Lotto-Pokal: Auslosung der 3. Runde

Im Wettbewerb sind aktuell noch 46 Mannschaften vertreten. Damit in der 4. Runde genau 32 Teams dabei sind, werden 18 Freilose vergeben. Die übrigen 28 Mannschaften spielen in der 3. Runde gegeneinander. Aus den 14 Siegern dieser Partien und den 18 Freilos-Teams ergibt sich dann das Feld der 32 Vereine für die nächste Runde.
TSV Buchholz 08 (Oberliga)
FC Süderelbe (Oberliga)
FC Türkiye (Oberliga)
Klub Kosova (Landesliga)
TuS Finkenwerder (Bezirksliga)
HTB (Bezirksliga)
SC Union 03 (Bezirksliga)
SVS Mesopotamien (Kreisklasse)
Störtebeker SV (Kreisklasse)
Sieger SC Sternschanze (Bezirksliga) / Altona 93 (Regionalliga) – Spiel 02.09. (19.00 Uhr)
Sieger VfL Hammonia (Bezirksliga) / HEBC (Oberliga) – noch nicht angesetzt
SC V/W 04 Billstedt (Oberliga)
TuS Dassendorf (Oberliga)
SC Condor (Landesliga)
VfL Lohbrügge (Landesliga)
Oststeinbeker SV (Landesliga)
SV Börnsen (Bezirksliga)
SC Wentorf (Bezirksliga)
TSV Wandsetal (Kreisliga)
Sieger Lauenburger SV (Kreisliga) / ASV Hamburg (Landesliga) – Spiel 27.08. (19.00 Uhr)
Sieger FC Voran Ohe (Landesliga) / ETSV Hamburg (Oberliga) – Spiel 27.08. (19.30 Uhr)
Sieger VfL Grünhof-Tesperhude (Kreisklasse) / SC Schwarzenbek (Bezirksliga) – Spiel 09.09. (20.00 Uhr)
TuRa Harksheide (Oberliga)
USC Paloma (Oberliga)
Ahrensburger TSV (Landesliga)
Bramfelder SV (Landesliga)
Eintracht Lokstedt (Landesliga)
UH-Adler (Bezirksliga)
TSC Wellingsbüttel (Bezirksliga)
SV Eidelstedt (Kreisliga)
Hoisbütteler SV (Kreisliga)
SV West-Eimsbüttel (Kreisliga)
Sieger SV Lohkamp (Kreisliga) / Hamburg Hurricanes (Kreisliga) – Spiel 27.08. (19.00 Uhr)
Sieger ETV (Oberliga) / FC Eintracht Norderstedt (Regionalliga) – Spiel 28.08. (19.00 Uhr)
Niendorfer TSV (Oberliga)
FK Nikola Tesla (Oberliga)
SC Nienstedten (Landesliga)
SSV Rantzau (Landesliga)
SV Rugenbergen (Landesliga)
FC Union Tornesch (Landesliga)
SV Blankenese (Bezirksliga)
Heidgrabener SV (Bezirksliga)
TuS Germania Schnelsen (Bezirksliga)
Sieger SC Egenbüttel (Bezirksliga) / TuS Osdorf (Landesliga) – Spiel 27.08. (19.15 Uhr)
Sieger VfL Pinneberg (Bezirksliga) / SC Victoria (Oberliga) – Spiel 27.08. (20.00 Uhr)
Sieger 1. FC Quickborn (Kreisliga) / TBS Pinneberg (Landesliga) – Spiel 27.08. (20.00 Uhr)