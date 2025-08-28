Lotto-Pokal: Die Paarungen der 3. Runde stehen fest

Spieltermine: Ende September / Anfang Oktober (genaue Ansetzungen folgen)
Losfee: Journalist Niklas Heiden
Paarungen:
Harburger TB (Bezirksliga) – Sieger aus SC Sternschanze (Bezirksliga) / Altona 93 (Regionalliga)
SVS Mesopotamien (Kreisklasse) – Störtebeker SV (Kreisklasse)
Klub Kosova (Landesliga) – FC Türkiye (Oberliga)
Freilose:
TuS Finkenwerder (Bezirksliga)
FC Süderelbe (Oberliga)
SC Union 03 (Bezirksliga)
TSV Buchholz 08 (Oberliga)
Sieger VfL Hammonia (Bezirksliga) / HEBC (Oberliga)
Paarungen:
ASV Hamburg (Landesliga) – TuS Dassendorf (Oberliga)
SV Börnsen (Bezirksliga) – ETSV Hamburg (Oberliga)
TSV Wandsetal (Kreisliga) – SC V/W 04 Billstedt (Oberliga)
Freilose:
Oststeinbeker SV (Landesliga)
VfL Lohbrügge (Landesliga)
SC Wentorf (Bezirksliga)
Sieger VfL Grünhof-Tesperhude (Kreisklasse) / SC Schwarzenbek (Bezirksliga)
SC Condor (Landesliga)
Paarungen:
SV Eidelstedt (Kreisliga) – Ahrensburger TSV (Landesliga)
UH-Adler (Bezirksliga) – Eintracht Lokstedt (Landesliga)
USC Paloma (Oberliga) – TuRa Harksheide (Oberliga)
SV Lohkamp (Kreisliga) – Sieger aus ETV (Oberliga) / FC Eintracht Norderstedt (Regionalliga)
Freilose:
Hoisbütteler SV (Kreisliga)
Bramfelder SV (Landesliga)
TSC Wellingsbüttel (Bezirksliga)
SV West-Eimsbüttel (Kreisliga)
Paarungen:
TuS Osdorf (Landesliga) – FC Union Tornesch (Landesliga)
SV Blankenese (Bezirksliga) – SSV Rantzau (Landesliga)
SV Rugenbergen (Landesliga) – SC Nienstedten (Landesliga)
TBS Pinneberg (Landesliga) – FK Nikola Tesla (Oberliga)
Freilose:
Niendorfer TSV (Oberliga)
Heidgrabener SV (Bezirksliga)
TuS Germania Schnelsen (Bezirksliga)
SC Victoria (Oberliga)