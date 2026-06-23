Lotte bastelt weiter am Kader: Neuzugänge Nr. 6 bis 10 - Trio bleibt Offiziell stehen nun 13 Akteure unter Vertrag - sechs Bestandsspieler noch offen von red · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Runderneuert und verjüngt wird nächste Saison wohl einzig der Klassenerhalt bei den Sportfreunden Lotte das Ziel sein. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Yehor Koniuchenko (18, SpVgg Erkenschwick), Justin Faltyn (21, Bremer SV), Rohin Shivani (20, auf Leihbasis vom VfB Lübeck, steht beim VfL Osnabrück unter Vertrag), Hassan Mohamad (20, DSC Arminia Bielefeld II) und Keeper-Eigengewächs Mika Westerhus (17) gesellen sich zum Kader 2026/27 von Regionalligist Sportfreunde Lotte, der aufgrund eines verringerten Etats einen großen Umbruch zu bewältigen hat. Drei Akteure gehen diesen Weg mit und haben ihren Vertrag verlängert. Dies sind Keeper Laurenz Beckemeyer (26), Offensivmann Samuel Owusu Addai (24) und Verteidiger Dennis Milic (22).

Koniuchenko bringt 1,92 Meter Körpergröße mit, wurde unter anderem bei Viktoria Berlin sowie dem SC Paderborn 07 ausgebildet und spielte zuletzt in der Oberliga Westfalen. Für die SpVgg Erkenschwick kam der Ukrainer dort in 19 Partien auf fünf Treffer sowie zwei Assists. Mit Dynamik, Tempo sowie seiner großen Mentalität soll der erst 18-jährige Mittelstürmer für zusätzliche Impulse im Angriff sorgen. Faltyn verstärkt die Defensive der Blau-Weißen und bringt bereits Erfahrungen aus dem leistungsorientierten Fußball mit. Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Zweikampfstärke und seiner Mentalität soll er künftig zusätzliche Stabilität in die Mannschaft bringen. Ausgebildet wurde der 1, 90 Meter große Abwehrspieler vor allem im Nachwuchsbereich des SC Paderborn, aber auch beim SC Verl. Zuletzt lief Faltyn zwei Jahre lang für Nord-Regionalligist Bremer SV auf und kam dort in 48 Pflichtspielen zum Einsatz. Damit folgt Faltyn seinem Teamkollegen Karlo Grgic aus dem Bremer Stadtteil Walle-Utbremen ins Tecklenburger Land.

Shivani wird für die kommende Spielzeit vom VfL Osnabrück ausgeliehen. Bereits in der vergangenen Saison sammelte der Angreifer als Leihspieler beim VfB Lübeck in der Regionalliga Nord wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich. Nun soll er seine Entwicklung in der Regionalliga West weiter vorantreiben und den nächsten Schritt in seiner noch jungen Laufbahn gehen. Auch Mohamad passt hervorragend in das Profil des neuen SFL-Kaders. Der flexibel einsetzbare Defensivspieler stammt aus der Jugend vom Bundesligisten SC Paderborn, spielte zuletzt bei der Zweitvertretung vom DSC Arminia Bielefeld und bringt eine hohe Intensität, starke Athletik sowie viel Einsatzbereitschaft mit. In den vergangenen Jahren hat sich der 19-jährige kontinuierlich weiterentwickelt.