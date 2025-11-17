LOTTO MASTERS 2026: Die Vorrundengruppen stehen fest Traditionsturnier verspricht packende Duelle in der Kieler Wunderino Arena

Die Auslosung der Vorrundengruppen für das LOTTO MASTERS 2026 ist erfolgt – und sie hält einige spannende Konstellationen bereit. Am 10. Januar steigt das beliebte Hallenspektakel zum 26. Mal in Kiel.

Mit jeder Minute wächst die Vorfreude auf das LOTTO MASTERS 2026. Am Montagabend, den 17. November, wurden im Haus des Sports in Kiel die Vorrundengruppen für das traditionsreiche Hallenturnier ausgelost. Unter den aufmerksamen Blicken der Gäste zog Maik Hintze, Marketingleiter von LOTTO Schleswig-Holstein, die Gruppen – und zeigte sich sichtlich begeistert vom kommenden Fußballfest. „Mit dem LOTTO MASTERS haben wir in Schleswig-Holstein ein Turnier, um das uns die Fußballfans in ganz Deutschland beneiden. Die Gruppenkonstellation verspricht ein spannendes Turnier“, betonte Hintze. Die Auslosung ergab zwei hochkarätig besetzte Gruppen:

Gruppe A bringt den VfB Lübeck und den 1. FC Phönix Lübeck in ein direktes Lübecker Stadtduell, während der Heider SV und der VfR Neumünster die Runde komplettieren.

In Gruppe B trifft Titelverteidiger SV Todesfelde auf Rekordsieger Holstein Kiel sowie die ambitionierten Teams des SC Weiche Flensburg 08 und des SV Eichede.

Auch SHFV-Vizepräsident Spielbetrieb Sönke Anders war vor Ort und unterstrich die Bedeutung des Turniers für den regionalen Fußball: „Das MASTERS ist für den SHFV ein absolutes Aushängeschild. Es zeigt Jahr für Jahr, wie vielfältig, leidenschaftlich und lebendig unser Fußball in Schleswig-Holstein ist. Ich erwarte ein tolles Turnier ohne Verschnaufpausen.“ Anders nutzte die Gelegenheit, um auf ein weiteres Highlight hinzuweisen: den LOTTO NORDCUP, das Frauenturnier mit den sechs besten Teams aus Schleswig-Holstein, das am 11. Januar 2026 ebenfalls in Kiel stattfinden wird. „Dieses Turnier bringt neuen Schwung in die Hallenserie. Für die Fußballfans im Norden wird der LOTTO NORDCUP sicherlich ein Highlight!“