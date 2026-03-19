Lotte dreht Westfalenpokal-Halbfinale gegen Gütersloh - DFB-Pokal nahe

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n einem lange umkämpften Halbfinale des Westfalenpokals setzen sich die Sportfreunde Lotte mit 2:1 gegen den Regionalliga-Rivalen FC Gütersloh durch. Nach einem Eigentor-Rückstand dreht Lotte die Partie binnen weniger Minuten und zieht wie im Vorjahr ins Endspiel ein.

Beide Mannschaften begegneten sich zunächst auf Augenhöhe, wobei Lotte in der Anfangsphase etwas aktiver wirkte. Früh jubelten die Gastgeber vermeintlich über die Führung, doch ein Treffer von Luca Horn wurde wegen Abseits aberkannt (11.). Auf der Gegenseite vergab Paolo Maiella die bis dahin beste Gelegenheit, als er aus kurzer Distanz über das Tor schoss (15.).

Die Sportfreunde Lotte haben das Halbfinale im Krombacher Westfalenpokal für sich entschieden und stehen nach einem 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den FC Gütersloh erneut im Endspiel. Vor 1134 Zuschauern im Stadion am Lotter Kreuz entwickelte sich eine intensive, lange Zeit chancenarme Partie, die erst in der Schlussphase der zweiten Halbzeit an Dynamik gewann.

In der Folge blieb das Spiel umkämpft, jedoch ohne klare Torchancen. Lotte hatte optisch mehr vom Spiel, während Gütersloh zunehmend besser in die Partie fand und vor der Pause mehr Spielanteile verzeichnete. Zwingende Abschlüsse blieben auf beiden Seiten jedoch die Ausnahme.

Eigentor bringt Gütersloh in Führung

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Gütersloh zunächst zielstrebiger. Die Gäste erarbeiteten sich mehrere Standardsituationen und gingen schließlich nach einer Ecke in Führung. Nach Hereingabe von Erik Lanfer köpfte Patrik Twardzik den Ball, der anschließend von Louis Hiepen ins eigene Tor abgefälscht wurde – 0:1 (64.).

Die Führung entsprach zu diesem Zeitpunkt dem Spielverlauf, doch sie sollte nicht lange Bestand haben.

Lotte antwortet prompt – Klefisch trifft zur Entscheidung

Nur wenige Minuten später entschied der Schiedsrichter nach einem Foulspiel von David Winke im Strafraum auf Elfmeter für Lotte. Leon Demaj verwandelte sicher zum 1:1 (68.) und leitete damit die entscheidende Phase der Partie ein.

Erneut nur kurze Zeit später nutzten die Gastgeber die Unordnung in der Gütersloher Defensive. Nach Zuspiel von Max Ritter traf Ben Klefisch aus rund 14 Metern zur 2:1-Führung (73.). Innerhalb von fünf Minuten hatte Lotte das Spiel gedreht.

Chancen auf beiden Seiten in der Schlussphase

In der Schlussphase blieb die Partie offen. Gütersloh drängte auf den Ausgleich und kam durch Aleksandar Kandic zu einer großen Möglichkeit, die jedoch abgewehrt wurde (85.). Auf der Gegenseite verhinderte Torhüter Roman Schabbing mit einer starken Parade gegen Diamant Berisha die Vorentscheidung und lenkte den Ball an die Latte.

In der langen Nachspielzeit warf der FC Gütersloh alles nach vorne, blieb jedoch ohne den entscheidenden Abschluss. Stattdessen hätte Lotte bei einem Konter noch erhöhen können, Andreas Wiegel traf jedoch nur den Pfosten.

Lotte erneut im Finale

Am Ende blieb es beim knappen, aber nicht unverdienten Erfolg für die Sportfreunde Lotte, die damit zum zweiten Mal in Folge ins Finale des Westfalenpokals einziehen. Gütersloh hingegen muss die Hoffnung auf den Titel und die Teilnahme am DFB-Pokal begraben.

Die Sportfreunde dürfen wie im Vorjahr, als das Endspiel mit 0:2 gegen den DSC Arminia Bielefeld verloren ging, darauf hoffen, dass alleine die Finalteilnahme schon für den DFB-Pokal-Einzug reicht. Dies wäre der Fall, wenn sich Drittligist SC Verl im zweiten Halbfinale gegen den insolventen und abstiegsgefährdeten Oberligisten Türkspor Dortmund durchsetzt und seine aktuelle Top 4-Platzierung in der 3. Liga bis zum Ende verteidigt.

Westfalenpokal, Halbfinale:

Sportfreunde Lotte – FC Gütersloh 2:1 (0:0)

Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Fabian Rüth (48. Jonathan Riemer), Louis Hiepen, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Shkrep Stublla (63. Diamant Berisha), Luca Horn (84. Luca Kerkemeyer), Kaan Kurt, Max Ritter (93. Jonas Kehl), Leon Demaj (88. Andreas Wiegel) - Trainer: Fabian Lübbers

Gütersloh: Roman Schabbing, Jannik Borgmann, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Jan-Lukas Liehr, Sandro Reyes (69. Julius Langfeld), Paolo Maiella (59. Luis Frieling) - Trainer: Julian Hesse

Schiedsrichter: Yannick Sager - Zuschauer: 1134

Tore: 0:1 Louis Hiepen (64. Eigentor), 1:1 Leon Demaj (68. Foulelfmeter), 2:1 Ben Klefisch (73.)