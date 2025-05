Lotte fegt über Gladbach hinweg, Oberhausens Negativtrend geht weiter

Für die Ostwestfalen war es ein Auftakt nach Maß: Nach Abspiel in den Strafraum von Anton Bäuerle ließ Travis de Jong seinen Gegenspieler auf dem Bierdeckel alt aussehen und vollendete mit einem überlegten Abschluss ins linke Eck (6.). Die gute Anfangsphase der Hausherren wurde belohnt und Schalke gewann in dieser Phase nicht den notwendigen Zugriff. Jascha Brandt legte rund 25 Meter vor dem gegnerischen Tor quer auf Medin Kojic, der überhaupt nicht angegangen wurde, Maß nahm und auf den Kasten abfeuerte. Der Versuch rauschte zwar relativ zentral auf Faaris Yusufu, der dennoch den Einschlag nicht verhindern konnte (20.). Eine Antwort der Knappen blieb in der Folge aus, echte Abstiegssorgen braucht man sich nach aktuellem Stand aber noch nicht zu machen.

SC Paderborn 07 II – FC Schalke 04 II 2:0

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tristan Zobel, David Stamm, Tim Böhmer, Luis Flörke (65. Tim Böhmer), Medin Kojic, Marco Pledl, Joel Vega Zambrano, Georg Ermolaev (74. Arne Zajaczek), Kevin Gleissner, Julius Langfeld - Trainer: Thomas Bertels

FC Schalke 04 II: Faaris Yusufu, Ngufor Anubodem, Tidiane Touré, Vitalie Becker, Phil Kemper, Tim Albutat, Mauro Zalazar (61. Bojan Potnar), Yassin Ben Balla (81. Seok-ju Hong), Pierre-Michel Lasogga, Yannick Tonye (76. Ngufor Anubodem), Peter Remmert - Trainer: Jakob Fimpel

Schiedsrichter: Florian Visse (Hörstel) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Travis de Jong (6.), 2:0 Medin Kojic (20.)

