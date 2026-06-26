Lotte sagt ab Speller Testspiel am Samstag fällt aus von red · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mentrup

Training statt Testspiel heißt es am Samstag für den Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus. Denn der West-Regionalligist SF Lotte hat den Emsländern am Freitag abgesagt.

„Das ist für uns wegen des Zeitpunktes und der Art und Weise überraschend. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir müssen das so hinnehmen. Die Mannschaft wird am Samstag trainieren“, erklärt Spelles Sportlicher Leiter Tobias Harink. Somit fällt der dritte Speller Test aus. Mittwoch gegen Gievenbeck

Am Mittwoch um 19.30 Uhr steht das Vorbereitungsspiel gegen den westfälischen Oberligisten 1. FC Gievenbeck auf dem Plan. „Darauf freuen wir uns schon“, sagt Trainer Henry Hupe. Zwei Partien haben die Schwarz-Weißen in der neuen Saison schon bestritten. Gegen den Regionalligisten FC Gütersloh gewannen sie 1:0. Gegen die U21 des FC Twente/Heracles (Enschede/Almelo) folgte ein 1:1. Mit dem zweiten Ergebnis war Hupe nicht zufrieden. „Denn mit unserer Leistung hätten wir eigentlich gewinnen müssen.“