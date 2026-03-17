Lotte will dritten DFB-Pokal-Einzug perfekt machen von Isaija Zecevic · Heute, 17:51 Uhr · 0 Leser

Ein episches Duell: Der Sieger der Partie zieht vorraussichtlich in den DFB-Pokal ein. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die Sportfreunde Lotte stehen vor einem richtungsweisenden Spiel: Im Westfalenpokal-Halbfinale empfangen sie am Mittwoch um 19 Uhr den Regionalliga-West-Rivalen FC Gütersloh am Lotter Kreuz. Für Trainer Fabian Lübbers geht es um mehr als nur ein Spiel – es ist die Chance auf den dritten DFB-Pokal-Einzug in Folge.

„Natürlich wollen wir auch in der Liga punkten, aber das Pokalspiel ist schon in den Köpfen. Es ist ein heißes Nachbarschaftsduell, und wir haben die Chance, erneut in die DFB-Pokal-Hauptrunde einzuziehen“, erklärte Lübbers gegenüber Reviersport.

Morgen, 19:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte SF Lotte FC Gütersloh FC Gütersloh 19:00 PUSH

Im zweiten Halbfinale trifft Drittligist SC Verl auf Oberligist Türkspor Dortmund. Lübbers ist überzeugt, dass die Verler am Mittwoch an der heimischen Poststraße die Oberhand behalten werden, was die Ausgangslage für Lotte interessant macht: Selbst im Finale gegen Verl würde eine Niederlage reichen, sofern Verl in der 3. Liga unter die ersten vier kommt. Nach 23 Ligaspielen rangiert Lotte mit 32 Punkten auf Platz neun der Regionalliga West – im Niemandsland der Tabelle. Lübbers setzt trotzdem auf Motivation: „Die Mannschaft macht es uns leicht, die Spannung hochzuhalten. Ziel ist es, die jungen Spieler weiterzuentwickeln und noch ein paar Plätze zu klettern – und natürlich ins Westfalenpokal-Finale einzuziehen.“

Die Liga-Partie gegen den 1. FC Bocholt fiel am vergangenen Wochenende ins Wasser, was Lübbers zwar ärgerte, aber auch als Chance für die Regeneration sah: „Von Samstag bis Mittwoch kann man gut regenerieren. Auf der anderen Seite müssen wir auf den Rasen achten – durchgeregnet ist durchgeregnet.“ Im Halbfinale am Lotter Kreuz wird sich zeigen, ob die Sportfreunde Lotte ihre beeindruckende Pokalserie fortsetzen können. Ein DFB-Pokal-Einzug Nummer drei in Folge wäre für den Verein „eine Hausnummer“, wie Lübbers es selbst formuliert. Zum Liveticker: