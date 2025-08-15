Lotte Masseling will in Warbeyen die Fäden ziehen

Am Sonntag durfte die Defensivabteilung des 1. FFC Recklinghausen im Testspiel mit ihren Qualitäten Bekanntschaft machen, in Kürze soll sie in der Zweiten Bundesliga der Frauen im Offensivzentrum des VfR Warbeyen die Fäden in der Hand halten. Lotte Masseling ist eine von fünf Spielerinnen, die sich der VfR Warbeyen in diesem Transfersommer aus den Niederlanden an Bord geholt hat.

Die 18-Jährige stammt aus der Ortschaft Denekamp in der Nähe von Enschede. Sie war zuletzt für den BV De Graafschap aus Doetinchem in der zweithöchsten niederländischen Klasse aktiv. Über eine regionale Fußballschule hatte sie sich in jungen Jahren ins Visier von Twente Enschede gespielt. Insgesamt war sie vier Jahre in den Nachwuchs-Mannschaften von Twente am Ball. Parallel hat sie alle Jugendteams der Regionalauswahl des niederländischen Fußballverbandes KNVB durchlaufen und zuletzt auch in der U-17-Nationalmannschaft gespielt.

Bei Lotte Masseling dreht sich alles um Fußball. „Mit neun Jahren stand ich bereits sechs Mal pro Woche auf dem Fußballplatz. Beim Training und bei den Spielen im Verein mit den Jungs sowie bei den Einheiten der Regionalauswahl“, sagt die 18-Jährige, die am liebsten auf der Zehner-Position zum Einsatz kommt.

Für ihre Leidenschaft nimmt sie auch mehrmals pro Woche die anderthalbstündige Anfahrt zum Training in Kleve in Kauf. „Der Plan für jetzt ist, dass ich erst einmal weiter Zuhause wohnen werde. Wenn ich das Autofahren irgendwann satthabe, werde ich sehen, was ich mache. Jetzt zählt zunächst der Fußball – mal sehen, wohin mich der führt“, sagt Masseling.

Beinahe wäre sie schon im Winter beim damaligen Spitzenreiter der Regionalliga gelandet. Doch damals entschied sie sich noch gegen einen Wechsel zum VfR. „Ich habe schon in der Winterpause von Warbeyen gehört. Aber ich wollte De Graafschap nicht gleich nach einem halben Jahr wieder verlassen, weil ich mich dort auch sehr wohlgefühlt habe. Nun will ich unbedingt den nächsten Schritt gehen – die Entscheidung ist mir sehr leichtgefallen“, sagt die Niederländerin.

Gut auf die Saison vorbereitet

Nach zwei Probe-Trainingseinheiten hatten Sandro Scuderi und seine Kollegen genug gesehen – und Lotte Masseling wurde mit Greta Oerding als die Neuzugänge Nummer eins und zwei vorgestellt. „Lotte hat absolute Spielmacher-Qualitäten auf der Zehn. Sie passt perfekt in unsere Philosophie, junge Talente weiter aufzubauen, die sich zu Führungsspielerinnen entwickeln möchten – mit Talent und der professionellen Einstellung“, hieß es bei der Verpflichtung der Niederländerin in einer Mitteilung des VfR.

Mit dieser Beschreibung ist Lotte Masseling einverstanden. „Ich spiele gerne den letzten Pass, gehe ins Dribbling und suche Zwei-gegen-Eins-Situationen. Ich habe auch gehört, dass die Deutschen in der Vorbereitung gerne viel laufen. Da habe ich mich auch drauf eingestellt. Es war hart, aber ich fühle mich jetzt besser und fitter“, sagt Masseling.

Die Vorfreude auf die neue Saison ist bei ihr groß. „Wir haben uns in den vergangenen Wochen zu einem Team entwickelt und machen das schon echt gut zusammen. Natürlich sind alle ein bisschen aufgeregt. Aber die Freude auf die neue Herausforderung überwiegt“, sagt Lotte Masseling.