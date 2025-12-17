Lotto-Pokal: Das Viertelfinale ist ausgelost!

Der Hamburger Landespokal hat bereits im Viertelfinale sein absolutes Highlight gefunden: Oberliga-Tabellenführer ETSV Hamburg trifft auf den Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt. Ein Duell, das viele schon jetzt als vorgezogenes Endspiel bezeichnen – besserer Fußball ist in dieser Runde kaum möglich.

Losfee und Süd-Legende Ingo Brussolo von harburg-fussball.de sorgte mit seiner Ziehung für große Spannung und reichlich Gesprächsstoff.

Auch die weiteren Paarungen versprechen echten Pokalcharakter. Im reinen Oberliga-Duell stehen sich SC V/W 04 Billstedt und SC Victoria gegenüber. SC Nienstedten aus der Landesliga hofft gegen den leicht favorisierten HEBC aus der Oberliga auf die große Überraschung. Komplettiert wird das Viertelfinale durch die Partie Heidgrabener SV aus der Bezirksliga gegen den USC Paloma aus der Oberliga, in der der Außenseiter erneut für Furore sorgen möchte.