Lotte bastelt weiter am Kader: Neuzugänge Nr. 6 bis 10 - Trio bleibt

Yehor Koniuchenko (18, SpVgg Erkenschwick), Justin Faltyn (21, Bremer SV), Rohin Shivani (20, auf Leihbasis vom VfB Lübeck, steht beim VfL Osnabrück unter Vertrag), Hassan Mohamad (20, DSC Arminia Bielefeld II) und Keeper-Eigengewächs Mika Westerhus (17) gesellen sich zum Kader 2026/27 von Regionalligist Sportfreunde Lotte, der aufgrund eines verringerten Etats einen großen Umbruch zu bewältigen hat.
Drei Akteure gehen diesen Weg mit und haben ihren Vertrag verlängert. Dies sind Keeper Laurenz Beckemeyer (26), Offensivmann Samuel Owusu Addai (24) und Verteidiger Dennis Milic (22).
Koniuchenko bringt 1,92 Meter Körpergröße mit, wurde unter anderem bei Viktoria Berlin sowie dem SC Paderborn 07 ausgebildet und spielte zuletzt in der Oberliga Westfalen. Für die SpVgg Erkenschwick kam der Ukrainer dort in 19 Partien auf fünf Treffer sowie zwei Assists. Mit Dynamik, Tempo sowie seiner großen Mentalität soll der erst 18-jährige Mittelstürmer für zusätzliche Impulse im Angriff sorgen.
Faltyn verstärkt die Defensive der Blau-Weißen und bringt bereits Erfahrungen aus dem leistungsorientierten Fußball mit. Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Zweikampfstärke und seiner Mentalität soll er künftig zusätzliche Stabilität in die Mannschaft bringen. Ausgebildet wurde der 1, 90 Meter große Abwehrspieler vor allem im Nachwuchsbereich des SC Paderborn, aber auch beim SC Verl. Zuletzt lief Faltyn zwei Jahre lang für Nord-Regionalligist Bremer SV auf und kam dort in 48 Pflichtspielen zum Einsatz. Damit folgt Faltyn seinem Teamkollegen Karlo Grgic aus dem Bremer Stadtteil Walle-Utbremen ins Tecklenburger Land.
Shivani wird für die kommende Spielzeit vom VfL Osnabrück ausgeliehen. Bereits in der vergangenen Saison sammelte der Angreifer als Leihspieler beim VfB Lübeck in der Regionalliga Nord wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich. Nun soll er seine Entwicklung in der Regionalliga West weiter vorantreiben und den nächsten Schritt in seiner noch jungen Laufbahn gehen.
Auch Mohamad passt hervorragend in das Profil des neuen SFL-Kaders. Der flexibel einsetzbare Defensivspieler stammt aus der Jugend vom Bundesligisten SC Paderborn, spielte zuletzt bei der Zweitvertretung vom DSC Arminia Bielefeld und bringt eine hohe Intensität, starke Athletik sowie viel Einsatzbereitschaft mit. In den vergangenen Jahren hat sich der 19-jährige kontinuierlich weiterentwickelt.
Aus der eigenen Jugend stößt Torwart Westerhus dazu. Der 17-Jährige durchlief die Jugendmannschaften, steht aktuell noch für die A-Junioren der Sportfreunde zwischen den Pfosten und wird künftig als dritter Torwart erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln. Für den jungen Keeper ist es die Chance, sich im täglichen Trainingsbetrieb auf hohem Niveau weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen im Umfeld der ersten Mannschaft zu sammeln.
Aus dem Bestandskader haben Keeper Beckemeyer, Owusu Addai und Milic verlängert. Milic hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe am Lotter Kreuz entwickelt. Mit seiner Einsatzbereitschaft, seiner Verlässlichkeit und seiner Mentalität ist der Defensivmann ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. In der neuen Saison soll der Verteidiger Verantwortung übernehmen und seinen Teil dazu beitragen, die neu formierte Mannschaft auf und neben dem Platz zu führen.
Owusu Addai hat in den vergangenen zwei Jahren immer wieder seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Mit seiner Dynamik, Tempo sowie seiner Unbekümmertheit sorgt der Offensivmann regelmäßig für Gefahr im letzten Drittel und kann Spiele mit seinen Aktionen beleben.
Beckemeyer soll als einer der Führungsspieler auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen und den vielen jungen Spielern Orientierung geben. Der 26-Jährige geht in seiner vierte Spielzeit am Lotter Kreuz und kennt Verein, Umfeld und die Anforderungen in Lotte bestens.
Zahlreiche Abgänge stehen fest, nur noch bei sechs Spielern aus der vergangenen Spielzeit ist die Zukunft offen.
Sportfreunde Lotte 2026/27:
Trainer: Nadir Sönmez (neu)
Zugänge: Emir-Ahmet Yakisir (1. FC Köln U19), Fatih Öztürk (TSG Sprockhövel), Mehmet Kaya ( ASK Ahlen), Karlo Grgic (Bremer SV), Keanu Kerbsties (VfL Bochum II), Yehor Koniuchenko (SpVgg Erkenschwick), Justin Faltyn (Bremer SV), Hassan Mohamad (DSC Arminia Bielefeld II), Mika Westerhus (eigene U19), Rohin Shivani (VfL Osnabrück, Leihe)
Abgänge: Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Leon Demaj (VfB Oldenburg), Max Kremer (SV Rödinghausen), Fabian Rüth (SV Rödinghausen), Kamer Krasniqi (SSV Jeddeloh), Louis Hiepen (SV Rödinghausen), Luca Böggemann (VfL Osnabrück), Jonas Kehl (FC Erzgebirge Aue), Tobias Tschernik (SC Verl), Isaak Nwachukwu (SC Verl II, Leihende), Ben Klefisch (SV Rödinghausen), Diamant Berisha (Bonner SC), Shkrep Stublla (SC Paderborn 07 II), Marius Zentler (SC Wiedenbrück), Ruwen Albrecht (FC Verden 04, keine Rückkehr nach Leihe), Luca Kerkemeyer (FC Rot-Weiß Erfurt), Max Ritter (Ziel unbekannt. Probetraining CZ Jena aktuell)
Vertragsverlängerungen: Laurenz Beckemeyer, Samuel Owusu Addai, Dennis Milic
Offen: Luca Horn, Kaan Kurt, Leonel Brodersen, Jonathan Riemer, Andreas Wiegel, Luis Hillemeyer