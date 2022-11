Lotte dreht 0:2 gegen Gütersloh - Ennepetal und Erndtebrück gewinnen Am Samstag kam es zum Topspiel zwischen dem SV Westfalia Rhynern und Spitzenreiter TuS Bövinghausen.

Vor 1215 Zuschauern gewannen die Dortmunder verdient durch zwei Tore im letzten Viertel der Partie und behaupteten damit ihre Tabellenführung.

In der Spitzengruppe konnte am Sonntag nur noch Victoria Claholz einen Dreier feiern. Gegen sich im Aufwind befindliche Sportfreunde aus Siegen langte es zu einem 3:0-Erfolg, der durch zwei Tore in den Schlussminuten klar gemacht wurde.

Aufgrund des besseren Torverhältnisses bleibt der SC Preußen Münster II auf Platz 2. Beim SC Paderborn 07 II gab es ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden. Der FC Gütersloh kommt auf keinen grünen Zweig und musste den nächsten Rückschlag hinnehmen. Bei den Sportfreunde Lotte verspielten die ambitionierten Ostwestfalen einen 2:0-Vorsprung.

Mit dem dritten Sieg in Folge ist der FC Eintracht Rheine (1:0 gegen Gievenbeck) nun schon auf Platz 6 angekommen. Auch der ASC 09 Dortmund (2:0 in Delbrück) und der SV Schermbeck mit dem fünften Sieg in Folge (1:0 in Sprockhövel) rücken an das obere Tabellendrittel heran.

Im Abstiegskampf stieß Schlusslicht TuS Ennepetal den Bock um. Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatte die Petkovic-Truppe gegen die SG Finnentrop/Bamenohl den längeren Atem und erzielte im letzten Viertel der Partie noch drei Tore.

Auch der TuS Erndtebrück schaffte unter Interimscoach Michael Müller die Wende und schlug die SpVgg Vreden mit 2:1. Der Tabellenkeller ist so spannend wie lang nicht mehr. Platz 11 und 18 trennen nur sechs Punkte.