Lotte-Defensivmann unterschreibt bei der SG Wattenscheid 09

Der 23-jährige Albin Thaqi gehörte zum Oberliga-Meister-Kader der Sportfreunde Lotte in der Spielzeit 2023/24. In der vergangenen Saison konnte er mit 23 Einsätzen in der Regionalliga seine Spielzeit sogar steigern, erhielt aber trotzdem kein neues Arbeitspapier. Nun hat sich Oberligist SG Wattenscheid 09 die Dienste des früheren Schalker und Dortmunder Junioren-Spielers gesichert. Der gelernte Innenverteidiger hat einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Der Deutsch-Kosovare wurde in den Nachwuchsteams vom FC Schalke 04 und Borussia Dortmund ausgebildet und kam in seinem ersten Seniorenjahr auf zwei Drittligaeinsätze für die U23 des BVB. Für den BVB, Fortuna Köln und zuletzt die Sportfreunde Lotte war Thaqi insgesamt 35-mal in der Regionalliga West aktiv. Zusätzlich bringt er die Erfahrung von 47 Oberliga-Einsätzen mit. Von September 2022 bis Dezember 2023 war er Teil der erfolgreichen Oberliga-Zeit des TuS Bövinghausen.

Richy Weber (Sportlicher Leiter) ergänzt: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Albin einen starken und für sein Alter bereits erfahrenen Innenverteidiger verpflichten konnten. Er hat in seinen letzten Seniorenstationen gezeigt, dass er sowohl in der Oberliga, als auch in der Regionalliga ein kompromissloser Verteidiger ist. Zusätzlich wird er uns als Spielertyp mit seinen Stärken im Spielaufbau, wichtige Fähigkeiten für unseren Spielstil geben.“

Thaqi freut sich auf die Aufgabe bei der SG 09: „Mich reizt vor allem, Teil eines Vereins zu sein, der wieder etwas aufbauen möchte und dabei auf Zusammenhalt und harte Arbeit setzt. Ich will mithelfen, die nächsten Schritte zu gehen und mit der Mannschaft Erfolg zu haben. Wenn ich an die SG Wattenscheid 09 denke, fällt mir als Erstes der Traditionsverein ein, der den Fußball im Ruhrgebiet über viele Jahrzehnte mitgeprägt hat. Ich erinnere mich an die intensiven Spiele früher in der Jugend und weiß, wie viel Leidenschaft hier im Verein und im Umfeld steckt. Wattenscheid 09 war schon immer ein Name, den man respektiert hat – gerade wenn man aus dem Ruhrpott kommt. Die 09-Fans dürfen sich auf einen Verteidiger freuen, der keinen Zweikampf scheut, der lautstark organisiert und der immer alles für die Mannschaft gibt. Ich versuche, das Spiel von hinten mit Ruhe aufzubauen, aber in der Defensive kompromisslos zu sein. Für die gegnerischen Stürmer heißt das: Es wird unangenehm! Persönlich will ich mich weiterentwickeln, gesund bleiben und möglichst viele Spiele machen, in denen ich der Mannschaft helfen kann. Als Team sollten wir den Anspruch haben, in jedem Spiel alles rauszuhauen und konstant zu punkten. Dann wird sich auch in der Tabelle etwas bewegen. Es geht darum, gemeinsam als Einheit aufzutreten und die Fans mitzureißen.“