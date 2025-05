Lotte verpflichtet Ex-Leverkusen-Talent aus der Regionalliga Nordost

Zur Spielzeit 2023/24 kehrte er nach Essen zurück, kam nach einem Kreuzbandriss aber noch nicht wieder in Form und absolvierte lediglich einen Kurzeinsatz in der 3. Liga. Nun steht der Verteidiger wieder voll im Saft.

Ausgebildet in der Leverkusener Jugend (U17- und U19-Bundesliga) war der gebürtige Kölner für die TSG Hoffenheim II, RW Essen und RW Koblenz in der vierthöchsten Spielklasse im Einsatz. Insgesamt 79-mal lief er bislang in der Regionalligen West, Südwest und Nordost auf.

SFL-Coach Fabian Lübbers freut sich daher auf die Defensivverstärkung: “Fabi hat eine top Jugendausbildung genossen und es dann sogar bis in den Bundesligakader von Hoffenheim geschafft. Durch etwas Verletzungspech in Essen musste er einen Schritt zurück in die Regionalliga Südwest machen, konnte sich nun in Leipzig aber super weiterentwickeln. Er ist ein Spieler, der auf hohem Level performen kann. Mit ihm bekommen wir genau das gesuchte Spielerprofil eines zweikampfstarken Innenverteidigers, der aber auch mit dem Ball umgehen kann. Ich bin froh, dass er sich für uns entschieden hat.”

Rüth sagt: “Ich habe mir einige Spiele angeschaut. Mir gefällt die Spielidee, damit kann ich mich identifizieren. Wir hatten gute Gespräche, ich glaube wir werden eine gute Zusammenarbeit haben. Man hat gesehen, dass man diese Saison oben mitspielen kann und daran wollen wir nächstes Jahr anknüpfen."