Lotto-Pokal, 2. Runde: Diese Spiele gibt es am Mittwoch

Nach dem gestrigen Pokal-Großkampftag geht es am heutigen Mittwoch mit sechs weiteren Partien der 2. Lotto-Pokal-Runde weiter. Im zentralen Blickpunkt ist dabei die Begegnung des Landesligisten FC Voran Ohe gegen den Oberliga-Spitzenreiter ETSV Hamburg. Kann die Elf vom Amselstieg für eine Sensation sorgen?
Der Lotto-Pokal-Mittwoch im Überblick:
27.08. (19.00 Uhr)
Lauenburger SV - ASV Hamburg
SV Lohkamp - Hamburg Hurricanes
27.08. (19.15 Uhr)
SC Egenbüttel - TuS Osdorf
27.08. (19.30 Uhr)
FC Voran Ohe - ETSV Hamburg
27.08. (20.00 Uhr)
VfL Pinneberg - SC Victoria
1. FC Quickborn - TBS Pinneberg
Die Ergebnisse vom Dienstag:
26.08. (18.00 Uhr)
SV Este 06/70 - FC Süderelbe 0:10
FC Elazig Spor - SC Wentorf 0:3 kampflos
Gencler Birligi - Heidgrabener SV 1:6
26.08. (18.15 Uhr)
TuS Dassendorf - HT 16 2:1
Wedeler TSV - Niendorfer TSV 0:7
TuS Borstel - SV Blankenese 3:6
26.08. (19.00 Uhr)
Buxtehuder SV - FC Türkiye 0:6
Viktoria Harburg - HEBC 1:6 (Nachholspiel 1. Runde)
SC Hansa 11 - Klub Kosova 1:6
HafenCity FC - TuS Finkenwerder 2:6
GW Harburg - SC Union 03 0:9
SVS Mesopotamien - Harburger Türk-Sport 6:0
FTSV Lorbeer - HTB 1:7
BW Ellas - Störtebeker SV 6:8 n.E. (5:5, Heimrechttausch)
SVNA - SC V/W 04 Billstedt 0:5
Willinghusener SC - Oststeinbeker SV 2:6
FC Preußen Hamburg - VfL Lohbrügge 0:15
FC Feine Ukraine - TSV Wandsetal 0:4
SC Eilbek - Bramfelder SV 1:6
UH-Adler - Hamm United FC 6:5 n.E. (1:1)
TSC Wellingsbüttel - VfL 93 6:5 n.E. (1:1)
SV Eidelstedt - SCALA 3:2
Glashütter SV - Hoisbütteler SV 1:4
SV West-Eimsbüttel - SC Urania 5:2
FC Teutonia 05 - FK Nikola Tesla 1:3
Rissener SV - SC Nienstedten 2:3
TuS Hasloh - SSV Rantzau 5:7 n.E. (2:2)
TSV Seestermüher Marsch - SV Rugenbergen 1:5
TuS Germania Schnelsen - Kummerfelder SV 5:1
26.08. (19.30 Uhr)
SV Börnsen - SV Altengamme 2:1
HSV Barmbek-Uhlenhorst - TuRa Harksheide 1:2
FC Winterhude - USC Paloma 0:10
26.08. (20.00 Uhr)
BFSV Atlantik 97 - SC Condor 1:4
Walddörfer SV - Ahrensburger TSV 3:6 n.E. (2:2)
Croatia - Eintracht Lokstedt 1:5
TuS Holstein Quickborn - FC Union Tornesch 1:4
weitere noch auszutragene Begegnungen der 2. Runde:
28.08. (19.00 Uhr)
ETV - FC Eintr. Norderstedt
02.09. (19.00 Uhr)
SC Sternschanze - Altona 93
09.09. (20.00 Uhr)
VfL Grünhof-Tesperhude - SC Schwarzenbek
noch nicht angesetzt
VfL Hammonia - HEBC