Lotto-Pokal: Altona 93 und Norderstedt heute im EInsatz

Heute beginnt die Saison 2025/2026 im Lotto-Pokal. Die beiden Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt und Altona 93 sind jeweils bei einem Bezirksligisten zu Gast. Der Duvenstedter SV empfängt den Titelverteidiger aus Norderstedt am Puckaffer Weg 15. Dersimspor Hamburg, ebenfalls in der Bezirksliga spielend, freut sich auf den Zuschauermagneten Altona 93 am Ehestorfer Weg 14. Beide Partien beginnen um 19 Uhr. "Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Wir freuen uns auf eine hoffentlich tolle Kulisse und wollen uns bestmöglicht verkaufen", so Dersimspor-Funktionär Klaus Klock. Neu bei "Dersim" ist Süd-Trainer-Legende Thorsten Bettin. "Wir haben eine tolle Mannschaft. Baris Dogan und Yücel Al haben im Sommer einiges bewirkt", so "Klocki" lobend. Geht da doch was gegen den AFC?