

– Foto: André Nückel, Mich

Die neue Pokalsaison wirft ihre Schatten voraus. Der Bremer Fußball-Verband (BFV) hat den Termin für die Auslosung der ersten Runden im LOTTO-Pokal bekanntgegeben.

Die Ziehung findet am Donnerstag, 16. Juli, ab 18.30 Uhr statt. Ausgelost werden die ersten Runden sowohl im Wettbewerb der Männer als auch der Frauen.

Als Losfee fungiert Stefan Ziegler, der bei den ÖVB Versicherungen für die Bereiche Marketing, Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.

Der BFV wird die Auslosung live übertragen. Weitere Informationen zum Livestream sowie zum genauen Ablauf der Veranstaltung sollen in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.