Lotto-Pokal: Die Paarungen der 3. Runde stehen fest

Am Donnerstag, 28. August 2025 wurde die 3. Runde im Lotto-Pokal der Herren ausgelost.

Lotto-Pokal Hamburg

Spieltermine: Ende September / Anfang Oktober (genaue Ansetzungen folgen)
Losfee: Journalist Niklas Heiden

Topf Süd (11 Mannschaften)

Paarungen:

  • Harburger TB (Bezirksliga) – Sieger aus SC Sternschanze (Bezirksliga) / Altona 93 (Regionalliga)

  • SVS Mesopotamien (Kreisklasse) – Störtebeker SV (Kreisklasse)

  • Klub Kosova (Landesliga) – FC Türkiye (Oberliga)

Freilose:

  • TuS Finkenwerder (Bezirksliga)

  • FC Süderelbe (Oberliga)

  • SC Union 03 (Bezirksliga)

  • TSV Buchholz 08 (Oberliga)

  • Sieger VfL Hammonia (Bezirksliga) / HEBC (Oberliga)

Topf Ost (11 Mannschaften)

Paarungen:

  • ASV Hamburg (Landesliga) – TuS Dassendorf (Oberliga)

  • SV Börnsen (Bezirksliga) – ETSV Hamburg (Oberliga)

  • TSV Wandsetal (Kreisliga) – SC V/W 04 Billstedt (Oberliga)

Freilose:

  • Oststeinbeker SV (Landesliga)

  • VfL Lohbrügge (Landesliga)

  • SC Wentorf (Bezirksliga)

  • Sieger VfL Grünhof-Tesperhude (Kreisklasse) / SC Schwarzenbek (Bezirksliga)

  • SC Condor (Landesliga)

Topf Nord (12 Mannschaften)

Paarungen:

  • SV Eidelstedt (Kreisliga) – Ahrensburger TSV (Landesliga)

  • UH-Adler (Bezirksliga) – Eintracht Lokstedt (Landesliga)

  • USC Paloma (Oberliga) – TuRa Harksheide (Oberliga)

  • SV Lohkamp (Kreisliga) – Sieger aus ETV (Oberliga) / FC Eintracht Norderstedt (Regionalliga)

Freilose:

  • Hoisbütteler SV (Kreisliga)

  • Bramfelder SV (Landesliga)

  • TSC Wellingsbüttel (Bezirksliga)

  • SV West-Eimsbüttel (Kreisliga)

Topf West (12 Mannschaften)

Paarungen:

  • TuS Osdorf (Landesliga) – FC Union Tornesch (Landesliga)

  • SV Blankenese (Bezirksliga) – SSV Rantzau (Landesliga)

  • SV Rugenbergen (Landesliga) – SC Nienstedten (Landesliga)

  • TBS Pinneberg (Landesliga) – FK Nikola Tesla (Oberliga)

Freilose:

  • Niendorfer TSV (Oberliga)

  • Heidgrabener SV (Bezirksliga)

  • TuS Germania Schnelsen (Bezirksliga)

  • SC Victoria (Oberliga)

