Lotto-Pokal, 2. Runde: Diese Spiele gibt es am Dienstag

Zwei Oberligaduelle gibt es am heutigen Dienstagabend in der 2. Runde des Lotto-Pokals. Die TuS Dassendorf gewann vor kurzem in der Liga haushoch bei der HT 16 und empfängt den Aufsteiger diesmal daheim. Auch das Duell FC Teutonia 05 gegen Nikola Tesla gab es vor kurzem in der Meisterschaft. "T05" setzte sich mit 5:2 durch und hat diesmal Heimrecht.
Der Lotto-Pokal-Dienstag im Überblick
26.08. (18.00 Uhr)
SV Este 06/70 - FC Süderelbe
FC Elazig Spor - SC Wentorf 0:3 kampflos
Gencler Birligi - Heidgrabener SV
26.08. (18.15 Uhr)
TuS Dassendorf - HT 16
Wedeler TSV - Niendorfer TSV
TuS Borstel - SV Blankenese
26.08. (19.00 Uhr)
Buxtehuder SV - FC Türkiye
Viktoria Harburg - HEBC (Nachholspiel 1. Runde)
SC Hansa 11 - Klub Kosova
HafenCity FC - TuS Finkenwerder
GW Harburg - SC Union 03
SVS Mesopotamien - Harburger Türk-Sport
FTSV Lorbeer - HTB
BW Ellas - Störtebeker SV
SVNA - SC V/W 04 Billstedt
Willinghusener SC - Oststeinbeker SV
FC Preußen Hamburg - VfL Lohbrügge
FC Feine Ukraine - TSV Wandsetal
SC Eilbek - Bramfelder SV
UH-Adler - Hamm United FC
TSC Wellingsbüttel - VfL 93
SV Eidelstedt - SCALA
Glashütter SV - Hoisbütteler SV
SV West-Eimsbüttel - SC Urania
FC Teutonia 05 - FK Nikola Tesla
Rissener SV - SC Nienstedten
TuS Hasloh - SSV Rantzau
TSV Seestermüher Marsch - SV Rugenbergen
TuS Germania Schnelsen - Kummerfelder SV
26.08. (19.30 Uhr)
SV Börnsen - SV Altengamme
HSV Barmbek-Uhlenhorst - TuRa Harksheide
FC Winterhude - USC Paloma
26.08. (20.00 Uhr)
BFSV Atlantik 97 - SC Condor
Walddörfer SV - Ahrensburger TSV
Croatia - Eintracht Lokstedt
TuS Holstein Quickborn - FC Union Tornesch