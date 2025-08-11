Lotto-Pokal der Herren: Die 2. Runde ist ausgelost

Am heutigen Abend wurde in der HFV-Sportschule die 2. Runde im Lotto-Pokal der Herren ausgelost. Als Losfee fungierte der Hamburger DFB-Schiedsrichter Jarno Wienefeld vom VfL Lohbrügge.
Auslosung 2. Runde Lotto-Pokal der Herren
Spieltermin: (26.08.-28.08.)
Topf Süd
FC Alsterbrüder - TSV Buchholz 08
Störtebeker SV - BW Ellas
GW Harburg - SC Union 03
SV Este 06/70 - FC Süderelbe
Buxtehuder SV - FC Türkiye
SC Sternschanze - Altona 93
SC Hansa 11 - Klub Kosova
VfL Hammonia - Sieger FC Viktoria Harburg/HEBC
SVS Mesopotamien - Harburger Türksport
FTSV Lorbeer - HTB
HafenCity FC - TuS Finkenwerder
Topf Ost
VfL Grünhof-Tesperhude - SC Schwarzenbek
FC Voran Ohe - ETSV Hamburg
Willinghusener SC - Oststeinbeker SV
TuS Dassendorf - HT 16
FC Elazig Spor - SC Wentorf
Lauenburger SV - ASV Hamburg
BFSV Atlantik 97 - SC Condor
SV Börnsen - SV Altengamme
SVNA - SC V/W 04 Billstedt
FC Preußen Hamburg - VfL Lohbrügge
FC Feine Ukraine - TSV Wandsetal
Topf Nord
SV Eidelstedt - SC Alstertal/Langenhorn
HSV Barmbek-Uhlenhorst - TuRa Harksheide
Walddörfer SV - Ahrensburger TSV
Glashütter SV - Hoisbütteler SV
FC Winterhude - USC Paloma
SV Lohkamp - Hamburg Hurricanes
Eimsbütteler TV - FC Eintracht Norderstedt
Croatia - Eintracht Lokstedt
TSC Wellingsbüttel - VfL 93
SC Eilbek - Bramfelder SV
SV West-Eimsbüttel - SC Urania
UH-Adler - Hamm United FC
Topf West
Gencler Birligi - Heidgrabener SV
TuS Germania Schnelsen - Kummerfelder SV
TuS Holstein Quickborn - FC Union Tornesch
Wedeler TSV - Niendorfer TSV
TSV Seestermüher Marsch - SV Rugenbergen
FC Teutonia 05 - FK Nikola Tesla
SC Egenbüttel - TuS Osdorf
FC Quickborn - TBS Pinneberg
TuS Borstel - SV Blankenese
Rissener SV - SC Nienstedten
TuS Hasloh - SSV Rantzau
VfL Pinneberg - SC Victoria