LOTTO-Pokal: Erste Runde wird am 16. Juli ausgelost

Die neue Pokalsaison wirft ihre Schatten voraus. Der Bremer Fußball-Verband (BFV) hat den Termin für die Auslosung der ersten Runden im LOTTO-Pokal bekanntgegeben.
Die Ziehung findet am Donnerstag, 16. Juli, ab 18.30 Uhr statt. Ausgelost werden die ersten Runden sowohl im Wettbewerb der Männer als auch der Frauen.
Livestream geplant
Als Losfee fungiert Stefan Ziegler, der bei den ÖVB Versicherungen für die Bereiche Marketing, Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.
Der BFV wird die Auslosung live übertragen. Weitere Informationen zum Livestream sowie zum genauen Ablauf der Veranstaltung sollen in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.
Mit der Auslosung fällt der offizielle Startschuss für den LOTTO-Pokal der Saison 2026/27, in dem zahlreiche Amateurvereine aus Bremen und Bremerhaven erneut um den Einzug in den DFB-Pokal kämpfen.