Lotto-Pokal: Auslosung der 3. Runde

Im Wettbewerb sind aktuell noch 46 Mannschaften vertreten. Damit in der 4. Runde genau 32 Teams dabei sind, werden 18 Freilose vergeben. Die übrigen 28 Mannschaften spielen in der 3. Runde gegeneinander. Aus den 14 Siegern dieser Partien und den 18 Freilos-Teams ergibt sich dann das Feld der 32 Vereine für die nächste Runde.